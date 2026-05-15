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Kölner Immobilienmarkt zwischen Nachfragehoch und Wohnraummangel: Neuer Marktbericht analysiert aktuelle Entwicklungen

Aktuelle Analyse zeigt Stabilisierung der Kaufpreise, massive Angebotsknappheit und steigenden Druck auf dem Mietmarkt.

(lifePR) (Köln, )
Der Immobilienmarkt in Köln zeigt nach der Korrekturphase der Jahre 2022 und 2023 erste deutliche Stabilisierungstendenzen. Während Kaufinteressenten langsam auf den Markt zurückkehren, verschärft sich gleichzeitig die strukturelle Wohnraumknappheit in der Domstadt weiter. Besonders der Mietmarkt bleibt angespannt.

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Marktbericht Köln 2026 von Heid Immobilienbewertung Köln. Die Analyse untersucht unter anderem Kaufpreise, Mietentwicklung, Neubautätigkeit sowie regionale Unterschiede innerhalb des Kölner Immobilienmarkts.

Markt zeigt erste Erholungssignale

Nach den starken Marktverwerfungen infolge der Zinswende steigt die Aktivität am Kölner Immobilienmarkt wieder spürbar an. Die Zahl der Kaufverträge legte 2024 gegenüber dem Vorjahr um rund 22 Prozent zu. Gleichzeitig sorgen die gesunkenen Finanzierungskosten wieder für mehr Bewegung im Eigennutzersegment.

Vor allem Eigentumswohnungen in guten urbanen Lagen stehen wieder stärker im Fokus. Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass sich die Preisentwicklung innerhalb Kölns zunehmend auseinanderentwickelt. Während etablierte Premiumlagen vergleichsweise stabil bleiben, gewinnen rechtsrheinische Stadtteile wie Deutz, Kalk oder Mülheim zunehmend an Dynamik.

Wohnungsmangel bleibt größter Preistreiber

Trotz der vorsichtigen Marktbelebung bleibt die Wohnraumknappheit eines der größten strukturellen Probleme Kölns. Laut Marktbericht wurden 2024 lediglich rund 1.819 Wohnungen fertiggestellt – deutlich weniger als der geschätzte jährliche Bedarf von etwa 6.000 neuen Wohnungen.

Gleichzeitig wächst die Zahl der Haushalte kontinuierlich weiter. Besonders junge Erwachsene und Berufseinsteiger ziehen weiterhin nach Köln und erhöhen den Druck auf den Mietmarkt zusätzlich. Die Leerstandsquote liegt inzwischen bei unter einem Prozent.

„Köln gehört weiterhin zu den robustesten Wohnimmobilienmärkten Deutschlands. Die Nachfrage bleibt hoch, während das Angebot strukturell zu knapp ist. Genau diese Kombination stabilisiert den Markt trotz der vergangenen Korrekturphase“, erklärt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung.

Energetische Qualität gewinnt an Bedeutung

Ein weiterer Trend betrifft die energetische Qualität von Immobilien. Energieeffiziente Gebäude erzielen zunehmend Preisaufschläge, während energetisch schwächere Bestandsobjekte stärker unter Druck geraten. Gleichzeitig belasten hohe Baukosten und rückläufige Neubauzahlen die weitere Marktentspannung zusätzlich.

Der Marktbericht Köln 2026 analysiert die wichtigsten Entwicklungen des lokalen Immobilienmarkts – darunter Kaufpreise, Mietentwicklung, Neubauprojekte, Stadtteilunterschiede sowie aktuelle Markttrends und Prognosen.

Der vollständige Marktbericht steht auf der Webseite von Heid Immobilienbewertung Köln kostenfrei zum Download bereit.

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Immobilienbewertung in Köln
Die Heid Immobilienbewertung zählt zu den führenden Sachverständigenbüros für Immobilienbewertung in Deutschland. Mit über 220 zertifizierten, öffentlich bestellten und vereidigten Gutachtern erstellt das Unternehmen jährlich rund 6.000 fundierte Gutachten für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Leistungsspektrum reicht von gerichtsfesten Verkehrswertgutachten über Bauschadensanalysen bis hin zu energetischen Bewertungen. Die Sachverständigen sind u. a. von DEKRA, HypZert, TÜV und DIA zertifiziert. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in Köln profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Immobilienbewertung.
Weitere Informationen unter: https://www.heid-immobilienbewertung.de/...

Heid Immobilienbewertung Köln
Hohenzollernring 57
50672 Köln
Tel.: +49 221 - 650 285 54

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