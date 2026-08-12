Münchner Immobilienmarkt 2026: Warum sich Kaufpreise und Mieten entkoppeln
Der neue Marktbericht München 2026 der Heid Immobilienbewertung zeigt einen Markt zwischen Stabilisierung und struktureller Knappheit.
Der Münchner Immobilienmarkt erzählt derzeit zwei Geschichten gleichzeitig: Auf der Kaufseite haben sich Transaktionsgeschehen und Preise nach der Korrekturphase spürbar stabilisiert, auf der Mietseite verschärft die historisch niedrige Leerstandsquote die Anspannung weiter. Der aktuelle Marktbericht der Heid Immobilienbewertung München zeichnet diese Entkopplung nach und zeigt, warum institutionelle Käufer nach Jahren der Zurückhaltung auf den Markt zurückkehren.
„Die Korrektur hat den Münchner Markt nicht geschwächt, sondern auf ein tragfähiges Fundament zurückgeführt", sagt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung. „Die Stadt wächst, der Wohnraum bleibt knapp, und der Neubau kommt dem Bedarf seit Jahren nicht hinterher."
Der Bericht beleuchtet neben der Preis- und Mietentwicklung die Unterschiede zwischen den Stadtlagen, die wachsende Rolle des Umlands und die Energieeffizienz als zunehmend eigenständigen Preisfaktor. Wie sich die Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen konkret darstellt, zeigt der vollständige Marktbericht München 2026, der kostenlos zum Download bereitsteht.