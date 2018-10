Kammermusik von Franz Schubert im Herrenhaus Libnow

24.10.18

Wenn am 3. November 2018 um 16 Uhr das Saallicht ausgeschaltet wird und die Musiker das Podium betreten, kann es passieren, dass das Publikum „in eine bessre Welt entrückt“ wird, wie es in dem Schubert-Lied „An die Musik“ heißt. Tatjana Podyomova, Rebekka Markowski und Andreas Neufeld spielen drei Meisterwerke der Kammermusik.



Andreas Neufeld, erster Geiger im Rundfunksinfonieorchester Berlin, wird die hochvirtuose Fantasie in C für Violine und Klavier spielen, ein - für Schubert eher ungewöhnlich – ausgesprochen extrovertiertes Werk.



Die Sonate für Arpeggione komponierte Schubert als Auftragswerk für den Erfinder dieses Instruments, einem Zwitter aus Gitarre und Cello, das sich aber nicht durchgesetzt hat. Heute wird das Stück gern von Cellisten aufgeführt. Rebekka Markowski und Tatjana Podyomova spielen es vor der Konzertpause.



Frisch gestärkt durch Kaffee und Kuchen kann sich das Publikum auf das Hauptwerk des Konzertnachmittags, dem Trio in Es-Dur für Violine, Cello und Klavier konzentrieren. „Wie eine zürnende Himmelserscheinung“ sei dieses Werk, schrieb Robert Schumann. Ein Spätwerk - komponiert ein Jahr vor seinem Tod - auf der Höhe seiner Kunst.



Rebekka Markowski begann ihre künstlerische Ausbildung bei Prof. Sennewald in Berlin und studierte anschließend an der Wiener Musikuniversität bei Heinrich Schiff und Reinhard Latzko und bei Prof. Valter Despalj an der Music Academy in Zagreb. Als Kammermusikerin war sie beim Moritzburgfestival, dem „Next Generation“ Festival in Dortmund, dem Saronic Chamber Musik Festival in Griechenland und dem Luzern Festival zu Gast. Gemeinsam mit dem Christ Quartett studierte sie beim Artemis Quartett an der Universität der Künste Berlin. Mit Alfred Brendel arbeitete das Quartett an Beethovens Streichquartetten. Als Solistin interpretierte sie zuletzt das Cellokonzert von J. Haydn in D-Dur mit dem Deutschen Kammerorchester im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin unter Patrick Lange.



Auf Einladung von Claudio Abbado war sie von 2008 bis 2013 Mitglied im Orchestra Mozart in Bologna. Außerdem spielte sie als Aushilfe regelmäßig im Orchester der Berliner Philharmoniker und konzertierte mit dem Scharoun Ensemble. Als Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben spielte sie leihweise auf einem Cello von Domenicus Montagnana. Seit 2014 ist sie als stellvertretende Solocellistin an der Komischen Oper Berlin engagiert.



Tatjana Podyomova ist erste Preisträgerin des Internationalen Klavierwettbewerbs 'Piano Open' und des Internationalen Grotrain - Steinweg Wettbewerbs. Sie musizierte in den Konzertreihen "The Next Generation" und "Junge Stars aus Berlin", beim 11. Bachfestival in Twerj (Russland), auf den "Salzburger Oster-Festspielen" und den Konzertreihen der Berliner Philharmoniker, außerdem als Liedbegleiter in Konzertreihen wie „Der sächsische Schumann“ (Leipzig – Dresden – Zwickau) & „Schumanns Frühling“.



An der UdK Berlin war sie bis 2007 Studentin der Klavierklasse von Prof. Elena Lapitskaja. Danach führte sie ihr Studium an der HmT "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig bei Prof. G.Franke, Prof. H. Bräunlich & Prof. Phillip Moll weiter. Im Juli 2011 absolvierte sie ihr Diplom als Korrepetitor & Kammermusikpartner. Es folgten Konzerte als Klavierpartnerin u.a. in der Victoria Hall (Schweiz), im Pariser Salle Gaveau (Frankreich) und im Gasteig in München.



Andreas Neufeld wurde 1976 in Russland in einer musikalischen Familie geboren und erhielt seinen erste Violinunterricht im Alter von fünf Jahren. Von 1992 bis 2000 studierte er an der Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim bei Prof. Roman Nodel. Neben dem Studiengang „Orchestermusik“ absolvierte er auch ein künstlerisches Aufbaustudium sowie den Studiengang „Konzertexamen“. In dieser Zeit war Andreas Neufeld darüber hinaus Stipendiat der Stiftung „Podium Junge Musiker“ sowie des Deutschen Musikwettbewerbs Bonn und errang den 1. Preis beim Kammermusikwettbewerb Mannheim sowie den 2. Preis beim „Internationalen Louis Spohr Wettbewerb für Junge Geiger“ in Weimar.



Seine erste orchestermusikalische Erfahrung sammelte Andreas Neufeld als Mitglied des European Union Youth Orchestra, wobei er dort unter anderem unter Bernard Haitink, Sir Colin Davis und Kurt Sanderling musizieren durfte. Darüber hinaus wirkte er als 1. Konzertmeister im Gustav Mahler Jugendorchester unter der Leitung von Claudio Abbado mit.



1998 wurde Andreas Neufeld 1. Geiger im Berliner Philharmonischen Orchester, wobei er zum damaligen Zeitpunkt das jüngste Orchestermitglied war. Diese Position hatte er bis 2009 inne. In den Spielzeiten 2010/2011 und 2011/2012 war er 1. Konzertmeister im Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern und ist gegenwärtig Vorspieler der 1. Violinen im Rundfunk- Sinfonieorchester Berlin. Andreas Neufeld ist Mitbegründer des Ensembles „Philharmonische Freunde Wien-Berlin“ (Mitglieder der Wiener Philharmoniker und der Berliner Philharmoniker) und ist darüber hinaus Mitglied der „Philharmonischen Camerata Berlin“ und der „Philharmonischen Geigen Berlin“. Als gefragter Orchestermusiker konzertiert Andreas Neufeld regelmäßig im Orchester der Deutschen Oper Berlin, im Konzerthausorchester Berlin, im Orquestra Sinfonica de Tenerife, dem Orquestra de la Comunitat Valenciana, dem Superworld Orchestra sowie im Orchester der Wiener Philharmoniker.



Als Solist trat Andreas Neufeld zunächst als Stipendiat des Deutschen Musikrates in der Konzertreihe „Konzerte junger Künstler“ auf, es folgten Auftritte unter anderem mit dem Philharmonischen Staatsorchester Halle, dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier, dem Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern, der Staatlichen Philharmonie Dnipropetrowsk, der Slowakischen Philharmonie sowie dem Orquestra Sinfónica Nacional de Costa Rica. Seine kammermusikalischen Gastspiele führten ihn in viele Länder Europas, Asiens sowie nach Nord- und Südamerika.



Neben seiner aktiven solistischen und kammermusikalischen Tätigkeit ist Andreas Neufeld ein viel beschäftigter Dozent. Er unterrichtet beim „Pacific Music Festival Sapporo“, Japan (2005 bis 2009), beim „Musas se Sardigna INTERNATIONAL“, Italien (2007) und gibt Meisterklassen unter anderem in Italien, Spanien, Korea, Taiwan, Costa Rica sowie in den USA.Andreas Neufeld spielt eine Geige von „Josef filius Guarnerius“ aus dem Jahre 1725.

(lifePR) (