Stiftung "Chancen für Kinder" unterstützt Herzensprojekt im Hegau-Jugendwerk mit 10.000 Euro
Pädiatrisches Exoskelett „Atlas 2030“ soll Kindern neue Perspektiven eröffnen
„Diese Förderung hilft uns ganz konkret dabei, das Exoskelett Atlas 2030 für unsere jungen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden Realität werden zu lassen“, sagt Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin des Hegau-Jugendwerks. „Vor allem aber steht hinter der Spende eine Haltung, die uns sehr bewegt: Kinder mit schwersten Einschränkungen verdienen Zugang zu innovativer Therapie und echte Teilhabe. Wir möchten den Einsatz des Geräts zudem wissenschaftlich begleiten und die gewonnenen Erkenntnisse in die Weiterentwicklung der neurologischen Rehabilitation einbringen.“
Das Hegau-Jugendwerk Gailingen gehört bundesweit zu den derzeit acht spezialisierten neurologischen Rehabilitationszentren für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In Gailingen finden junge Menschen – etwa nach Unfällen, Schlaganfällen oder schweren (auch angeborenen) neurologischen Erkrankungen – multiprofessionelle und ganzheitliche Unterstützung.
Die Stiftung Chancen für Kinder wurde 2004 von Prof. Dr. Maximilian und Birgit Gege gegründet und unterstützt seitdem Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur und medizinische Versorgung. Ihr Ziel ist es, Kindern bessere Lebens- und Entwicklungschancen zu eröffnen.
