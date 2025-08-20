Kontakt
Ceramics of Italy – Design & Sustainability 2025: Italienische Keramik in der Architektur begeistert rund 200 Gäste

(Celle, )
Unter dem Titel „Ceramics of Italy – Design & Sustainability 2025“ fand eine zukunftsweisende Roadshow rund um italienische Keramik, die modernes Design, nachhaltige Materialien und architektonische Innovation miteinander verbindet, statt. Die Events wurden in enger Kooperation zwischen Heinze und Confindustria Ceramica organisiert. An zwei Terminen im Juni wurde in das Bergson Kunstkraftwerk in München und in die Hamburger Bucht (Hafencity) geladen. Konzipiert als exklusives B2B-Format bot die Veranstaltungsreihe Raum für intensiven Austausch zwischen Architekt:innen, Projektverantwortlichen und italienischen Keramikherstellern. Ziel war es, strategische Impulse zu setzen, Wissen rund um nachhaltige Keramiklösungen zu teilen und wertvolle Netzwerke zu schaffen.

Highlights an Inhalten und Speakern
Zu den Höhepunkten zählten Fachvorträge renommierter Architekturbüros: Sven Thorissen von MVRDV präsentierte zukunftsweisende, urbane Projekte mit keramischen Oberflächen in München, während Jürgen Mayer H. (J.MAYER.H) seine Visionen nachhaltiger und doch innovativer Technologien in Bezug auf öffentliche Räume in Hamburg vorstellte.

Fazit und Ausblick
Mit rund zweihundert zufriedenen Fachbesuchern aus Architektur, Planung, Interior Design sowie kommunalen Bauträgern und Bauträgergesellschaften zeugt die Roadshow von einem vollen Erfolg. Das positive Feedback zeigt zudem, dass zukunftsorientiertes Denken und Nachhaltigkeit in Verbindung mit kreativer Anwendung und persönlichem Austausch von großer Bedeutung sind.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: https://ceramicsofitaly.heinze.de 

