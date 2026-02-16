Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051378

Heinze GmbH Bremer Weg 184 29223 Celle, Deutschland http://www.heinze.de
Ansprechpartner:in Frau Nadine Choudiakis +49 5141 50269
Logo der Firma Heinze GmbH

Coming soon: Heinze ArchitekTOUR 2026 stellt realisierte Architektur ab Juni in acht Städten wieder in den Mittelpunkt der Branche

PROJECTS26: Ein interdisziplinäres Erlebnis aus Fortbildung, Herstellerreferenzen und Ausstellung mit regionalem Schwerpunkt

(lifePR) (Celle, )
Das Kap Europa in Frankfurt ist am 9. Juni Auftaktsort der Heinze ArchitekTOUR 2026, die unter dem Leitgedanken PROJECTS26 erneut realisierte Architekturprojekte präsentiert. Die Veranstaltungen verbinden Ausstellung, Fortbildung und Projektpräsentationen zu einem kompakten, frischen Format, das in acht Städten Einblicke in die Vielfalt der Branche bietet. Ziel ist es, die Potenziale von Planung, Materialien und Technologien anschaulich erlebbar zu machen und so eine praxisnahe Inspiration für Architekt:innen, Planer:innen sowie Bauverantwortliche zu schaffen.

Kuratierte Projektpräsentationen und Impulsvorträge im Mittelpunkt

Vor Ort stehen nicht nur kuratierte Projektpräsentationen im Mittelpunkt, sondern auch Impulsvorträge und dialogorientierte Slots, in denen Architekt:innen, Planer:innen, Fachingenieur:innen und Hersteller über Projekte, Planungsprozesse und die damit verbundenen Herausforderungen berichten. Regionaler Fokus sowie der persönliche Austausch stehen dabei besonders im Vordergrund. Nach dem Auftakt in Frankfurt folgen Stationen in Stuttgart und Berlin. Weitere Termine führen nach Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München; erstmals wird auch die Schweiz besucht.

Sneak Preview auf Projekte vom Tag der Architektur 2026

Ein besonderes Highlight ist die Sneak Preview ausgewählter Bauwerke vom Tag der Architektur 2026 unter dem Motto „Einfach Wohnen“ in Kooperation mit verschiedenen Architektenkammern der Länder. Diese Einblicke spiegeln die Vielfalt der Branche wider und bereiten den Grundstein für einen offenen fachlichen Austausch. Parallel dazu bietet das interdisziplinäre Bühnenprogramm mit spannenden Pecha-Kucha-Vorträgen Einsicht in die Entstehung und Hintergründe dieser Arbeiten. Am Abend erfolgt die Bekanntgabe und Prämierung der besten Projekte sowie der stärksten Herstellerreferenzen, die vor Ort von den Besucherinnen und Besuchern gewählt werden.

„Mit der Neuauflage der Heinze ArchitekTOUR im vergangenen Jahr haben wir eine Bühne geschaffen, die Information, Inspiration und Interaktion rund um die gebaute Realität auf einzigartige Weise verbindet. Die durchweg positiven Rückmeldungen, wie ,Das Format der Heinze ArchitekTOUR hat einen Quantensprung gemacht. Es war eine gelungene Veranstaltung. Es hat mir viel Spaß gemacht, so viele Leute hier zu treffen... ‘, zeigen, dass unser aktuelles Konzept den Nerv der Branche trifft – Referenzprojekte erweisen sich dabei als sichtbarer Beweis für Kreativität, Qualität und Innovationskraft sowie als wertvolle Inspirationsquelle für Architekten und Planende.“, erklärt Klaus Füner, Creative Director & Head of Partner Relations bei Heinze.

Mehr Informationen und zur Anmeldung unter: http://heinze.de/architektour

Die Termine der ArchitekTOUR PROJECTS26 auf einen Blick:
09.06.2026 | Frankfurt - Kap Europa
17.06.2026 | Stuttgart – Wagenhallen
25.06.2026 | Berlin - Kant-Garagenpalast
03.09.2026 | Düsseldorf – Federnfabrik
10.09.2026 | Hamburg - Cruise Center Altona
17.09.2026 | Basel - KLYBECK610
24.09.2026 | Leipzig - KONGRESSHALLE am Zoo
14.10.2026 | München - Kleine Olympiahalle

Website Promotion

Website Promotion

Heinze GmbH

Die Heinze GmbH ist seit mehr als 60 Jahren der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche. Digital wie persönlich vernetzen wir die Bauexperten und Wissensträger der Branche mit den verschiedensten Zielgruppen. Wir geben Inspirationen für die Planung von Bauprojekten und Impulse für die individuelle Geschäftsentwicklung. Hierzu stellen wir aktuelles Bauwissen sowie fundierte Detailinformationen zu Produkten und Herstellern von Bau-, Ausstattungs- sowie Einrichtungslösungen bereit. Damit bieten wir wertvolle Entscheidungshilfen für anstehende Bauvorhaben jeglicher Art. Für eine nachhaltig agierende Bauwirtschaft geben wir dem Erhalt unseres Lebensraumes in der Branche eine Bühne, ein Expertenforum und eine starke Stimme. Auf diese Weise unterstützen wir die Bauzielgruppen und stellen die erforderlichen Informationen für nachhaltiges Handeln zur Verfügung. Als Komplettdienstleister für Marktforschung im Baubereich sorgen wir auf der Basis unserer Erfahrung, unserer Daten, Kontakte oder mittels Befragungen dafür, dass Bauakteure – wie z.B. Hersteller – ihre Entscheidungen bestmöglich fällen können.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.