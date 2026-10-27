Fernwärme abwarten oder Heizung erneuern? Was Eigentümer in Wiesbaden prüfen sollten

Die kommunale Wärmeplanung, die der Magistrat am 23. Juni 2026 beschlossen hat, unterscheidet Gebiete für einen langfristigen Fernwärmeausbau von Bereichen, die sich besser für eine dezentrale Versorgung eignen. Für Letztere erwartet die Stadt überwiegend Wärmepumpen. Nach Angaben der Stadt verpflichtet diese Zuordnung nicht dazu, die dargestellte Versorgungsoption zu nutzen.
Für Eigentümer entsteht daraus eine konkrete Planungsaufgabe: Der Blick in die Karte und die Prüfung der eigenen Anlage müssen zusammenkommen. Die Energieberatung in Wiesbaden verbindet die Bestandsaufnahme am Gebäude mit der Betrachtung technischer Lösungen und passender Fördermöglichkeiten.
Ist ein Fernwärmeanschluss für mein Haus damit gesichert?
Nein. Die Wärmeplanung zeigt voraussichtliche Versorgungsgebiete. Eine belastbare Entscheidung über einen Hausanschluss braucht zusätzliche Auskünfte des zuständigen Versorgers:
- ob das Grundstück überhaupt angeschlossen werden kann
- wann ein Anschluss frühestens möglich ist
- welche einmaligen Anschlusskosten anfallen
- welche Laufzeiten und Preisregelungen der Liefervertrag vorsieht
Welche Heiztechnik passt zum Gebäude?
Für die technische Auswahl sind unter anderem Heizlast, Dämmzustand, vorhandene Heizflächen und notwendige Vorlauftemperaturen relevant. Auch bereits geplante Fenster- oder Dämmmaßnahmen gehören in den Vergleich. Eine Anlage sollte auf den künftig benötigten Wärmebedarf abgestimmt sein.
Bei der Entscheidung, die Heizung zu erneuern, zählt deshalb mehr als der Gerätepreis. Seit den wesentlichen Neuregelungen des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GModG) vom 29. Juli 2026 entfällt die frühere einheitliche 65-Prozent-Vorgabe. Bei der Auswahl der Heiztechnik sind weiterhin die gesetzlichen Anforderungen, die technische Eignung und die langfristigen Kosten zu berücksichtigen.
„Eine Gasheizung, die heute technisch passt, kann nach einer späteren Dämmmaßnahme deutlich überdimensioniert sein“, erklärt André Heid, Geschäftsführer der Heid Energieberatung.
Wie lassen sich Kosten und Förderung vergleichen?
Heid Energieberatung Wiesbaden unterstützt bei Heizlastberechnung, Sanierungsplanung und Fördermittelprüfung. Verglichen werden sollten vollständige Angebote einschließlich Einbau, erforderlicher Anpassungen, Planung und Entsorgung sowie die späteren Betriebskosten.
Für private Eigentümer bestehender Wohngebäude bietet das KfW-Programm 458 unter Voraussetzungen eine Grundförderung von 30 Prozent. Förderfähig sind beispielsweise geeignete Wärmepumpen und Wärmenetzanschlüsse. Zu den Voraussetzungen gehören ein mindestens fünf Jahre zurückliegender Bauantrag beziehungsweise eine entsprechende Bauanzeige und die vorgeschriebene Optimierung der Wärmeverteilung.
Eine vereinfachte Modellrechnung, kein Preisangebot: Bei 24.000 Euro Gesamtkosten, die vollständig förderfähig sind, ergeben 30 Prozent Zuschuss 7.200 Euro. Nach diesem Zuschuss verbleiben 16.800 Euro Eigenanteil. Bei einem Einfamilienhaus berücksichtigt die KfW förderfähige Kosten bis zu 28.000 Euro. Liegen die tatsächlichen Kosten darüber, wird der Zuschuss nur aus diesem Betrag berechnet. Zusätzliche Förderboni und mögliche Finanzierungskosten sind in dieser Modellrechnung nicht berücksichtigt.
Vor dem Antrag verlangt die KfW einen Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit aufschiebender oder auflösender Bedingung zur KfW-Förderzusage. Der Antrag muss vor Beginn der Arbeiten vor Ort gestellt werden. Ein individueller Sanierungsfahrplan kann weitere Schritte am Wohngebäude koordinieren; er ersetzt die gesonderten Voraussetzungen der Heizungsförderung nicht.
Über Heid Energieberatung in Wiesbaden
Die Heid Energieberatung zählt zu den führenden Fachunternehmen für Energieeffizienz in Deutschland. Mit über 220 zertifizierten Energieeffizienz-Experten auf der Liste der Deutschen Energie-Agentur (dena) unterstützt das Unternehmen jährlich zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei der energetischen Optimierung. Das Leistungsspektrum reicht von Energieaudits und Sanierungsfahrplänen über Fördermittelberatung bis hin zur energetischen Baubegleitung. Die Berater sind für Förderprogramme von BAFA und KfW zugelassen und kombinieren energetisches Fachwissen mit umfassender Gebäudekompetenz. Gegründet 2005 von André Heid, ist das inhabergeführte Unternehmen heute bundesweit tätig – auch in Wiesbaden profitieren Kundinnen und Kunden von der langjährigen Erfahrung und fachlichen Kompetenz der Heid Energieberatung.
Weitere Informationen unter: https://www.heid-energieberatung.de/Wiesbaden/
Tel.: 0158 - 886 535 18