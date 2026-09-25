Ist "Raus aus Social Media" das neue "zuckerfrei"?

Es gab eine Zeit, da war Zucker einfach nur Zucker. Er war im Kuchen, im Frühstücksmüsli, in der Cola, im Joghurt, in der Tomatensoße und in diesen angeblich gesunden Müsliriegeln, auf deren Verpackung immer irgendeine glückliche Frau in Leggings durch ein Kornfeld hüpfte. Zucker war Kindheit, Trost, Belohnung, Nervennahrung. Zucker war das, was Oma in den Pudding rührte und was man sich nach einem doofen Tag gönnte. Zucker war normal.Dann passierte etwas Interessantes. Zuerst fingen ein paar Menschen an, Zutatenlisten zu lesen. Dann stellten sie fest, dass Zucker nicht nur dort steckte, wo man ihn erwartete, sondern überall. In Lebensmitteln, die gar nicht süß schmeckten. In Produkten, die sich als gesund verkleideten. In Joghurts, Soßen, Dressings, Brot, Snacks und Fitnesszeug. Und plötzlich war Zucker nicht mehr nur diese kleine süße Freude am Nachmittag, sondern ein System. Ein industriell verpacktes Versprechen, das müde, hungrig und abhängig machte.Und dann kam "zuckerfrei". Erst ein bißchen, dann kam u.a. Anastasia Zampounidis - und dann war es auf einmal ganz groß. Und alle machten Zuckerfrei-Challenges, über den ganzen Globus hinweg. Zuckerfrei wurde also erst belächelt, dann diskutiert, dann ausprobiert, dann Lifestyle.Ähnlich war es mit Alkohol. Wer früher auf einer Party sagte: „Ich trinke heute nichts“, musste sofort seine medizinische, reproduktive oder moralische Lage offenlegen. Bist du schwanger? Musst du fahren? Nimmst du Antibiotika? Hast du ein Problem? Oder bist du einfach eine Spaßbremse mit Mineralwasser? Und vor allem kam immer die Frage: Aber ... warum? Als wäre Alkohol zu trinken die gesetzte Norm. Und keinen Alkohol zu trinken vor allem nur eins: Verdächtig. Sehr verdächtig.Heute ist Alkoholfrei Trend. Spiritousen- und Bierhersteller verzweifeln an den explosiven Rückgängen ihrer Verkaufszahlen, vor allem bei den Jugendlichen. Heute gibt es Sober Curious, Dry January, alkoholfreie Bars, gute No-Gin-Alternativen und Menschen, die am Samstagabend nüchtern bleiben, ohne sich dafür zu entschuldigen. Nicht-trinken wirkt nicht mehr automatisch nach Verzicht, sondern nach Klarheit. Nach Selbstführung. Nach krasser Disziplin. Nach Bewundernswert. Nach „Ich möchte morgen mein Leben nicht aus dem Altkleidercontainer meiner eigenen Entscheidungen fischen.“Noch klingt es für viele seltsam, wenn jemand sagt: „Ich bin nicht mehr auf Instagram.“ Oder: „LinkedIn habe ich gelöscht.“ Oder: „TikTok? Danke, mein Nervensystem hat schon genug erlebt.“Noch reagieren viele mit diesem leicht panischen Gesichtsausdruck, als hätte man gerade angekündigt, künftig ohne Strom, fließend Wasser und soziale Existenz leben zu wollen. Wie willst du denn dann mitbekommen, was passiert? Wie willst du sichtbar sein? Wie willst du dein Business machen? Wie willst du dich vernetzen? Wie willst du überhaupt noch existieren?Interessante Frage. Vielleicht endlich wieder richtig.Denn ich glaube: Raus aus Social Media wird einer der nächsten großen gesellschaftlichen Trends. Nicht als schrullige Nische für Digital-Asket:innen, Waldorffamilien mit Leinenbeutel oder Menschen, die ihr Smartphone in einer Klangschale beerdigen, sondern als echte, breite, kulturelle Bewegung.So wie zuckerfrei. So wie sober. So wie alles, was irgendwann damit beginnt, dass Menschen denken: Irgendwas hier tut mir nicht gut. Erst ist es normal. Dann ist es verdächtig. Dann peinlich und verpöhnt. Man vergisst nämlich sehr schnell, wie lange ungesunde Dinge gesellschaftlich völlig akzeptiert waren.Rauchen war z.B. mal sehr elegant. Cool. Erwachsen. Verrucht. Es wurde im Flugzeug geraucht, im Restaurant, in Büros, in Talkshows. Wahrscheinlich auch in Wartezimmern von Lungenärzten, während irgendwo ein Arzt mit Zigarette im Mund sagte: „Atmen Sie mal tief ein.“Heute wirkt das völlig absurd. Zurecht. Aber damals war es normal.Und genau das ist der Punkt: Normalität ist kein Gesundheitszertifikat. Normalität heißt nur, dass genug Menschen lange genug mitmachen, bis niemand mehr fragt, ob das Ganze eigentlich eine gute Idee ist.Es ist überall. Es ist selbstverständlich. Es ist privat, beruflich, politisch, sozial, kulturell. Es liegt morgens im Bett neben uns, begleitet uns aufs Klo, sitzt mit am Esstisch, fährt mit in den Urlaub, beobachtet unsere Kinder beim Aufwachsen und hängt wie ein kleiner leuchtender Parasit an jedem Zwischenmoment unseres Lebens.Wir haben uns daran gewöhnt, dass kein Moment mehr leer bleibt. Keine Schlange an der Supermarktkasse. Keine Bahnfahrt. Kein Warten auf den Kaffee. Kein Abend auf dem Sofa. Kein trauriger Moment, kein glücklicher Moment, kein langweiliger Moment. Alles wird sofort gefüllt, überbrückt, bespielt, beruhigt, stimuliert.Und am Anfang fühlte sich das ja sogar gut an und es war auch mal gut gedacht und gut gemeint. Jaja, früher, in den guten alten Zeiten. Facebook war mal praktisch. Instagram war mal schön. Twitter, so hieß X mal früher, war mal echt witzig. LinkedIn war mal beruflich interessant, bevor es zur Fußgängerzone der Selbstinszenierung wurde, in der alle „demütig dankbar“ sind, „einen kleinen Meilenstein teilen“ und uns „drei Learnings aus ihrer Journey“ dalassen. Danke, Frank. Wir haben’s notiert.Social Media versprach Verbindung. Inspiration. Sichtbarkeit. Austausch. Weltzugang. Und all das gab es ja auch. Kleine Unternehmen konnten wachsen, Bewegungen konnten entstehen, Menschen konnten sich finden, die sich früher nie gefunden hätten. Das Problem ist nicht, dass Social Media nie etwas Gutes hatte. Das Problem ist, dass es komplett gekippt ist.Irgendwann wurde aus Verbindung Vergleich. Aus Inspiration wurde Reizüberflutung. Aus Austausch wurde Dauermeinung. Aus Sichtbarkeit wurde Pflicht. Aus „Ich poste mal was“ wurde „Ich muss mal wieder was posten“. Und aus einem Werkzeug wurde eine Umgebung, in der wir uns viel zu lange aufhalten.Bei Zucker war es dieser Moment, als wir verstanden: Es geht nicht um den Geburtstagskuchen. Es geht um die industrielle Dauerzufuhr.Bei Alkohol war es der Moment, als Menschen merkten: Es geht nicht um das eine Glas Champagner. Es geht um die Selbstverständlichkeit, mit der jede Erschöpfung, jede Feier, jede Traurigkeit, jede Unsicherheit und jeder Feierabend begossen werden muss.Bei Social Media wird es der Moment sein, in dem wir begreifen: Es geht nicht um das eine schöne Foto, die eine gute Idee, den einen hilfreichen Kontakt. Es geht um ein System, das unsere Aufmerksamkeit nicht begleitet, sondern bewirtschaftet.Große Veränderungen beginnen selten mit einem perfekten Plan. Meistens beginnen sie mit einem diffusen Unbehagen. Man ist müde. Gereizt. Unruhig. Irgendwie voll und gleichzeitig leer. Man klappt Instagram zu und fühlt sich schlechter als vorher. Man wollte nur kurz schauen, was es Neues gibt, und hat jetzt das Gefühl, das eigene Leben sei zu klein, zu unproduktiv, zu unschön, zu wenig Provence, zu wenig Bauchmuskeln, zu wenig „Ich bin so dankbar für diese unglaubliche Reise“.Man öffnet LinkedIn und wird von Menschen erschlagen, die morgens um 5 Uhr meditieren, 17 Bücher pro Woche lesen, nebenbei drei Unternehmen skalieren und trotzdem noch Zeit finden, unter fremden Posts „so wichtig!“ zu kommentieren.Man schaut ein Reel, dann noch eins, dann noch eins, und plötzlich ist eine halbe Stunde weg. Nicht schön weg. Nicht wie bei einem guten Gespräch oder einem Spaziergang, nach dem man denkt: Das hat gut getan. Sondern weg wie Wechselgeld, das einem in einer dunklen Seitengasse aus der Tasche gefallen ist.Diese Frage ist gefährlich. Für jedes System. Denn sobald Menschen nicht mehr nur funktionieren, sondern fühlen, beginnt Veränderung.Beim Zucker war es die Müdigkeit.Beim Alkohol der Kater.Bei Social Media ist es diese seltsame innere Zerfaserung.Man ist beschäftigt, aber nicht erfüllt. Informiert, aber nicht klüger. Vernetzt, aber nicht geborgener. Sichtbar, aber nicht unbedingt gesehen.Und dann kommt dieser Gedanke, erst ganz leise, dann immer deutlicher: Ich will mein Leben zurück. Nicht mein Profil. Nicht meine Reichweite. Nicht meine persönliche Marke. Mein Leben. Meine Morgen. Meine Abende. Meine Gedanken. Meine Fähigkeit, einfach irgendwo zu sitzen, ohne sofort in ein Gerät zu kriechen wie ein nervöser Einsiedlerkrebs mit WLAN.Das ist der Anfang. Und genau das ist kein Verzicht, sondern Rückkehr.Digital Detox ist nichts anderes als die Light-Zigarette. Handy weg für ein Wochenende. Instagram vom Handy löschen. Bildschirmzeit auf 30 Minuten stellen und dann täglich mit sich selbst verhandeln wie mit einem schlecht gelaunten Grenzbeamten. Alles nett gemeint - aber wir wissen es doch alle: Es funktioniert nicht.Denn oft ist es im besten Falle lediglich eine kleine Pause. Ein kleiner Wellness-Exkurs aus der Überforderung, nach dem man wieder zurück in denselben Feed steigt. Ein paar Tage weniger Reiz, danach wieder dieselbe Schleife. Dieselben Trigger. Dieselben Vergleiche. Dieselbe innere Handbewegung zum Smartphone, sobald irgendwo eine Lücke entsteht.Digital Detox ist die Light-Zigarette der digitalen Welt. Man hat das Gefühl, etwas verbessert zu haben, während das eigentliche Geschäftsmodell unangetastet bleibt und genauso schädlich ist.Ein echter Social-Media-Exit geht tiefer. Er fragt nicht nur: Wie viel Zeit verbringe ich dort? Er fragt: Was macht dieses System mit mir? Was macht es mit meinem Denken, meinem Selbstwert, meiner Kreativität, meinen Beziehungen, meinem Körpergefühl, meiner Fähigkeit, Langeweile auszuhalten?Und vor allem: Warum glaube ich eigentlich, dort sein zu müssen? Denn das ist der entscheidende Punkt. Viele Menschen bleiben nicht auf Social Media, weil sie es lieben. Sie bleiben, weil sie Angst haben. Angst, etwas zu verpassen. Angst, nicht mehr sichtbar zu sein. Angst, beruflich abgehängt zu werden. Angst, irrelevant zu werden. Angst, aus dem sozialen Fluss zu fallen.Das ist kein Zeichen von Freiheit. Das ist ein ziemlich klares Zeichen von Abhängigkeit. Und sobald dieser Gedanke einmal im Raum steht, geht er schwer wieder weg.Das Spannende an gesellschaftlichen Trends ist, dass sie selten nur über Vernunft laufen. Menschen ändern ihr Verhalten nicht allein, weil Studien ihnen etwas sagen. Sie ändern es, wenn eine neue Lebensweise attraktiver wird als die alte.Zuckerfrei wurde nicht groß, weil alle plötzlich biochemische Fachaufsätze lasen. Es wurde auch groß, weil Menschen ohne Zuckerschleifen wacher wirkten, fitter, klarer, weniger dauerhungrig. Und siehe Anastasia Zampounidis: Verdammt jung wirkten. Die Dame ist fast 60 - und sieht aus wie 30. Wenn das mal kein Anreiz ist, auf Zucker zu verzichten. Unsere Eitelkeit wirkt immer.Sober wurde nicht nur deshalb attraktiv, weil Alkohol ungesund ist. Sondern weil nüchterne Menschen am nächsten Morgen frisch aussahen, während der Rest mit Kopfschmerz, Scham und Lieferpizza versuchte, den Sonntag zurück ins Leben zu schieben.Beim Social-Media-Exit wird genau das passieren. Menschen, die aussteigen, wirken anders. Ruhiger. Präsenter. Weniger hektisch im Blick. Weniger abhängig von Reaktionen. Weniger verfangen in diesen permanenten Mikro-Vergleichen, die man sich kaum eingesteht, die aber den ganzen Tag über am Selbstwert nagen wie kleine digitale Silberfischchen.Jemand, der nicht mehr alles dokumentiert, wirkt plötzlich souverän.Jemand, der nicht mehr überall mitredet, wirkt nicht uninteressiert, sondern gesammelt.Jemand, der nicht ständig sichtbar ist, bekommt etwas Seltenes zurück: Kontur.Denn wenn alle senden, wird Empfang zur Kunst. Wenn alle sichtbar sein wollen, wird gezielte Abwesenheit magnetisch. Wenn jeder Sonnenuntergang zum Content wird, wirkt der Mensch, der einfach nur stehen bleibt und schaut, fast schon subversiv.Oma wusste es. Und Oma hatte noch nicht mal einen Content-Plan. Offline wird nicht altmodisch werden. Offline wird edel. Offline wird ein neues Status-Symbol. Wer nicht mehr auf Social Media ist, ist Ikone.Nicht, weil Technik schlecht ist. Ich liebe gute Technik. Ich liebe KI. Ich liebe digitale Möglichkeiten, wenn sie dienen. Aber genau darum geht es: Wer dient hier eigentlich wem?Ein Werkzeug ist wunderbar, solange man es ablegen kann. Ein Werkzeug, das man nicht mehr ablegen kann, ist kein Werkzeug mehr. Es ist ein Problem mit hübscher Benutzeroberfläche.Wir leben in einer Welt, in der fast alles verfügbar ist. Information ist verfügbar. Unterhaltung ist verfügbar. Meinungen sind verfügbar. Menschen sind verfügbar. Bilder, Videos, Nachrichten, Empörung, Rezepte, Workouts, Krisen, Katzen, Kriege, Beautyfilter, Business-Tipps, Lebensweisheiten und fünfzehn Arten, Haferflocken über Nacht einzuweichen.Alles ist da. Immer. Und genau deshalb wird das knapp, was früher selbstverständlich war: ungeteilte Aufmerksamkeit.Ein Gespräch ohne Blick aufs Handy. Ein Gedanke, der länger als dreißig Sekunden leben darf. Ein Buch, das nicht gegen Pushnachrichten antreten muss. Ein Spaziergang, der nicht sofort zur Story wird. Ein Abend, der keinem Publikum beweisen muss, dass er schön war.Genau das wird die neue Form von Luxus: Nicht mehr erreichbar zu sein. Nicht alles mitzubekommen. Nicht jede Debatte zu kennen. Nicht permanent reaktionsbereit zu leben.Früher war Luxus: Zugang. Heute ist Luxus: Entzug. Nicht im medizinischen Sinne, obwohl auch das Thema ernst ist. Sondern als bewusste Entscheidung, sich nicht jedem Reiz auszusetzen, nur weil er verfügbar ist. Das ist der größere kulturelle Zusammenhang, in dem auch Zuckerfrei und Sober stehen. Es geht um Selbstschutz in einer Welt, die uns permanent mehr anbietet, als uns guttut.Mehr Zucker. Mehr Alkohol. Mehr Content. Mehr Vergleich. Mehr Stimulation. Mehr Auswahl. Mehr Krach. Und irgendwann sagt ein Teil in uns: Ich kann nicht mehr. Dieser Satz wird oft als Schwäche missverstanden. In Wahrheit ist er manchmal der erste gesunde Impuls seit Jahren.Natürlich kommt jetzt der Klassiker. „Ich würde ja gern raus, aber ich brauche es für mein Business.“ Ja. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchst du Kund:innen. Vielleicht brauchst du ein gutes Angebot, eine starke Website, einen Newsletter, Empfehlungen, Suchmaschinen, Presse, Kooperationen, echte Kontakte, gute Arbeit, kluge Positionierung und eine Sprache, die Menschen erreicht. Vielleicht brauchst du gar nicht dauernd Posts, sondern mehr Substanz. Mehr Tiefe. Mehr Fokus.Social Media hat uns eingeredet, Sichtbarkeit sei automatisch Wirkung. Das stimmt aber nicht. Man kann sehr sichtbar sein und trotzdem keine Relevanz haben. Man kann täglich posten und doch nur im großen Feed-Rauschen verschwinden. Man kann auf LinkedIn permanent präsent sein und trotzdem beruflich vor allem eines verlieren: Zeit, Energie und Würde.Natürlich gibt es Menschen, die Social Media strategisch, begrenzt und erfolgreich nutzen. Wunderbar. Möge der Algorithmus freundlich zu ihnen sein und ihr Nervensystem stabil bleiben.Aber viele nutzen es nicht strategisch. Sie hängen drin. Sie nennen es Marketing, obwohl es sich eher anfühlt wie emotionales Multitasking mit Business-Fassade. Sie nennen es Netzwerken, obwohl kaum echte Verbindung entsteht. Sie nennen es Inspiration, obwohl sie nach dem Scrollen weniger eigene Ideen haben als vorher.Der Social-Media-Exit wird auch deshalb groß werden, weil er beruflich eine enorme Entlastung verspricht. Stell dir vor, Selbstständige würden nicht mehr denken: Ich muss mehr posten. Sondern: Ich muss besser arbeiten. Besser schreiben. Besser sprechen. Besser sichtbar sein an den richtigen Orten, nicht überall gleichzeitig. Allein dieser Gedanke fühlt sich doch schon an wie eine warme Dusche fürs Gehirn.Was ich spannend finde: Unser Kopf verteidigt Social Media oft noch, während unser Körper längst Bescheid weiß.Der Kopf sagt: Ist doch normal.Der Körper sagt: Ich bin müde.Der Kopf sagt: Ich muss informiert bleiben.Der Körper sagt: Ich bin überreizt.Der Kopf sagt: Das ist wichtig fürs Business.Der Körper sagt: Warum fühlt sich das dann so leer an?Der Kopf sagt: Nur kurz.Der Körper weiß: Das wird wieder länger.Wir spüren die Kosten. Wir nennen sie nur anders. Stress. Konzentrationsprobleme. Vergleichsdruck. Schlafmangel. Innere Unruhe. Dieses diffuse Gefühl, nie fertig zu sein. Immer noch etwas checken zu müssen. Immer noch irgendwo reagieren zu müssen. Immer noch ein bisschen besser, schöner, klüger, sichtbarer, erfolgreicher werden zu müssen.Social Media ist kein neutrales Fenster zur Welt. Es ist ein Reizraum. Und wir leben viel zu oft darin, als wäre unser Nervensystem dafür gebaut. Ist es aber nicht.Unser Gehirn ist nicht für 24/7-Weltgeschehen, Dauervergleich, Endlosscrolling, Schönheitssimulationen, Krisenhäppchen und algorithmisch optimierte Empörung gemacht. Es ist auch nicht dafür gemacht, morgens vor dem ersten Kaffee schon die Urlaubsfotos fremder Menschen, politische Katastrophen, Fitnesskörper, Business-Erfolge und ein Rezept für High-Protein-Zimtschnecken zu verarbeiten. Irgendwann wird daraus kein Weltzugang mehr. Sondern Weltvergiftung.Das ist der schönste Gedanke daran: Der kommende Offline-Trend wird keine laute Rebellion sein. Keine erhobene Faust gegen das Internet. Keine Technikfeindlichkeit. Kein romantischer Rückzug in eine Fantasiewelt aus Kerzen, Leinen und handgeschöpftem Papier.Die neue Rebellion wird viel einfacher sein.Handy weglegen.Nicht posten.Nicht reagieren.Nicht erreichbar sein.Ein Buch lesen.Eine Freundin anrufen.Einen Gedanken behalten, statt ihn sofort zu verwerten.Ein schönes Erlebnis haben, ohne es zu dokumentieren und einem unbekannten Publikum zum Fraß vorwerfen.Nicht wissen, was alle anderen gerade machen.Und trotzdem gut schlafen.Das klingt klein. Ist aber riesig. Denn jedes Mal, wenn wir unsere Aufmerksamkeit zurückholen, entziehen wir einem Milliardenmarkt sein Rohmaterial. Social Media lebt nicht von unserer Liebe. Es lebt von unserer Gewohnheit. Von unserem Reflex. Von unserer Unsicherheit. Von unserer Angst, nicht dazuzugehören. Der Ausstieg ist deshalb mehr als Selbstfürsorge. Er ist eine kleine kulturelle Ungehorsamkeit. Eine sehr elegante sogar. Man muss dafür nicht schreien. Man muss einfach nur nicht mehr mitmachen.Am Anfang fühlt sich das vielleicht ungewohnt an. Wenn man Social Media weglässt, entsteht erst einmal Raum. Und Raum kann irritieren. Plötzlich gibt es diese kleinen leeren Stellen im Tag, die früher sofort gefüllt wurden. Warten. Sitzen. Kaffee trinken. Bahn fahren. Hundespaziergang. Einschlafen. Aufwachen. Da ist dann erst einmal nichts. Und dieses Nichts kann nervös machen. Weil wir verlernt haben, dass Nichts nicht leer sein muss. Manchmal ist Nichts einfach der Raum, in dem man sich selbst wieder hört.Nach einer Weile passiert etwas Wunderbares. Der Tag wird länger. Nicht in der anstrengenden Art, sondern in der guten. Gedanken kommen zurück. Konzentration wird stabiler. Man liest wieder mehr als drei Absätze, ohne innerlich auf der Suche nach dem nächsten Reiz zu sein. Man hört Menschen besser zu. Man kauft weniger Quatsch. Man vergleicht sich seltener. Man wird kreativer, weil nicht ständig fremde Bilder den eigenen inneren Raum vollstellen.Und irgendwann merkt man: Ich habe gar nichts verpasst.Kein Reel, das mein Leben verändert hätte.Keine Story, ohne die meine Freundschaft zerbrochen wäre.Keine Debatte, die ohne meinen Kommentar untergegangen wäre.Kein Trend, der wichtiger gewesen wäre als mein innerer Frieden.Dafür hat man etwas zurückbekommen, das viel wertvoller ist: sich selbst im eigenen Leben. Das klingt pathetisch. Ist aber praktisch. Man ist morgens wieder zuerst bei sich und nicht bei allen anderen. Man erlebt etwas Schönes und denkt nicht sofort an den Winkel. Man isst, bevor das Essen kalt wird. Man geht spazieren und sieht den Himmel als Himmel, nicht als Content-Möglichkeit. Das ist kein Rückschritt. Das ist Würde.Konsumverzicht wird irgendwann zu einer Aussage über das eigene Leben.„Ich esse keinen Zucker“ heißt: Ich achte auf meine Energie.„Ich trinke nicht“ heißt: Ich möchte klar bleiben.„Ich bin nicht mehr auf Social Media“ heißt: Ich lasse mich und mein Denken nicht mehr dauerbespielen.Das wird ein Marker für Menschen, die ihre Aufmerksamkeit schützen. Für Kreative, die ihre eigene Stimme zurückhaben wollen. Für Eltern, die ihren Kindern nicht nur Bildschirmregeln predigen möchten, während sie selbst mit glasigem Blick im Feed hängen. Für Unternehmer:innen, die lieber echte Wirkung aufbauen als tägliche Sichtbarkeitsgymnastik. Für Menschen, die gemerkt haben, dass ihr Leben nicht besser wird, nur weil sie es regelmäßig ausstellen.Und natürlich werden einige das belächeln. Das gehört dazu. Bei jedem neuen Bewusstsein gibt es die, die sagen: „Jetzt übertreibt mal nicht.“ Gab es beim Rauchen. Gab es beim Zucker. Gibt es beim Alkohol. Wird es bei Social Media geben.Manche werden sagen, man müsse eben maßvoll damit umgehen. Stimmt. Manche können das. Manche Menschen können auch eine Tafel Schokolade drei Wochen im Schrank liegen lassen und jeden Abend ein einziges Stück essen. Ich finde das persönlich verdächtig, aber gut.Andere werden merken, dass Maßhalten bei einem System, das auf Maßlosigkeit optimiert ist, nicht ganz so einfach ist. Und wieder andere werden aussteigen. Erst heimlich. Dann selbstbewusst. Dann mit einer gewissen Leichtigkeit.Vielleicht werden wir in ein paar Jahren zurückblicken und uns wundern.Weißt du noch, als wir morgens im Bett direkt Instagram geöffnet haben?Weißt du noch, als wir unser Essen fotografiert haben, bevor wir es gegessen haben?Weißt du noch, als wir dachten, wir müssten auf LinkedIn ständig etwas über Leadership, Wandel und Dankbarkeit posten, um beruflich ernst genommen zu werden?Weißt du noch, als jeder Urlaub erst dann richtig existierte, wenn er in Stories zerlegt war?Wild. So wie wir heute sagen: Weißt du noch, als man im Flugzeug rauchen durfte?Ich glaube, dieser Moment kommt. Der Social-Media-Exit wird wachsen, weil er an eine Sehnsucht rührt, die immer mehr Menschen spüren: die Sehnsucht nach einem Leben, das sich nicht permanent selbst beobachtet. Nach Gedanken, die nicht sofort verwertet werden. Nach Begegnungen, die nicht performt sind. Nach Ruhe, die nicht als Produkt verkauft wird. Nach Kreativität, die aus einem selbst kommt. Nach Tagen, die einem gehören.Raus aus Social Media wird kein modischer Verzicht sein. Es wird ein Befreiungstrend. Zuckerfrei hat uns gezeigt, dass wir nicht jeden süßen Impuls bedienen müssen. Sober hat uns gezeigt, dass Klarheit attraktiver sein kann als Rausch. Social Media Free wird uns zeigen, dass Abwesenheit manchmal die stärkste Form von Präsenz ist.Und das ist die schönste Pointe: Wir gehen nicht offline, weil wir weniger vom Leben wollen. Wir gehen offline, weil wir mehr davon spüren wollen. Und das könnte richtig groß werden.