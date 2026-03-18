Was haben Kinderwagen mit Baugenehmigungen zu tun?

Neue Analyse der Heinze Marktforschung zeigt, warum Bauphasen für Absatzplanung, Vertrieb und Investitionsentscheidungen entscheidend sind



Viele Unternehmen der Bauindustrie orientieren ihre Marktplanung noch immer stark an Baugenehmigungen. Doch wer Absatzprognosen, Produktionskapazitäten oder Vertriebsressourcen darauf aufbaut, läuft Gefahr, die tatsächliche Nachfrage zeitlich falsch zu interpretieren. Der neue Heinze Quartalsreport Bauphasen im Wohn- und Nichtwohnbau liefert deshalb eine Perspektive, die für die strategische Planung immer wichtiger wird: Der Bericht zeigt den Zeitpunkt der Nachfrage nach bestimmten Produkten. Für Geschäftsführer und Vertriebsleiter bedeutet das vor allem eines: präzisere Absatzprognosen, gezieltere Marktbearbeitung und deutlich geringere Risiken bei Investitionsentscheidungen.



Warum Bauphasen entscheidend sind



Ein Vergleich aus einem ganz anderen Markt macht das Prinzip deutlich: Steigt die Geburtenrate, wächst die Nachfrage nach Kinderwagen sofort. Die Nachfrage nach Kinderschuhen (z.B. in der Größe 25) folgt dagegen erst Jahre später. Hersteller von Kinderwagen und Kinderschuhen reagieren quasi auf dieselbe Ausgangsgröße „Geburten“, aber zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten.



Im Bau ist es ähnlich. Zwischen der Genehmigung eines Gebäudes und seiner Fertigstellung liegen mehrere Bauphasen – und jede Phase erzeugt Nachfrage für andere Produktbereiche. Hersteller von Betonfertigteilen profitieren beispielsweise deutlich früher im Projektverlauf als Anbieter von Innenleuchten, Bodenbelägen oder Sanitärprodukten, deren Absatz oft erst gegen Ende der Bauphase entsteht. Wer ausschließlich auf Genehmigungszahlen schaut, sieht daher zwar den Beginn eines Projekts – aber nicht den Zeitpunkt, an dem der eigene Markt tatsächlich relevant wird.



Für Unternehmen kann genau hier ein strategisches Risiko entstehen: Wenn Absatzprognosen, Kapazitätsplanung oder Vertriebsaktivitäten allein auf Genehmigungen basieren, werden Marktbewegungen häufig zeitlich falsch eingeordnet. Produktionskapazitäten werden zu früh oder zu spät aufgebaut, Vertriebsteams sind zum falschen Zeitpunkt im Markt aktiv und Investitionen orientieren sich nicht am realen Nachfrageverlauf.



Das Heinze Bauphasenmodell



Die Heinze Marktforschung hat deshalb ein Modell entwickelt, das klassische Bauindikatoren um eine entscheidende Perspektive erweitert: den zeitlichen Verlauf von Bauprojekten. Genehmigungen und Fertigstellungen werden dabei mit empirisch ermittelten Bauabläufen verknüpft und systematisch in produktrelevante Bauphasen übersetzt – etwa Baubeginn, Rohbauabschluss oder Ausbauabschluss.



Der neue Quartalsreport zeigt auf dieser Grundlage, wie sich Bauaktivitäten entlang dieser Bauphasen entwickeln und wie sich ihre zeitliche Struktur verändert. Entscheider erkennen damit nicht nur, wie sich zum Beispiel Eigenheime oder Mehrfamilienhäuser insgesamt entwickeln, sondern auch, in welchen Bauphasen sich aktuell ein großer Teil der Projekte befindet und wo daraus konkrete Absatzimpulse für die unterschiedlichen Bauprodukte entstehen können



Für strategische Planer ist das ein entscheidender Vorteil. Während klassische Genehmigungsstatistiken nur zeigen, was theoretisch gebaut werden darf, zeigt die Bauphasenanalyse, wann diese Projekte tatsächlich in die Phasen eintreten, in denen Bauprodukte benötigt werden. Damit rückt die Marktanalyse deutlich näher an die realen Nachfragezeitpunkte für die einzelnen Bauprodukte heran.



Was Geschäftsführung und Vertrieb konkret gewinnen



Für Geschäftsführer bedeutet diese Sichtweise vor allem mehr Planungssicherheit. Investitionen in Produktionskapazitäten, Personal oder Markterschließung lassen sich besser an der tatsächlichen Nachfrageentwicklung ausrichten, statt ausschließlich an Frühindikatoren wie Genehmigungen. Gerade in einem Marktumfeld, das von Unsicherheit, Zinsentwicklung und schwankenden Bauzahlen geprägt ist, reduziert dieses Wissen das Risiko von Fehlkapazitäten oder Fehlinvestitionen erheblich.



Auch für Vertriebsleiter eröffnet die Bauphasenanalyse neue Möglichkeiten der Marktsteuerung. Sie erkennen früher, wann bestimmte Produktmärkte tatsächlich anziehen, können Vertriebsressourcen gezielter einsetzen und Marktbearbeitung sowie Marketingmaßnahmen zeitlich präziser ausrichten. Während andere Marktteilnehmer noch über Genehmigungszahlen diskutieren, wissen Unternehmen mit Bauphasenanalyse bereits, wann ihre eigenen Produktmärkte wirklich in Bewegung kommen.



Strategischer Informationsvorsprung



Der Quartalsreport Bauphasen ist Teil der Management-Informationen der Heinze Marktforschung und richtet sich speziell an strategische Entscheider der Bauindustrie. Seit mehr als vier Jahrzehnten verbindet das Team in Celle fundierte Sekundäranalysen mit eigener Primärmarktforschung und entwickelt daraus Marktanalysen, die Unternehmen bei Investitions-, Vertriebs- und Strategieentscheidungen unterstützen.



Oder wie es Thomas Wagner, Leiter der Heinze Marktforschung, formuliert:



„Für viele Bauprodukthersteller ist nicht die Baukonjunktur das Problem – sondern der falsche Zeitpunkt in der Marktplanung.“

(lifePR) (