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Neuer Marktbericht Dortmund 2026: Preisstabilisierung im Kaufmarkt, wachsender Druck im Mietmarkt und ein Strukturwandel, der zum Werttreiber wird

Die aktuelle Analyse zum Dortmunder Immobilienmarkt zeigt eine weitgehend abgearbeitete Preiskorrektur, Bruttorenditen von bis zu sechs Prozent und ein strukturelles Angebotsdefizit, das Kaufpreise und Mieten stützt.

(lifePR) (Dortmund, )
Der Dortmunder Immobilienmarkt hat die Korrekturphase der Jahre 2022 und 2023 weitgehend hinter sich gelassen und befindet sich seit Mitte 2024 in einer Phase der Stabilisierung mit leicht positiver Preistendenz. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Marktbericht von Heid Immobilienbewertung Dortmund. Der Bericht analyisiert Preisentwicklung, Stadtteile, Käuferstrukturen, Strukturwandel sowie Chancen und Risiken des westfälischen Großstadtmarkts.

Kaufmarkt erholt sich, Mietmarkt unter Druck

Eigentumswohnungen im Bestand notieren in Dortmund mit durchschnittlich rund 2.550 Euro pro Quadratmeter wieder auf dem Niveau von 2023. Die Zahl der Transaktionen stieg 2024 um rund 22 Prozent gegenüber dem schwachen Vorjahr. Gleichzeitig gerät der Mietmarkt zunehmend unter Druck: Die Angebotsmieten legten gegenüber dem Vorjahr um vier bis fünf Prozent zu, und seit dem 1. März 2025 gilt erstmals auch in Dortmund die Mietpreisbremse – als erste Stadt des Ruhrgebiets.

Renditechancen im nationalen Spitzenfeld

Mit Bruttorenditen von bis zu sechs Prozent und Kaufpreisen, die 40 bis 60 Prozent unter denen der Top-7-Metropolen liegen, zählt Dortmund zu den renditestärksten Großstadtmärkten Deutschlands. Die Preislandschaft innerhalb der Stadt fällt dabei deutlich aus – zwischen Premiumlagen wie Kirchhörde, Kreuzviertel und dem Hörde-/Phoenix-See-Umfeld auf der einen und randstädtischen Stadtteilen auf der anderen Seite liegen erhebliche Unterschiede.

Strukturwandel als langfristiger Werttreiber

Ein zentraler Befund des Berichts: Die wirtschaftliche Transformation Dortmunds vom Kohle- und Stahlstandort zur Wissens- und Technologiemetropole entwickelt sich zunehmend zum eigenständigen Werttreiber für den Immobilienmarkt. „Dortmund ist kein spekulativer Markt und genau das macht den Standort aktuell so interessant. Die abgeschlossene Transformation zur Technologie- und Logistikmetropole, das knappe Wohnraumangebot und ein im nationalen Vergleich überzeugendes Preis-Rendite-Verhältnis machen die Stadt zu einer der spannendsten Alternativen unter den deutschen Großstädten", erklärt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung.

Umfassende Analyse des Dortmunder Immobilienmarkts

Der Marktbericht Dortmund 2026 beleuchtet auf rund 18 Seiten die zentralen Einflussfaktoren des lokalen Immobilienmarkts. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung von Kaufpreisen und Mieten, regionale Preisunterschiede zwischen den Stadtteilen, Käufer- und Investorenstrukturen sowie konkrete Chancen, Risiken und Prognosen bis 2028. Der vollständige Bericht kann auf der Webseite von Heid Immobilienbewertung kostenfrei heruntergeladen werden.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Immobilienbewertung in Dortmund
Die Heid Immobilienbewertung zählt zu den führenden Sachverständigenbüros für Immobilienbewertung in Deutschland. Mit über 220 zertifizierten, öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern erstellt das Unternehmen jährlich rund 6.000 fundierte Gutachten für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von gerichtsfesten Verkehrswertgutachten über Bauschadensanalysen bis hin zu energetischen Bewertungen. Die Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, HypZert, TÜV und DIA zertifiziert. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in Dortmund profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienbewertung.
Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/...

Heid Immobilienbewertung Dortmund
Florianstraße15-21
44139 Dortmund
Tel.: +49 800 909 02 82

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