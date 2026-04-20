Bestandsimmobilie in Hannover kaufen: Sanierungscheck, Fördergelder und Kostenfallen
Hannover bietet mit Stadtteilen wie List oder der Oststadt einen lebendigen Altbaumarkt – doch hinter dem Charme historischer Gründerzeithäuser verbergen sich oft Sanierungskosten, die den günstigen Kaufpreis schnell relativieren.
Hannover und der Altbaubestand
Besonders in gefragten Stadtteilen wie List, der Oststadt oder dem Zoo-Viertel prägen Gründerzeithäuser und Bauten der Nachkriegszeit das Stadtbild. Diese Immobilien verfügen oft über großzügige Grundrisse, hohe Decken und eine charakteristische Bauweise – Eigenschaften, die sie für viele Käufer attraktiv machen. Gleichzeitig bringen sie typische Herausforderungen mit sich: veraltete Heizungsanlagen, sanierungsbedürftige Leitungen, mangelhafte Dämmung und mitunter Altlasten aus vergangenen Jahrzehnten.
Vorteile und Nachteile im Überblick
Ein Altbau bietet gegenüber dem Neubau einige handfeste Vorteile: Der Kaufpreis liegt in der Regel deutlich unter vergleichbaren Neubauprojekten, Sanierungsmaßnahmen lassen sich im eigenen Tempo umsetzen, und für energetische Modernisierungen stehen staatliche Fördergelder bereit. Hinzu kommt der unverwechselbare Charakter historischer Architektur, der sich durch keinen Neubau ersetzen lässt.
Auf der anderen Seite stehen Risiken, die vor allem Käufer ohne Baufachwissen unterschätzen: Nicht sichtbare Baumängel, Feuchteschäden hinter Wandverkleidungen, veraltete Elektrik oder Schwermetalle in Wasserleitungen können nach dem Kauf zu Mehrkosten führen. Günstige Kaufpreise gehen in Hannover außerdem oft mit ungünstiger Lage oder schlechter Infrastrukturanbindung einher – Faktoren, die bei der Gesamtbewertung nicht unterschätzt werden sollten.
Was kostet die Sanierung eines alten Hauses?
Als grobe Orientierung gilt: Bei Häusern aus der Zeit vor den 1930er-Jahren sind Modernisierungskosten von rund 50 Prozent des Kaufpreises realistisch. Für Nachkriegsbauten aus den 1950er- und 1960er-Jahren – in Hannover besonders häufig vertreten – liegt der Richtwert bei etwa 40 Prozent. Häuser aus den 1970er- und 1980er-Jahren erfordern erfahrungsgemäß rund ein Drittel des Kaufpreises für Sanierungsmaßnahmen. Diese Kennwerte können je nach Zustand aber auch überschritten werden.
Steht das Haus unter Denkmalschutz, kommen besondere Auflagen hinzu: Materialvorgaben und eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten können die Sanierungskosten deutlich erhöhen, bieten im Gegenzug aber erweiterte Fördermöglichkeiten.
Energetischer Zustand: Gesetzliche Pflichten beim Eigentümerwechsel
Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen neue Eigentümer bestimmte energetische Maßnahmen – etwa die Dämmung der obersten Geschossdecke – innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf umsetzen. Für alte Öl- und Gasheizungen gilt zudem eine Austauschpflicht nach 30 Jahren, wobei moderne Brennwert- und Niedertemperaturkessel ausgenommen sind. Da die Bundesregierung das GEG derzeit grundlegend reformiert, empfiehlt sich vor dem Kauf eines älteren Hauses eine aktuelle Beratung zum Stand der Gesetzgebung.
Sanierungscheck: Was vor dem Kauf geprüft werden sollte
Vor der Unterschrift unter einen Kaufvertrag lohnt sich ein systematischer Blick auf die kritischsten Bereiche eines älteren Gebäudes. Feuchtigkeit und Schimmel zählen zu den häufigsten und kostspieligsten Problemen – besonders an Außenwänden, in Kellerräumen und rund um ältere Fensteranlagen. Die Elektrik älterer Häuser entspricht oft nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards und erfordert eine Kompletterneuerung. Wasserleitungen aus Metall haben eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren und müssen bei Korrosion ersetzt werden. Altlasten wie Asbest oder Schwermetalle, die in Baustoffen älterer Baujahre steckten, müssen vor dem Einzug vollständig entfernt werden.
„Bei älteren Immobilien entscheidet nicht das Baujahr, sondern der Zustand", erklärt Katharina Heid, Geschäftsführerin der Heid Immobilienbewertung. „Eine fundierte Bewertung einschließlich Sanierungsprotokoll schützt vor teuren Überraschungen und liefert gleichzeitig gute Argumente für die Kaufpreisverhandlung."
Fördergelder nutzen
Für die energetische Sanierung älterer Häuser stehen verschiedene Förderprogramme zur Verfügung: das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) über das BAFA, zinsgünstige Kredite und Zuschüsse der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) sowie regionale Förderprogramme des Landes Niedersachsen. Diese Mittel können die finanzielle Belastung einer Sanierung erheblich reduzieren. Allerdings gilt: Förderprogramme können kurzfristig eingefroren oder geändert werden – die Finanzierungsplanung sollte daher nicht allein auf Fördergeldern beruhen.
Wichtige Fragen vor dem Kauf
Neben dem Sanierungscheck empfiehlt es sich, gezielte Fragen an den Makler oder Voreigentümer zu stellen. Steht das Objekt unter Denkmalschutz? Bestehen Baulasten oder eingetragene Rechte im Baulastenregister? Wie viele Eigentümer hatte das Haus bereits, und was waren die Gründe für den jeweiligen Verkauf? Gab es zurückliegende Schäden durch Wasser, Sturm oder andere Einwirkungen? Wurden bereits Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt – und wenn ja, welche und wann? Je mehr Informationen vorab eingeholt werden, desto verlässlicher lässt sich der tatsächliche Sanierungsbedarf einschätzen – und desto fundierter lassen sich Kaufpreis und Finanzierungsrahmen kalkulieren.
Gerade in einem Markt wie Hannover, wo Altbauten in gefragten Stadtteilen wie List oder der Oststadt trotz Sanierungsbedarf zu soliden Preisen gehandelt werden, kann eine gründliche Vorbereitung den Unterschied zwischen einem guten Kauf und einer kostspieligen Überraschung ausmachen.