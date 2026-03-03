Stiftung "Chancen für Kinder" unterstützt Herzensprojekt im Hegau-Jugendwerk mit 10.000 Euro

Das Hegau-Jugendwerk in Gailingen am Hochrhein erhält für sein Spendenprojekt „Exoskelett Atlas 2030“ eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro von der Stiftung Chancen für Kinder. Mit dieser wertvollen Unterstützung rückt die Anschaffung des pädiatrischen Exoskeletts einen entscheidenden Schritt näher. Das innovative Therapiegerät kann Kindern, die bislang weder stehen noch gehen konnten, ermöglichen, erstmals aufzustehen und erste Schritte zu machen – für mehr Selbstständigkeit, Lebensfreude und Teilhabe.„Diese Förderung hilft uns ganz konkret dabei, das Exoskelett Atlas 2030 für unsere jungen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden Realität werden zu lassen“, sagt Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin des Hegau-Jugendwerks. „Vor allem aber steht hinter der Spende eine Haltung, die uns sehr bewegt: Kinder mit schwersten Einschränkungen verdienen Zugang zu innovativer Therapie und echte Teilhabe. Wir möchten den Einsatz des Geräts zudem wissenschaftlich begleiten und die gewonnenen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung der neurologischen Rehabilitation einbringen.“Das Hegau-Jugendwerk Gailingen gehört bundesweit zu den derzeit acht spezialisierten neurologischen Rehabilitationszentren für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In Gailingen finden junge Menschen – etwa nach Unfällen, Schlaganfällen oder schweren (auch angeborenen) neurologischen Erkrankungen – multiprofessionelle und ganzheitliche Unterstützung.Die Stiftung Chancen für Kinder wurde 2004 von Prof. Dr. Maximilian und Birgit Gege gegründet und unterstützt seitdem Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und medizinische Versorgung. Ihr Ziel ist es, Kindern bessere Lebens- und Entwicklungschancen zu eröffnen.