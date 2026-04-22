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Aktuelle Studie beleuchtet Informationsverhalten von Architekt:innen und Planenden

Nutzung von Hersteller-Websites, Social Media, KI und Chatbots, Architekten- Portalen sowie Bedeutung von Nachhaltigkeit im Planungsprozess

(lifePR) (Celle, )
Die Recherche- und Informationspraxis im Bauwesen hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Für Architekt:innen und Planende bedeutet das eine größere Vielfalt an Quellen, aber auch einen steigenden Aufwand bei Bewertung und Einordnung.

Die Heinze Marktforschung legt mit der fünften Ausgabe ihrer Studienreihe zum Informationsverhalten eine fundierte Datengrundlage vor, die Herstellern von Bauprodukten als Orientierung dient. Seit 2014 wird die Untersuchung regelmäßig durchgeführt und ermöglicht so belastbare Vergleiche über mehrere Jahre hinweg. Im Fokus steht eine umfassende Analyse der genutzten Informationskanäle und ihrer Entwicklung.

Die aktuelle Ausgabe basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von 200 Architekt:innen und Planenden, durchgeführt zwischen August und September 2025. Auf rund 100 Seiten werden sowohl etablierte Informationsquellen wie Fachmedien und Messen als auch digitale Kanäle, Social Media, Influencer sowie Anwendungen wie BIM, CAD und Künstliche Intelligenz betrachtet. Dabei wird klar zwischen gegenwärtiger Nutzung und zukünftigen Entwicklungen unterschieden, um Trends frühzeitig sichtbar zu machen.

Ein zentrales Ergebnis: Hersteller-Websites bleiben die wichtigste Informationsquelle, verlieren jedoch an Intensität der Nutzung. Gleichzeitig gewinnt der Einsatz Künstlicher Intelligenz an Bedeutung, insbesondere zur Verifizierung und Einordnung von Informationen.

Social Media differenziert genutzt

Die Nutzung sozialer Netzwerke zeigt ein heterogenes Bild. Während einige Büros diese Kanäle aktiv einsetzen, agieren andere zurückhaltender. Mit wachsender Bürogröße steigt die Relevanz von Plattformen wie LinkedIn und Instagram, die insbesondere von größeren Büros gezielt zur Positionierung genutzt werden.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema im Planungsalltag. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen: Gefordert werden zunehmend belastbare, vergleichbare und transparente Informationen zu Produkteigenschaften, während allgemeine Aussagen an Bedeutung verlieren.

Studie als Impulsgeber für den Branchendialog

Ergänzend zur Veröffentlichung wurde die Studie erstmals durch ein Webinar begleitet. Am 13. März 2026 diskutierten 154 Teilnehmende die Ergebnisse gemeinsam mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen. Die Kombination aus Datenanalyse und fachlicher Einordnung unterstreicht die Relevanz der Studie für die Branche.

Weitere Informationen und Bezug

Ein kompakter Überblick ist über einen Studien-Flyer erhältlich, der bei der Heinze Marktforschung angefordert werden kann (marktforschung@heinze.de). Die vollständige Studie ist für 750 Euro netto zzgl. MwSt. verfügbar und beinhaltet zusätzlich eine Videoaufzeichnung des Webinars inklusive Präsentation. Diese erweitert die Ergebnisse um zusätzliche Perspektiven und Erkenntnisse, unter anderem aus den ARCHITECTS' DARLING® Awards, , einer groß angelegten Branchenbefragung, in der Architekt:innen und Fachplanende Hersteller und Produkte direkt bewerten www.architectsdarling.de

 

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Heinze GmbH

Die Heinze GmbH ist seit mehr als 60 Jahren der Spezialist für Fachinformationen in der Baubranche. Digital wie persönlich vernetzen wir die Bauexperten und Wissensträger der Branche mit den verschiedensten Zielgruppen. Wir geben Inspirationen für die Planung von Bauprojekten und Impulse für die individuelle Geschäftsentwicklung. Hierzu stellen wir aktuelles Bauwissen sowie fundierte Detailinformationen zu Produkten und Herstellern von Bau-, Ausstattungs- sowie Einrichtungslösungen bereit. Damit bieten wir wertvolle Entscheidungshilfen für anstehende Bauvorhaben jeglicher Art. Für eine nachhaltig agierende Bauwirtschaft geben wir dem Erhalt unseres Lebensraumes in der Branche eine Bühne, ein Expertenforum und eine starke Stimme. Auf diese Weise unterstützen wir die Bauzielgruppen und stellen die erforderlichen Informationen für nachhaltiges Handeln zur Verfügung. Als Komplettdienstleister für Marktforschung im Baubereich sorgen wir auf der Basis unserer Erfahrung, unserer Daten, Kontakte oder mittels Befragungen dafür, dass Bauakteure – wie z.B. Hersteller – ihre Entscheidungen bestmöglich fällen können.

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