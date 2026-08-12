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Münchner Immobilienmarkt 2026: Warum sich Kaufpreise und Mieten entkoppeln

Der neue Marktbericht München 2026 der Heid Immobilienbewertung zeigt einen Markt zwischen Stabilisierung und struktureller Knappheit.

(lifePR) (München, )
Während sich die Münchner Kaufpreise nach der Korrektur stabilisieren, kennen die Mieten weiter nur eine Richtung. Der neue Marktbericht München 2026 von Heid Immobilienbewertung München ordnet die Entwicklung ein.

Der Münchner Immobilienmarkt erzählt derzeit zwei Geschichten gleichzeitig: Auf der Kaufseite haben sich Transaktionsgeschehen und Preise nach der Korrekturphase spürbar stabilisiert, auf der Mietseite verschärft die historisch niedrige Leerstandsquote die Anspannung weiter. Der aktuelle Marktbericht der Heid Immobilienbewertung München zeichnet diese Entkopplung nach und zeigt, warum institutionelle Käufer nach Jahren der Zurückhaltung auf den Markt zurückkehren.

„Die Korrektur hat den Münchner Markt nicht geschwächt, sondern auf ein tragfähiges Fundament zurückgeführt", sagt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung. „Die Stadt wächst, der Wohnraum bleibt knapp, und der Neubau kommt dem Bedarf seit Jahren nicht hinterher."

Der Bericht beleuchtet neben der Preis- und Mietentwicklung die Unterschiede zwischen den Stadtlagen, die wachsende Rolle des Umlands und die Energieeffizienz als zunehmend eigenständigen Preisfaktor. Wie sich die Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen konkret darstellt, zeigt der vollständige Marktbericht München 2026, der kostenlos zum Download bereitsteht.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Immobilienbewertung in München
Die Heid Immobilienbewertung zählt zu den führenden Sachverständigenbüros für Immobilienbewertung in Deutschland. Mit über 220 zertifizierten, öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern erstellt das Unternehmen jährlich rund 6.000 fundierte Gutachten für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von gerichtsfesten Verkehrswertgutachten über Bauschadensanalysen bis hin zu energetischen Bewertungen. Die Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, HypZert, TÜV und DIA zertifiziert. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in München profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienbewertung.
Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/...

Heid Immobilienbewertung München
Unsöldstraße 2
80538 München
Tel.: +49 800 - 333 658 960

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