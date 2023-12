Hexenwinterzauber in der SkiWelt Söll

Eine irrsinnig lange Abfahrt, eine sagenhafte Zeitreise und ganz viel Hexerei gibt es heuer in der SkiWelt Söll zu entdecken.

Die Pistenzauberer und Schneehexen aus Söll haben sich für ihre Gäste im Winter 2023/24 einige Hexereien und Neuigkeiten einfallen lassen. Nicht nur am Abend heißt es wieder ein extra langes Skivergnügen beim Nachtbetrieb zu ermöglichen, sondern auch tagsüber sind die Angebote scheinbar unendlich. Mit ca. 8 Kilometer Pistenvergnügen am Stück ist die K8 von der Hohen Salve bis Söll die längste Abfahrt der SkiWelt. Wer es wagt, die wunderschöne Route zu bezwingen, wird heuer im Rabennest mit einer Überraschung belohnt. Für Muskelkater wird keine Verantwortung übernommen. Infos zur roten K8-Abfahrtsrallye gibt es an den Söller Kassen oder im Rabennest.



Wintersportlern wird in Söll schon standardmäßig ein wahres Schneeparadies geboten: Pisten von Blau bis Schwarz, herrliche Abfahrten und Rodelbahnen, ein einmaliger Rundum-Blick vom Gipfel des Aussichtsbergs Hohe Salve, Winterwanderwege, und ein breites Fun-Pisten Angebot für Familien zeichnen das Skigebiet aus. Auch die bekannten Hexenwasser Hexen sind in den vergangenen Wintern immer aktiver geworden und „fegen“ über die Pisten. Es zieht kleine und große Skifahrer magisch an, wenn sie beim täglichen Hexenspektakel ihren Hexentrank vor der Simonalm ausschenken. Am Nachmittag trifft man sie neuerdings auch beim Fotopoint an der Hexenwelle oder später zum Abschied vor dem Rabennest. (Hexenprogramm tägl. 10:63 Uhr außer Freitag & Samstag, kostenlos)



Die beliebte blaue Rabenrallye quer durch die SkiWelt Söll wird für kleine Skifans 2024 auch wieder kostenlos angeboten - natürlich inkl. neuer Sammelmünzen aus dem Rabennest als Andenken.



Die Zeitreise im alten Bauernhof



Sommer wie Winter werden Tradition und bäuerliches Wissen in Söll geschätzt und gewahrt. Ganz neu laden wir deshalb heuer im Winter zu einem Einkehrschwung der anderen Art ins alten Bauernhaus Hexerei ein. (an der roten Keatabfahrt Nr 43) Die Türen des alten mystischen Schau-Hofs sind MO–DO von 11:00 bis 15:00 Uhr für Besucher geöffnet. Die Bäuerinnen heißen die Gäste willkommen, um sich am alten Holzofen in ihrer urigen Küche oder in der Stube etwas aufzuwärmen und alte Traditionen besser kennenzulernen. Das fast 300 Jahre alte Haus hat viel erlebt, wurde es doch vor dem Abriss gerettet und Balken für Balken abgetragen, um an dieser Stelle wieder aufgebaut zu werden. Mit etwas Glück dürfen die Besucher einen Schluck Löwenzahn Kaffee verkosten oder einen Löffel aus dem Suppentopf probieren. Der Eintritt in die Schaulm ist kostenlos. Es ist keine Gastronomie vorhanden. (an der roten Keatabfahrt Nr. 43)