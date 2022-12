Kaiserliche Pisten, hexische Programme und eine luxuriöse Gondelfahrt.

Nicht nur kaiserlich Skifahren, sondern auch majestätisch „Gondeln“ kann man in der SkiWelt Söll bei Tag und Nacht!

Die Schneehexen und Pistenzauberer aus Söll bieten Ihren Gästen nicht nur verhext schöne Abfahrten, sondern machen auch die Gondelfahrt zu einem magischen Erlebnis.



Wintersportlern wird in Söll ein wahres Schneeparadies geboten: Pisten von Blau bis Schwarz, herrliche Abfahrten und Rodelbahnen, ein einmaliger Rundum-Blick vom Gipfel des Aussichtsbergs Hohe Salve, Winterwanderwege, und ein breites Fun-Pisten Angebot für Familien zeichnen das Skigebiet seit Jahren aus. Auch die bekannten Hexenwasser Hexen „fegen“ über die Pisten und ziehen kleine und große Skifahrer magisch an, wenn sie beim täglichen Hexenspektakel ihren Kesseltrank vor der Simonalm ausschenken. (Tägl. 10:63h außer Freitag & Samstag, kostenlos)



Eine ganz neue „Hexerei“ für Genießer, Geburtstagskinder oder Romantiker ist die luxuriöse „Sektgondel“. Entweder am Nachmittag um 14:00 Uhr oder am Abend ab 18:30 h kann man unter Freunden oder im Kreise der Familie genussvolle Momente in der modernen Hexenwassergondel erleben. Beim grandiosen Blick auf den Wilden Kaiser schweben Genießer bis zu 2 Stunden in der privat reservierten Gondel inkl. eisgekühltem Sekt, Knabbergebäck und Soundbegleitung über Söll. Auch Extras wie eine Geburtstagstorte oder Canapés sind optional buchbar. Zum Abschluss bietet sich die Möglichkeit für eine gemütliche Rodelpartie ins Tal.



Buchbar ist die Sektgondel unter buchen.hexenwasser.at