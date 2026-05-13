Über 500 Teilnehmende beim Auftakt des neuen Fortbildungsformats für Architektinnen, Architekten und Planende
Großes Interesse an den neuen Fach-Webinaren von Heinze und BauNetz
Den Auftakt machte das Webinar „Flachdach ganzheitlich planen“. Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen der modernen Flachdachplanung. Die Referenten beleuchteten zentrale Aspekte wie normgerechte Entwässerung, Abdichtungssysteme mit Flüssigkunststoffen sowie Tageslicht-, Rauchabzugs- und Brandschutzlösungen.
Mitwirkende des Webinars waren:
* Peter Kuck von Lorowerk
* Leon Barlage von Remmers
* Carsten Ficker von LAMILUX
Am selben Tag folgte ein weiteres Fach-Webinar zum Thema:
„Zirkuläres und nachhaltiges Bauen mit nicht gebrannten Lehmziegeln – Material, Konstruktion und gebaute Praxis“
Referenten:
* Prof. Martina Bauer, Geschäftsleitung Barkow Leibinger
* Simon Irlbeck, Leitung Bautechnik Girnghuber GmbH
Im Fokus standen dabei nachhaltige Baustoffe, zirkuläre Materialkonzepte sowie praktische Erfahrungen und konstruktive Lösungen für das Bauen mit nicht gebrannten Lehmziegeln.
Die Webinare werden von den Architektenkammern anerkannt und vermitteln praxisnahes Wissen für Planung, Ausführung und Bestand.
Das neue Format wurde gemeinsam mit Industriepartnern entwickelt und setzt bewusst auf fachlich neutrale, praxisorientierte Inhalte statt klassischer Produktpräsentationen. Ziel ist es, relevante Planungsthemen kompakt und gewerkeübergreifend aufzubereiten und dabei konkrete Mehrwerte für die tägliche Arbeit von Planenden zu schaffen.
„Die Resonanz auf die ersten Webinare hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Dass sich bereits zum Auftakt mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet haben, zeigt sehr klar, wie groß der Bedarf an hochwertigen, fokussiert und gleichzeitig praxisnahen Fortbildungsformaten ist. Für uns bestätigt sich damit, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern und den Kammern genau den richtigen Weg eingeschlagen haben“, resümiert Christian Stallknecht, Leiter Marketing bei Heinze.
Mit dem neuen Format bauen Heinze und BauNetz ihre Aktivitäten im Bereich Wissenstransfer und Weiterbildung konsequent weiter aus. Seit vielen Jahren begleiten die Plattformen Planende mit Fachinformationen, CAD-Details, VOB-gerechten Ausschreibungstexten, Referenzprojekten, Stellenmarkt-Angeboten sowie Veranstaltungen und Networking-Formaten.
Künftig soll das Webinarangebot kontinuierlich erweitert werden. Weitere Themen und Veranstaltungen befinden sich bereits in Planung.
Weitere Informationen unter fortbildung.heinze.de