Altbau in Kiel sanieren: So gelingt die Renovierung alter Häuser

Alte Häuser sind charmant, aber häufig auch sanierungsbedürftig. Gerade in norddeutschen Städten wie Kiel , wo viele Gebäude aus der Nachkriegszeit stammen, stellt sich früher oder später die Frage: Lohnt sich eine Sanierung – oder wäre ein Abriss wirtschaftlich sinnvoller?„Wer ein altes Haus renovieren will, braucht einen klaren Plan – und ein realistisches Budget“, erklärt Geschäftsführer André Heid. Je nach Zustand der Immobilie können sich allein die Kosten für eine umfassende Kernsanierung auf 400 bis 600 Euro pro Quadratmeter summieren. Steckt Asbest im Dach oder müssen Leitungen ausgetauscht werden, steigen die Sanierungskosten deutlich.Schritt für Schritt zur soliden ModernisierungEin häufiger Fehler: Eigentümer erkennen nur oberflächliche Schäden. „Feuchtigkeit, undichte Dächer oder veraltete Elektroleitungen bleiben ohne fachkundige Begutachtung oft lange unentdeckt – und werden dann teuer“, so Heid. Wer ein Altbauobjekt in Kiel modernisieren möchte, sollte daher zunächst eine sachverständige Bestandsaufnahme veranlassen. Sie bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.An erster Stelle stehen dabei meist Dach, Fassade und Dämmung – energetische Maßnahmen, die auch gesetzlich vorgeschrieben sein können. Danach folgen die Erneuerung von Leitungen, Heizung und Fenstern sowie schließlich der Innenausbau.Förderung & Planung: Frühzeitig informierenSanierungen können schnell sechsstellige Beträge verschlingen – doch staatliche Fördermittel schaffen Entlastung. Programme von BAFA oder KfW unterstützen u.a. die energetische Sanierung von Altbauten. In Schleswig-Holstein bietet auch die IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein) entsprechende Förderdarlehen. Wichtig: Viele Programme setzen eine Beratung und Antragstellung vor Sanierungsbeginn voraus.Kostenfalle Sanierung: Gut geplant ist halb gespartOb es sich bei der Sanierung um einzelne Maßnahmen oder eine Totalsanierung handelt: Ohne saubere Planung drohen Kostenexplosion und Zeitverzug. Fachleute raten zu einem verbindlichen Bauzeitenplan und realistischen Puffern – auch für unvorhergesehene Arbeiten. Denn viele ältere Häuser in Kiel sind mit Baumängeln oder Altlasten behaftet, die erst im Sanierungsprozess zutage treten.Fazit: Alte Häuser können sich als wahre Schätze entpuppen – doch wer saniert, sollte nicht nur mit Herz, sondern auch mit Verstand vorgehen. Und im Zweifel lieber einmal mehr nachmessen (lassen), bevor der erste Pinselstrich gesetzt wird.