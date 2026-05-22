Neuer Marktbericht Berlin 2026 analysiert aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt
Analyse zeigt steigende Marktaktivität, anhaltenden Wohnungsmangel und neue Bewegung im Berliner Immobilienmarkt
Zu diesem Ergebnis kommt der neue Marktbericht Berlin 2026 von Heid Immobilienbewertung Berlin. Die Analyse untersucht aktuelle Entwicklungen bei Kaufpreisen, Mieten, Neubauprojekten und Investmenttrends sowie die Unterschiede zwischen den einzelnen Berliner Bezirken.
Mehr Bewegung am Berliner Immobilienmarkt
Laut Marktbericht stieg das Transaktionsvolumen in den ersten drei Quartalen 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 28 Prozent. Besonders gefragt sind aktuell kleinere und mittlere Wohnungen. Gleichzeitig zeigt sich auch im Berliner Investmentmarkt wieder mehr Aktivität.
Vor allem der Zinshausmarkt rückt wieder stärker in den Fokus institutioneller Investoren. Nach den deutlichen Korrekturen der vergangenen Jahre sehen viele Marktteilnehmer Berlin erneut als langfristig attraktiven Investitionsstandort.
„Berlin bleibt einer der dynamischsten Immobilienmärkte Europas. Die Stadt profitiert weiterhin von internationalem Zuzug, wachsender wirtschaftlicher Bedeutung und einer dauerhaft hohen Nachfrage nach Wohnraum“, erklärt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung.
Wohnungsdefizit bleibt eines der größten Probleme
Trotz der zunehmenden Marktbelebung bleibt die Wohnraumsituation angespannt. Laut Analyse fehlen in Berlin aktuell rund 100.000 Wohnungen. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung weiter kontinuierlich.
Besonders deutlich zeigt sich die Knappheit auf dem Mietmarkt. Der Leerstand bleibt niedrig, während die Nachfrage durch internationalen Zuzug und wachsende Einpersonenhaushalte weiter steigt.
Neubau bleibt hinter dem Bedarf zurück
Zwar stiegen die Baugenehmigungen seit 2025 laut Bericht wieder deutlich an, dennoch bleibt das Neubauvolumen weiterhin klar unter dem tatsächlichen Bedarf der Hauptstadt. Hohe Baukosten und Finanzierungskosten bremsen viele Projekte weiterhin aus.
Der Marktbericht Berlin 2026 analysiert die wichtigsten Entwicklungen des Berliner Wohnimmobilienmarkts – darunter Kaufpreise, Mietentwicklung, Bezirksunterschiede, Neubauprojekte sowie aktuelle Markttrends und Prognosen.
Der vollständige Marktbericht steht auf der Webseite von Heid Immobilienbewertung Berlin kostenfrei zum Download bereit.