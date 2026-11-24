Wie gelingt die Bauwende in der Praxis? Antworten darauf lieferte das 5. Klimafestival für die Bauwende am 18. und 19. November in der STATION Berlin. Rund 3.500 Besucher:innen nutzten die beiden Festivaltage, um neue Materialien, Projekte und Strategien kennenzulernen, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und gemeinsam über die Zukunft des Planens und Bauens zu diskutieren. Mehr als 200 Referent:innen, fast 150 Festivalpartner und 27 Initiativpartner machten deutlich: Viele Lösungen sind bereits vorhanden. Nun geht es darum, sie in die Breite zu tragen.



Zu den neuen Initiativpartnern zählten Architects for Future, der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA sowie die Cradle to Cradle NGO. Sie brachten ihre Perspektiven in ein Programm ein, das die Herausforderungen der Bauwende nicht nur beschrieb, sondern konkrete Wege zu ihrer Umsetzung aufzeigte.



Natur, Ressourcen und Verantwortung



Von Biodiversität über Ressourcen bis zur Frage nach dem richtigen Umgang mit Zeit: Die Keynotes spannten einen weiten Bogen über die Herausforderungen der Bauwende. Den Auftakt machte die Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer. Sie warb dafür, den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen als zentrale Zukunftsaufgabe zu begreifen, denn Leistungen der Natur wie fruchtbare Böden, sauberes Wasser oder ein stabiles Klima seien technisch nicht ersetzbar.



Am Abend widmeten sich Prof. Dr. Harald Lesch und Jonas Geißler dem Umgang mit Zeit in Zeiten permanenter Krisen und Transformation. Lesch plädierte dafür, Fortschritte sichtbar zu machen und Veränderung dort anzustoßen, wo sie unmittelbar möglich ist.



Weitere Impulse kamen vom Londoner Tragwerksplaner Steve Webb von Webb Yates Engineers, Investor Dr. Jochen Wermuth sowie der Basler Architektin Barbara Buser, einer der prägenden Stimmen des zirkulären Bauens.



Projekte zeigen, was heute bereits möglich ist



Neben den großen Zukunftsfragen standen vor allem Projekte im Fokus, die bereits heute Antworten liefern. Ob Wiederverwendung von Bauteilen, serielle Sanierung oder verbindliche CO₂-Ziele: Die vorgestellten Beispiele verdeutlichten, wie die Transformation der Bauwirtschaft konkret umgesetzt werden kann. Für die Urban Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen Tegel erfassen die Projektbeteiligten Bauteile aus dem Bestand systematisch, um sie wiederzuverwenden. Eine Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) belegt zudem, dass sich die Treibhausgasemissionen eines Mehrfamilienhauses durch serielle Sanierung über einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren um bis zu 90 Prozent reduzieren lassen. Beim Stadtentwicklungsprojekt Siemensstadt Square vereinbarten die Projektpartner ein CO₂-Budget von 300 Kilogramm pro Quadratmeter Nettogeschossfläche als verbindliches Projektziel.



Weitere Sessions widmeten sich der Sanierung im laufenden Betrieb, dem Holz-Hybridbau, der Denkmalpflege als Wissensspeicher für die Transformation des Gebäudebestands sowie gesunden Innenräumen.



Bauwende erlebbar machen



Die Bauwende wurde nicht nur auf den Bühnen verhandelt. Guided Tours führten durch neun Lösungswelten auf der Ausstellungsfläche. Sonderausstellungen und Demonstrationsprojekte machten Kreislaufwirtschaft unmittelbar erfahrbar. Ein Beispiel dafür lieferte nbau mit einer Lehmfachwerkwand, die nach Ende des Festivals wieder zurückgebaut wurde. Der Deutsche Werkbund präsentierte eigene Positionen zur Bauwende und lud zum Austausch ein.



GREENTERIOR: Die Bauwende entscheidet sich vor dem Entwurf



In der GREENTERIOR Halle rückte BauNetz interior|design gemeinsam mit dem Initiativpartner bdia den Innenausbau in den Fokus der Bauwende. Wie lassen sich Räume, Möbel und Materialien länger nutzen und im Kreislauf halten? Die Beiträge auf der Bühne zeigten: Ob Ressourcen erhalten oder ersetzt werden, entscheidet sich häufig bereits bei Mietverträgen, Budgets und Vergabeverfahren.



Weitere Diskussionen und Vorträge befassten sich mit langlebigen Arbeitswelten, Beteiligungsprozessen und der praktischen Umsetzung zirkulären Bauens.



Projektbeispiele zeigten außerdem, wie das in der Praxis gelingen kann. Für einen Bürostandort in Hamburg wurden mehr als 400 Tische weitergenutzt. Beim niederländischen Versicherer Achmea konnten sogar 94 Prozent des vorhandenen Mobiliars erhalten oder aufbereitet werden. Damit stellte GREENTERIOR die strukturellen Voraussetzungen in den Mittelpunkt, die zirkuläre Lösungen vom Einzelfall zur Regel machen.



Wie das Bühnenprogramm war auch die Ausstellung redaktionell kuratiert. Die Redaktion hatte die 21 Hersteller vorab anhand fester Kriterien in sieben Kategorien eingeschätzt, von Kreislauffähigkeit über Materialgesundheit bis zu transparenten Umweltdaten, und die Nachweise zu ihren Produkten geprüft. Icons an den Ständen zeigten, welche Aspekte die Redaktion bei den einzelnen Produkten hervorhebt.



Bühne für Innovationen



Mit der Start-up & Building Area erhielten junge Unternehmen erneut eine eigene Bühne.



Gemeinsam organisiert vom Bundesverband Digitales Bauwesen (BDBau) und GROUNDBREAKERS, brachte der Bereich 15 Start-ups mit Planenden, Herstellern und Verbandsvertreter:innen zusammen. In Pitch-Sessions und Panels stellten die Gründer:innen ihre Lösungen für die Bauwirtschaft von morgen vor.



Am Abend des ersten Festivaltages verliehen Heinze und BauNetz außerdem den 16. Heinze ArchitekturAWARD. Über die Preisträger:innen informiert eine separate Pressemitteilung.



Das Klimafestival verbindet Studium und Praxis



Das Klimafestival bot auch Raum für den Austausch zwischen Hochschule und Praxis. Studierende des Masterstudiengangs Architektur Media Management (AMM) der Hochschule Bochum waren aktiv in das Festival eingebunden und moderierten an beiden Tagen die Bühnen Change, Ressource, Effizienz und GREENTERIOR. Dabei sammelten sie Erfahrungen in Moderation, Veranstaltungsorganisation und Branchenkommunikation und brachten zugleich neue Perspektiven in das Festivalgeschehen ein. Das Format zeigte damit auch, wie der Austausch zwischen akademischer Ausbildung und beruflicher Praxis gelingen kann.



Stimmen der Veranstalter



„Wer zwei Tage durch die STATION Berlin gegangen ist, konnte sehen: Die Bauwende scheitert nicht am Mangel an Ideen. Überall wurden Lösungen vorgestellt, Projekte diskutiert und Erfahrungen geteilt. Die Herausforderung besteht nun darin, aus guten Beispielen neue Standards zu machen.“, sagt Andreas Göppel, Geschäftsführer der Heinze GmbH.



Ausblick



Das nächste Klimafestival für die Bauwende findet am 17. und 18. November 2027 erneut in der STATION Berlin statt. Die Herausforderungen für die Bauwirtschaft bleiben groß. Die zahlreichen Projekte, Diskussionen und Initiativen des diesjährigen Festivals haben jedoch gezeigt, dass die Lösungen längst vorhanden sind. Entscheidend wird sein, sie konsequent umzusetzen.



Gemeinsam verändern wir die Bauwirtschaft. Nachhaltig.



Initiativpartner 2026



Architects for Future (A4F), Bauwende Allianz, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure (BDB), Bundesarchitektenkammer (BAK), Bundesingenieurkammer (BIngK), Bundesstiftung Bauakademie, Bundesstiftung Baukultur, Bundesverband Digitales Bauwesen (BDBau), Bundesverband GebäudeGrün (BuGG), Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW), bdia Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, Cradle to Cradle NGO, Das Deutsche Baugewerbe, dena Deutsche Energie- Agentur, Deutscher Abbruchverband (DA), Deutscher Werkbund, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), Fraunhofer IRB, gefma Deutscher Verband für Facility Management e.V., Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, Industrieverband Lehmbaustoffe e.V., Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), myclimate, NABU Landesverband Berlin, NBAU Nachhaltig im Bau, Verband für Bauen im Bestand

(lifePR) (