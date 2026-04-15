Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056656

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH Hauptstr. 21 69190 Walldorf, Deutschland https://www.heid-immobilienbewertung.de/
Ansprechpartner:in Frau Ameline Fauchon
Logo der Firma Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Marktanpassungsfaktor in Stuttgart: Wie der Sachwertfaktor den Immobilienwert beeinflusst

In Stuttgart treffen hohe Nachfrage und begrenztes Angebot auf einen der wertstärksten Immobilienmärkte Baden-Württembergs – ein Umfeld, in dem der Marktanpassungsfaktor den Ausschlag zwischen rechnerischem Sachwert und tatsächlichem Marktwert gibt.

(lifePR) (Stuttgart, )
Bei der Bewertung einer Immobilie nach dem Sachwertverfahren liefert die Bausubstanz zunächst nur einen vorläufigen Wert – unabhängig davon, ob das Objekt in einer gefragten Lage steht oder in einer strukturschwachen Randregion. Damit dieser rechnerische Ausgangswert die Realität des Marktes widerspiegelt, kommt der Marktanpassungsfaktor ins Spiel – auch Sachwertfaktor genannt. In einer Großstadt wie Stuttgart, die zu den teuersten Immobilienmärkten in Baden-Württemberg zählt, hat dieser Korrekturfaktor erheblichen Einfluss auf den ermittelten Verkehrswert.

Was der Marktanpassungsfaktor leistet – und wie er berechnet wird

Das Sachwertverfahren ermittelt den Wert einer Immobilie auf Basis der Herstellungskosten, der Alterswertminderung und des Bodenwerts. Das Ergebnis ist zunächst ein vorläufiger Sachwert – ohne Rücksicht auf die aktuelle Marktlage. Genau hier setzt der Marktanpassungsfaktor an: Er korrigiert diesen Ausgangswert anhand tatsächlich erzielter Kaufpreise für vergleichbare Objekte in der Region.

Die Grundformel lautet: Marktanpassungsfaktor = Kaufpreis / vorläufiger Sachwert. Daraus ergibt sich für den endgültigen Sachwert: Vorläufiger Sachwert × Marktanpassungsfaktor = Sachwert.

Dabei sind drei Szenarien möglich. Entsprechen die erzielten Kaufpreise im Schnitt dem vorläufigen Sachwert, liegt der Faktor bei 1: keine Korrektur nötig. Übersteigen die Kaufpreise den Sachwert, ist der Faktor größer als 1: die Nachfrage übersteigt das Angebot. Bleiben die Kaufpreise darunter, fällt der Faktor unter 1: das deutet auf strukturschwache oder wenig nachgefragte Lagen hin. In einem Ballungsraum wie Stuttgart ist letzteres die absolute Ausnahme.

Eine wichtige gesetzliche Änderung: Mindestsachwertfaktor seit 2023

Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurden die gesetzlichen Wertzahlen für die steuerliche Immobilienbewertung nach § 191 BewG deutlich angehoben – für ein durchschnittliches Einfamilienhaus von 0,9 auf 1,3. Diese Anpassung gilt für alle Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022 und führt bei Erbschaften und Schenkungen direkt zu einer höheren steuerlichen Bemessungsgrundlage.

Stuttgart als Hochpreismarkt: Faktor mit Aufwärtsdruck

Als eines der wirtschaftsstärksten Ballungszentren Deutschlands zieht Stuttgart kontinuierlich Fachkräfte, Familien und Investoren an. Häuser erzielen in Stuttgart durchschnittlich rund 5.500 Euro pro Quadratmeter – ein Niveau, das die Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer deutlich über dem rechnerischen Substanzwert vieler Bestandsimmobilien positioniert. Besonders in Stadtteilen wie Degerloch, Killesberg oder Stuttgart-West, wo Wohnraum knapp und die Nachfrage hoch ist, liegt der Marktanpassungsfaktor spürbar über dem gesetzlichen Mindestwert.

Hinzu kommt der sogenannte Regionalfaktor nach § 36 Abs. 3 ImmoWertV, der für boomende Regionen einen zusätzlichen Aufschlag auf den Sachwert vorsieht. Stuttgart qualifiziert sich als stark nachgefragte Metropolregion für diesen Aufschlag – was den endgültigen Sachwert weiter in die Höhe treiben kann.

Ein konkretes Rechenbeispiel für Stuttgart

Angenommen, der vorläufige Sachwert eines Einfamilienhauses in Stuttgart-Vaihingen beträgt 600.000 Euro – berechnet aus Herstellungskosten, Bodenwert und Alterswertminderung. Der Gutachterausschuss hat für diesen Gebäudetyp und diese Lage einen Sachwertfaktor von 1,4 ermittelt. Der marktangepasste Sachwert liegt damit bei 840.000 Euro – also 240.000 Euro über dem rechnerischen Ausgangswert. In einer Hochpreisstadt wie Stuttgart ist diese Aufwertung keine Ausnahme, sondern die Regel.

Wie der Gutachterausschuss Stuttgart den Faktor ermittelt

Zuständig für die Ermittlung und Veröffentlichung der Sachwertfaktoren in Stuttgart ist der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten, der jährlich den Grundstücksmarktbericht Stuttgart veröffentlicht. Die Faktoren basieren auf einer Auswertung tatsächlich realisierter Kaufpreise und werden mindestens alle zwei Jahre aktualisiert.

Ein einheitlicher Faktor für die gesamte Stadt existiert dabei nicht. Der Marktanpassungsfaktor variiert je nach Stadtbezirk, Gebäudetyp, Baujahr und Objektgröße – ein neueres Einfamilienhaus in Stammheim weist einen anderen Faktor auf als eine ältere Doppelhaushälfte in Zuffenhausen.

Wichtig dabei: Der Marktanpassungsfaktor darf nicht mit objektspezifischen Zu- oder Abschlägen vermischt werden. Wertminderungen durch Instandhaltungsrückstau oder eingetragene Rechte Dritter fließen separat in die Bewertung ein.

Steuerliche Relevanz

Besondere Bedeutung erhält der Sachwertfaktor bei Erbschaften und Schenkungen. Ohne ein behördenkonformes Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen ermittelt das Finanzamt den Immobilienwert in Eigenregie und setzt dabei den Sachwertfaktor nach eigenen Maßstäben an, ohne Rücksicht auf objektspezifische Besonderheiten.

„Marktanpassungsfaktoren sind der Schlüssel zur Realität. Sie übersetzen Vergleichspreise in echte Marktwerte", erklärt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung. „Gerade in Stuttgart, wo Lage und Nachfrage den Wert stark beeinflussen, braucht es einen Sachverständigen, der die aktuellen Faktoren kennt und korrekt anwendet."

Wo bekommt man den richtigen Faktor her?

Die Grundstücksmarktberichte des Stuttgarter Gutachterausschusses enthalten die relevanten Sachwertfaktoren – sind jedoch kostenpflichtig und für Laien schwer zu interpretieren, da die Faktoren je nach Mikrolage, Gebäudetyp und Baujahr erheblich voneinander abweichen können. Wer den Faktor für eine konkrete Immobilie benötigt, kann sich direkt an den Gutachterausschuss wenden – das ist in der Regel günstiger als der vollständige Grundstücksmarktbericht. Für steuerliche, rechtliche oder verkaufsbezogene Zwecke, bei denen eine belastbare und anerkannte Grundlage erforderlich ist, führt der Weg an einem zertifizierten Sachverständigen und einem gesetzeskonformen Verkehrswertgutachten allerdings nicht vorbei.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Immobilienbewertung in Stuttgart

Die Heid Immobilienbewertung zählt zu den führenden Sachverständigenbüros für Immobilienbewertung in Deutschland. Mit über 180 zertifizierten, öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern erstellt das Unternehmen jährlich rund 6.000 fundierte Gutachten für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von gerichtsfesten Verkehrswertgutachten über Bauschadensanalysen bis hin zu energetischen Bewertungen. Die Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, HypZert, TÜV und DIA zertifiziert. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in Stuttgart profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienbewertung.
Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/...

Heid Immobilienbewertung Stuttgart
Königsstraße 10C
70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 219 535 07

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.