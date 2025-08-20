Ceramics of Italy – Design & Sustainability 2025: Italienische Keramik in der Architektur begeistert rund 200 Gäste
Highlights an Inhalten und Speakern
Zu den Höhepunkten zählten Fachvorträge renommierter Architekturbüros: Sven Thorissen von MVRDV präsentierte zukunftsweisende, urbane Projekte mit keramischen Oberflächen in München, während Jürgen Mayer H. (J.MAYER.H) seine Visionen nachhaltiger und doch innovativer Technologien in Bezug auf öffentliche Räume in Hamburg vorstellte.
Fazit und Ausblick
Mit rund zweihundert zufriedenen Fachbesuchern aus Architektur, Planung, Interior Design sowie kommunalen Bauträgern und Bauträgergesellschaften zeugt die Roadshow von einem vollen Erfolg. Das positive Feedback zeigt zudem, dass zukunftsorientiertes Denken und Nachhaltigkeit in Verbindung mit kreativer Anwendung und persönlichem Austausch von großer Bedeutung sind.
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://ceramicsofitaly.heinze.de