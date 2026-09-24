Patientenkunst aus dem Hegau-Jugendwerk
Bildungszentrum Singen zeigt "Bilder aus der Zwischenzeit"
Die Bilder sind als Einladung „in die Zwischenzeit“ der Patienten zu verstehen – als Einblick in die Zeit zwischen Unfall oder Krankheit und der Rückkehr in Familie und Alltag. Daher rührt auch der Titel der Wanderausstellung. In den Bildern drücken sich die Patienten des neurologischen Fachkrankenhauses und Rehabilitationszentrums nonverbal aus. Die Art und Weise wie dies geschieht hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab, die jeder Künstler mitbringt. Bei der gezeigten Ausstellung geht es nicht um Kunst als Ausdruck des Beherrschens von Maltechniken, sondern um Kunst als Ausdruck von Gefühlen, Erfahrungen und Emotionen.
Bilder sind individuelle Spuren der Patienten auf Papier
Die Bilder sind so vielgestaltig wie die Persönlichkeiten, die Biografien und neurologischen Störungsbilder, die hinter den Werken stehen. Sie sind damit einmalige und individuelle Spuren der Patienten auf Papier. Das Motiv und das beigestellte Zitat verraten viel über die Gefühlslage des einzelnen, die Geschichten der Patienten und die Arbeit in der neurologischen Reha werden so unmittelbar erfahrbar. Die Ausstellung lenkt über die ästhetische Erfahrung hinaus die Aufmerksamkeit auf die Lebenssituation von jungen Menschen mit neurologischen Erkrankungen.
INFO: Am 24. September ist „Day of Art Therapy in Europe“ – der Europäische Tag der Kunsttherapie. Er wurde 2022 von der EFAT (European Federation of Art Therapy) ins Leben gerufen, um auf die besondere Therapieform mit großem Potential aufmerksam zu machen.