„Social Media ist wie Rauchen“: Quit the Feed! startet Bewegung gegen Social-Media-Sucht und digitale Abhängigkeit

Die zentrale These ist bewusst provokant: Social Media ist wie Rauchen. Instagram, TikTok, LinkedIn & Co. sind die neuen Zigarettenautomaten: hochpotent, normalisiert, überall verfügbar – und vor allem eins: gesellschaftlich akzeptiert. Was früher die Zigarette war, ist heute für viele der Feed. Likes, Reels, Push-Nachrichten und endloses Scrollen wirken wie digitale Mikro-Kicks. Sie belohnen kurzfristig, binden langfristig und lassen viele Menschen erschöpfter zurück, als sie vorher waren.
„Wir wissen und spüren alle doch längst, dass uns Social Media nicht guttut. Wir spüren es in unserem Fokus, unserem Schlaf, unserem Selbstwert, unseren Beziehungen und unserer mentalen Gesundheit – und trotzdem greifen wir immer wieder zum Handy - wie ein Kettenraucher zu seiner nächsten Kippe. Zwischen fast jeden Gedanken stecken wir uns die digitale Social-Media- Kippe“, sagt Henriette Hochstein-Frädrich.
Mit "Quit the Feed!" will Hochstein-Frädrich eine Debatte eröffnen, die über klassische und harmlose Digital-Detox-Tipps hinausgeht. Denn ein Wochenende ohne Handy, eine App gegen App-Nutzung, Gesetze und Verbote oder ein paar Bildschirmzeit-Regeln reichen aus ihrer Sicht nicht, wenn das eigentliche Problem viel tiefer liegt: in der psychologischen Bindung an Sichtbarkeit, Vergleich, Relevanz, Zugehörigkeit und die ständige Angst, etwas zu verpassen. Und der Tatsache, dass dahinter ein Milliarden-Geschäftsmodell steht.
"Die Frage, die wir uns alle stellen sollten, ist: Brauche ich Social Media wirklich? Oder braucht Social Media vielleicht eher mich …?", so Hochstein-Frädrich.
Das Buch beschreibt Social Media deshalb nicht nur als Ablenkung, sondern als System: als Aufmerksamkeitsmaschine, die von wiederholter Nutzung lebt und damit Milliarden verdient. Je länger Menschen scrollen, desto wertvoller werden sie für Plattformen, Werbemärkte und Datenökonomien. Der Preis dafür ist oft unsichtbar: weniger Konzentration, weniger Ruhe, weniger Zufriedenheit, weniger echte Verbindung – und ein Alltag, der sich immer stärker nach Reaktion statt nach Selbstbestimmung anfühlt.
„Fast niemand liebt Social Media doch noch wirklich. Aber viele glauben, sie müssten bleiben: für ihr Business, ihre Sichtbarkeit, ihr Netzwerk, ihre Inspiration oder aus Angst, sonst irrelevant zu werden“, so Hochstein-Frädrich. „Und so hecheln wir ständig irgendwelchen Algorithmen hinterher, die wir eh nicht kontrollieren können. Was also, wenn der Ausstieg aus Social Media gar kein Verlust ist, sondern endlich Befreiung?“
Das Buch verbindet Neurowissenschaft, Psychologie, Kulturkritik, persönliche Erfahrung und scharfen Humor. Es zeigt, wie Social Media das Belohnungssystem anspricht, warum Likes keine echte Nähe ersetzen, wie permanenter Vergleich den Selbstwert beschädigt und weshalb dauernde Sichtbarkeit zur Falle geworden ist. Gleichzeitig richtet der dritte Teil den Blick nach vorn: Was gewinnen Menschen, wenn sie aussteigen? Fokus. Ruhe. Kreativität. Echte Begegnung. Mehr Selbstwert. Und das Gefühl, endlich wieder bei sich selbst anzukommen.
„Quit the Feed!“ versteht sich dabei nicht als klassischer Ratgeber, sondern als Intervention. Das Buch ist aufgebaut wie ein klassischer Entzug: Verstehen, Verlernen, Verändern:
- Teil 1: Diagnose – Warum wir süchtig sind: Wie Social Media zur weltweit unterschätzten Volksdroge wurde. Die schockierenden Parallelen zur Nikotinindustrie. Die psychologischen, neurologischen und gesellschaftlichen Mechanismen hinter der Abhängigkeit. Warum wir wissen, dass es uns nicht gut tut – und warum wir trotzdem nicht aufhören können.
- Dekonstruktion – Die Lügen des Systems: Warum wir glauben, Social Media „zu brauchen“ – für Sichtbarkeit, Vernetzung, Relevanz. Was passiert, wenn wir aussteigen. Und was eben nicht passiert. FOMO, Karriere-Ängste und digitale Selbstinszenierung unter der Lupe: Eine radikale Entzauberung.
- Transformation – Der Exit: Wie ein Leben ohne Feed aussieht – mental, beruflich, sozial. Was man gewinnt, wenn man geht: Klarheit, Freiheit, Fokus, echte Verbindung und so vieles mehr. Ein realistischer, radikaler, empowernder Exit-Plan, mit Aha-Momenten, Reflexionsübungen und einer klaren Roadmap.
Doch "Quit the Feed!" bleibt nicht bei der individuellen Perspektive stehen. Das Buch fragt auch, was eine Gesellschaft verliert, wenn Aufmerksamkeit, Debatten und Selbstwert zunehmend von Plattformlogiken gesteuert werden. Wenn Algorithmen Empörung belohnen, Vergleich normalisieren und Menschen in Dauerreaktion halten, betrifft das nicht nur Schlaf, Fokus und mentale Gesundheit einzelner Nutzer:innen – sondern auch Diskursfähigkeit, Demokratie und sozialen Zusammenhalt. Hochstein-Frädrich versteht den Ausstieg deshalb nicht als privaten Rückzug, sondern als kulturellen Akt der Selbstermächtigung: Wenn immer mehr Menschen, Selbstständige, Unternehmen und Organisationen aus der Logik permanenter Sichtbarkeit aussteigen, könnte daraus eine der leisesten – und zugleich machtvollsten – Revolutionen unserer Zeit entstehen.
Die neue Plattform quit-the-feed.com bündelt diese Gedanken in deutscher und englischer Sprache. Sie richtet sich an Menschen weltweit, die nicht nur „weniger online“ sein wollen, sondern ernsthaft hinterfragen, welche Rolle Social Media in ihrem Leben, ihrer Arbeit und ihrer Identität spielt. Neben Informationen zum Buch finden Leserinnen und Leser dort vertiefende Artikel, Impulse zum Ausstieg und Hintergründe zur These, warum Digital Detox keine Lösung ist.
Damit trifft "Quit the Feed!" einen Nerv: Immer mehr Menschen erleben Social Media nicht mehr als Freiheit, sondern als Pflicht. Berufstätige fühlen sich zum Dauerposten gedrängt. Selbstständige glauben, ohne Sichtbarkeit nicht existieren zu können. Jugendliche wachsen in einer Welt auf, in der Vergleich, Filter und permanente Bewertung normal erscheinen. Eltern, Schulen, Unternehmen und Gesundheitsexpert:innen diskutieren zunehmend, welche Folgen digitale Dauerverfügbarkeit für Aufmerksamkeit, mentale Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt hat.
Hochstein-Frädrich sieht darin einen kulturellen Kipppunkt: „Es gab eine Zeit, da wurde überall geraucht – in Restaurants, Büros, Flugzeugen, Filmen. Es war normal, glamourös und sozial akzeptiert. Irgendwann haben wir verstanden, was es mit uns macht. Ich glaube, wir stehen mit Social Media an einem ähnlichen Punkt. Die Frage ist nur: Wie lange tun wir noch so, als sei das alles harmlos?“
„Quit the Feed! Social Media ist wie Rauchen“ ist mehr als ein Buchlaunch. Es ist der Startpunkt einer größeren Bewegung für digitale Selbstbestimmung, mentale Klarheit und ein Leben jenseits des Feeds. Nicht als Technikfeindlichkeit und auch nicht als moralischer Zeigefinger, sondern als Einladung, sich das Wertvollste zurückzuholen, was Menschen im digitalen Dauerrauschen verlieren können: ihre Aufmerksamkeit.
Henriette Hochstein-Frädrich ist Autorin, Keynote-Speakerin, Medienexpertin und Unternehmerin. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Themen Aufmerksamkeit, digitale Kultur, Psychologie, Veränderung und menschliche Leistungsfähigkeit in einer zunehmend algorithmisch geprägten Welt. Nach Jahren im Social-Media-System hat sie selbst den bewussten Ausstieg gewählt – und daraus ein Buch für alle geschrieben, die spüren, dass sie raus wollen, aber noch nicht wissen wie.
„Quit the Feed! Social Media ist wie Rauchen“ ist ab sofort - auf deutsch & englisch - erhältlich. Weitere Informationen zum Buch, zur Plattform, zu Vorträgen & Seminaren und zum Leben jenseits des Feeds gibt es unter: www.quit-the-feed.com/de