Coming soon: Heinze ArchitekTOUR 2026 stellt realisierte Architektur ab Juni in acht Städten wieder in den Mittelpunkt der Branche
PROJECTS26: Ein interdisziplinäres Erlebnis aus Fortbildung, Herstellerreferenzen und Ausstellung mit regionalem Schwerpunkt
Kuratierte Projektpräsentationen und Impulsvorträge im Mittelpunkt
Vor Ort stehen nicht nur kuratierte Projektpräsentationen im Mittelpunkt, sondern auch Impulsvorträge und dialogorientierte Slots, in denen Architekt:innen, Planer:innen, Fachingenieur:innen und Hersteller über Projekte, Planungsprozesse und die damit verbundenen Herausforderungen berichten. Regionaler Fokus sowie der persönliche Austausch stehen dabei besonders im Vordergrund. Nach dem Auftakt in Frankfurt folgen Stationen in Stuttgart und Berlin. Weitere Termine führen nach Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München; erstmals wird auch die Schweiz besucht.
Sneak Preview auf Projekte vom Tag der Architektur 2026
Ein besonderes Highlight ist die Sneak Preview ausgewählter Bauwerke vom Tag der Architektur 2026 unter dem Motto „Einfach Wohnen“ in Kooperation mit verschiedenen Architektenkammern der Länder. Diese Einblicke spiegeln die Vielfalt der Branche wider und bereiten den Grundstein für einen offenen fachlichen Austausch. Parallel dazu bietet das interdisziplinäre Bühnenprogramm mit spannenden Pecha-Kucha-Vorträgen Einsicht in die Entstehung und Hintergründe dieser Arbeiten. Am Abend erfolgt die Bekanntgabe und Prämierung der besten Projekte sowie der stärksten Herstellerreferenzen, die vor Ort von den Besucherinnen und Besuchern gewählt werden.
„Mit der Neuauflage der Heinze ArchitekTOUR im vergangenen Jahr haben wir eine Bühne geschaffen, die Information, Inspiration und Interaktion rund um die gebaute Realität auf einzigartige Weise verbindet. Die durchweg positiven Rückmeldungen, wie ,Das Format der Heinze ArchitekTOUR hat einen Quantensprung gemacht. Es war eine gelungene Veranstaltung. Es hat mir viel Spaß gemacht, so viele Leute hier zu treffen... ‘, zeigen, dass unser aktuelles Konzept den Nerv der Branche trifft – Referenzprojekte erweisen sich dabei als sichtbarer Beweis für Kreativität, Qualität und Innovationskraft sowie als wertvolle Inspirationsquelle für Architekten und Planende.“, erklärt Klaus Füner, Creative Director & Head of Partner Relations bei Heinze.
Mehr Informationen und zur Anmeldung unter: http://heinze.de/architektour
Die Termine der ArchitekTOUR PROJECTS26 auf einen Blick:
09.06.2026 | Frankfurt - Kap Europa
17.06.2026 | Stuttgart – Wagenhallen
25.06.2026 | Berlin - Kant-Garagenpalast
03.09.2026 | Düsseldorf – Federnfabrik
10.09.2026 | Hamburg - Cruise Center Altona
17.09.2026 | Basel - KLYBECK610
24.09.2026 | Leipzig - KONGRESSHALLE am Zoo
14.10.2026 | München - Kleine Olympiahalle