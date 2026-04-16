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Fördergelder sichern: So senken Eigentümer in Berlin ihre Sanierungskosten

Staatliche Zuschüsse können Sanierungskosten deutlich senken – dennoch bleiben viele Fördermittel ungenutzt. Eine fundierte Energieberatung hilft, finanzielle Potenziale gezielt auszuschöpfen.

(lifePR) (Berlin, )
Die Berliner Bausubstanz ist historisch gewachsen – und das spiegelt sich in den Zahlen wider. In zentralen Stadtteilen wie Kreuzberg stammen über 65 Prozent der Wohngebäude aus der Zeit vor 1920, im Ortsteil Tiergarten sind es mehr als 54 Prozent. Bundesweit wurden rund 95 Prozent aller Wohngebäude vor 2012 errichtet. Dieser Altbaubestand bietet auf der einen Seite architektonischen Charakter, auf der anderen erhebliches energetisches Einsparpotenzial.

Für Eigentümer bedeutet das: Investitionsbedarf, aber auch konkrete Möglichkeiten, über staatliche Förderprogramme einen Teil der Kosten zu refinanzieren.

Doch welche Förderung passt zum eigenen Vorhaben? Und wie lassen sich verschiedene Programme sinnvoll kombinieren?

Warum sich eine geförderte Energieberatung lohnt

Vor jeder Sanierungsentscheidung steht die Analyse. Eine qualifizierte Energieberatung ermittelt den Ist-Zustand eines Gebäudes, bewertet konkrete Maßnahmen und zeigt auf, welche Schritte den größten Effekt erzielen. Das ist keine Formalität, sondern die Grundlage für wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen.

Gerade in Berlin, wo viele Bestandsimmobilien schrittweise modernisiert werden, hilft eine strukturierte Planung dabei, Maßnahmen sinnvoll zu priorisieren und Fördermittel gezielt einzusetzen.

„Eine Energieberatung ist oft der entscheidende Schritt, um Fördermöglichkeiten überhaupt vollständig zu erkennen und sinnvoll zu nutzen“, erklärt Cyran Heid, Geschäftsführer der Heid Energieberatung. „Eine strukturierte Planung zahlt sich langfristig fast immer aus.“

BAFA-Förderung: Zuschuss direkt für die Beratungsleistung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die Energieberatung für Wohngebäude mit einem direkten Zuschuss. Die Höhe richtet sich nach der Gebäudegröße: Für Ein- und Zweifamilienhäuser sind bis zu 650 Euro möglich, für Wohngebäude ab drei Wohneinheiten bis zu 850 Euro. Wohnungseigentümergemeinschaften können unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Mittel für die Erläuterung der Ergebnisse in der WEG-Versammlung beantragen.

Ein wichtiges Detail: Wird im Rahmen der Beratung ein individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellt, können bei späteren Sanierungsmaßnahmen zusätzlich 5 Prozent Förderbonus auf die jeweiligen Einzelmaßnahmen beantragt werden. Der iSFP rechnet sich damit häufig bereits nach dem ersten umgesetzten Sanierungsschritt.

KfW-Förderung: Finanzierung für die Umsetzung

Während das BAFA die Beratung bezuschusst, trägt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vor allem zur Finanzierung konkreter Sanierungsmaßnahmen bei. Dazu zählen Dämmungen, der Austausch von Heizsystemen oder die Optimierung der Gebäudetechnik. Für umfassende Sanierungen auf einen anerkannten Effizienzhaus-Standard bietet die KfW zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschuss.

In vielen Fällen ist die Einbindung eines Energieeffizienz-Experten Voraussetzung für die Förderung. Die Energieberatung dient dabei als fachliche Grundlage für die weiteren Schritte.

Regionale Förderprogramme in Berlin

Neben den Bundesprogrammen existieren auch Fördermöglichkeiten auf Landes- und kommunaler Ebene, die die BAFA- und KfW-Mittel ergänzen können. Für Berliner Eigentümer lohnt sich deshalb eine individuelle Prüfung des gesamten Förderangebots, denn Programme und Konditionen ändern sich regelmäßig, und nicht jede Möglichkeit ist automatisch bekannt.

Eine Kombination verschiedener Programme ist unter bestimmten Bedingungen möglich, solange dieselbe Maßnahme nicht doppelt gefördert wird.

Voraussetzungen und Ablauf

Wer Fördermittel nutzen möchte, sollte einige grundlegende Punkte beachten:

•  Der Antrag muss in der Regel vor Beginn der Maßnahme oder Beratung gestellt werden

•  Die Energieberatung muss durch einen zertifizierten Experten erfolgen

•  Förderprogramme dürfen nicht doppelt für dieselbe Leistung genutzt werden

Der Ablauf selbst ist klar strukturiert: von der Analyse des Gebäudes über die Planung der Maßnahmen bis hin zur Antragstellung und Umsetzung.

Gerade in Berlin, wo viele Sanierungsprojekte parallel umgesetzt werden, hilft eine frühzeitige Planung dabei, Fördermittel effizient zu sichern.

Fazit: Förderung gezielt einsetzen

Für Eigentümer in Berlin bieten Förderprogramme eine echte Möglichkeit, Sanierungskosten deutlich zu reduzieren. Entscheidend ist jedoch, die richtigen Maßnahmen zu wählen und die vorhandenen Fördermittel strategisch zu nutzen.

Gerade in einer Stadt mit hohem Sanierungsbedarf kann eine fundierte Energieberatung dazu beitragen, finanzielle Vorteile nicht ungenutzt zu lassen und langfristig wirtschaftlich zu investieren. Förderprogramme sollten nicht als Nachgedanken behandelt werden, sondern von Anfang an als festen Bestandteil der Finanzierungsplanung. 

Heid Im­mo­bi­li­en­ GmbH

Über Heid Energieberatung in Berlin

Die Heid Energieberatung zählt zu den führenden Fachunternehmen für Energieeffizienz in Deutschland. Mit über 180 zertifizierten Energieeffizienz-Experten auf der Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) unterstützt das Unternehmen jährlich zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei der energetischen Optimierung. Das Leistungsspektrum reicht von Energieaudits und Sanierungsfahrplänen über Fördermittelberatung bis hin zur energetischen Baubegleitung. Die Berater sind für Förderprogramme von BAFA und KfW zugelassen und kombinieren energetisches Fachwissen mit umfassender Gebäudekompetenz. Gegründet 2005 von Cyran Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig - auch in Berlin profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Energieberatung.

Weitere Informationen unter: https://www.heid-energieberatung.de/...

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