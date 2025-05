Immobilien vererben – was Berliner Familien beachten sollten

Wer in Berlin eine Immobilie an seine Kinder vererbt, sieht sich nicht nur mit emotionalen Fragen konfrontiert, sondern oft auch mit steuerlichen Herausforderungen. In vielen Fällen übersteigt der Verkehrswert die geltenden Freibeträge – insbesondere in Ballungsräumen wie Berlin. Wird keine rechtzeitige Regelung getroffen, kann dies zu erheblichen Belastungen oder sogar zur Notwendigkeit eines Verkaufs führen.



„Die steuerlichen Freibeträge von derzeit 400.000 Euro für Kinder sind angesichts der Immobilienpreise in Berlin oft nicht ausreichend“, sagt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilienbewertung. „Durch frühzeitige Planung lassen sich viele Konflikte und steuerliche Nachteile vermeiden.“



Freibeträge und Gestaltungsmöglichkeiten



Zu den zentralen Gestaltungsmöglichkeiten zählen Schenkungen im Zehnjahresabstand oder die Einbindung beider Elternteile, um Freibeträge mehrfach zu nutzen. Auch eine Selbstnutzung durch Kinder nach dem Erbfall kann unter bestimmten Bedingungen eine Steuerbefreiung ermöglichen – etwa wenn die Immobilie innerhalb von sechs Monaten bezogen und mindestens zehn Jahre lang selbst bewohnt wird.



Konflikte durch gesetzliche Erbfolge



Ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge, bei der Kinder und Ehepartner gemeinsam erben. Bei mehreren Erben kann dies zu Auseinandersetzungen führen – insbesondere, wenn einer der Beteiligten die Immobilie behalten möchte. Ein nachvollziehbar ermittelter Verkehrswert kann in solchen Fällen helfen, faire Lösungen zu finden.



Bewertung schafft Entscheidungsgrundlage



Eine neutrale Immobilienbewertung spielt sowohl bei der Erbschaftssteuer als auch bei der Vermögensaufteilung eine wichtige Rolle. Die Heid Immobilienbewertung erstellt bundesweit Gutachten – darunter auch für Wohnimmobilien in Berlin. Grundlage ist dabei stets eine fundierte Wertermittlung nach anerkannten Verfahren.

(lifePR) (