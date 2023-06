Eröffnung des Jahresthemas „Dunkelerlebnisse im Hexenwasser Söll“ am 25.06.23

Sagenhafte Traumreise auf dem Hexenbesen (jede halbe Stunde)

Dialog im Dunkeln mit einer sehbehinderten oder blinden Person

Wasser-Blindverkostung und Wasserbilder im Dämmerlicht

Wasserhexperimente zur Dunkelheit mit Meeresbiologe Erich Bäuerle

Stockdunkel im Bienenhaus-Dunkelgang

Fühl doch mal: Wer wohnt im BeHUTsamen Stall

Schattengang & der geheime Riechkeller

So schmecken und riechen die Kräuter der Alm

Mit dem diesjährigen Jahresthemamöchten sehende und blinde Mitarbeiter/Hexen die Gäste mit auf kleine Sinnesreisen in den Schatten und die Finsternis nehmen und ihnen damit helfen das eigne Tempo runterzuschrauben. Bei der Eröffnung der neuen Stationen amvon 10:30 – 15:30 h werden die Erlebnisse im Blauen Wunder, im Bienenhaus, in der Simonalm und in der Hexerei erstmals den ganzen Tag für die Besucher frei zugänglich sein. Die ganze Saison bietet sich anschließend die Möglichkeit mit geschlossenen Augen die Sinne zu schärfen und eine ganz neue Welt zu entdecken.Um den Sternenhimmel zu sehen, musst Du zuerst die Dunkelheit zulassen. Die Finsternis hat wie auch die Hexen oft einen bedrohlichen Ruf und macht uns unsicher. Gleichzeitig gehört sie in unser Leben, an den Beginn des Lebens, wie bei einem Samenkorn unter der Erde. Jede Pflanze keimt und wächst in der dunklen Erde.In kurzen Dunkelmomenten, bei Verköstigungen, Fühlabenteuern und Traumreisen werden innerhalb von wenigen Minuten Freiräume zum intensiven Träumen, Hören, Riechen, Schmecken und Vertrauen geschaffen. Auch der offene Austausch mit einer sehbehinderten Person lässt uns viele Dinge in einem anderen Licht erscheinen. Die Wiesen sind im Anschluss vielleicht etwas grüner, der Geruch der Blumen intensiver, das Plätschern des Baches harmonischer, der Waldboden weicher….Oder wir sind einfach nur glücklich zu sehen was die Welt uns bietet.Blaues Wunder: 10:30 – 16:00 hBienenhaus 09:30 – 16:30 hHexerei 10:00 – 15:30 hSimonalm 10:00 – 15:30 h