Schrumpfende Bevölkerung, alternde Gesellschaft: Was die Bauwirtschaft jetzt neu bewerten muss
Eine neue demografische Realität
Mit der 16. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung hat das Statistische Bundesamt ein Szenario vorgelegt, das deutlich macht: Deutschlands Bevölkerung schrumpft und altert schneller als bislang unterstellt. Selbst unter vergleichsweise optimistischen Annahmen zur Nettozuwanderung nimmt die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung spürbar ab. Vor allem aber verschiebt sich die Altersstruktur massiv.
Für die Bauwirtschaft ist das kein Randthema. Demografie ist kein abstrakter Hintergrundfaktor, sondern eine der zentralen Determinanten von Wohnungsnachfrage, Bautätigkeit und Investitionsentscheidungen.
Veränderte Rahmenbedingungen für den Baumarkt
In der öffentlichen Debatte dominiert weiterhin der Verweis auf einen strukturellen Wohnungsmangel. Doch diese Sicht greift zunehmend zu kurz. Die Wohnungsnachfrage ist keine statische Größe – er hängt unmittelbar davon ab, wer in diesem Land lebt, wie alt diese Menschen sind und wie sie wohnen wollen oder können.
Die demografische Entwicklung verändert die Rahmenbedingungen des Baumarktes fundamental. Haushaltsgründungen verlangsamen sich, und die Nachfrage verschiebt sich vom quantitativen Neubau hin zur qualitativen Anpassung des Bestands.
Die neue Bevölkerungsprognose legt nahe, dass diese Prämissen überprüft werden müssen. Pauschale Bedarfszahlen für „Deutschland insgesamt“ verlieren an Aussagekraft. Stattdessen wird die altersstrukturelle Differenzierung zum entscheidenden Faktor.
Risiken und Chancen für Bauprodukthersteller
Die Risiken liegen auf der Hand: Überkapazitäten, Fehlinvestitionen in falsche Produktsegmente und eine Überschätzung des Neubaupotenzials
Anpassung der Prognosemodelle
Die Heinze Marktforschung hat dies in ihrer aktuellen Mittelfristprognose bereits antizipiert. Demografische Szenarien wurden aktualisiert, Alterskohorten differenziert ausgewertet und mit Bautypologien sowie Nutzungsarten verknüpft.
Erfahren sie, welche Altersgruppen für den Neubau und für die Modernisierung besonders relevant sind und wie sich diese zukünftig entwickeln werden. Wir zeigen Ihnen auf wie die Genehmigungen, Fertigstellungen und das Bauvolumen in den nächsten fünf Jahren davon beeinflusst werden. Dabei analysieren wir sowohl den Wohnbau, als auch den Nichtwohnbau, inklusive der Untersegmente.
Kontakt:
Weitere Informationen zur Detailtiefe oder zu Preisen können unter marktforschung@heinze.de oder telefonisch angefordert werden: 05141 50121.