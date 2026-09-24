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Patientenkunst aus dem Hegau-Jugendwerk

Bildungszentrum Singen zeigt "Bilder aus der Zwischenzeit"

(lifePR) (Singen/Gailingen, )
Die „Bilder aus der Zwischenzeit“ wandern wieder. Die Ausstellung mit Bildern von Patientinnen und Patienten, die im Rahmen einer Kunstwerkstatt im Hegau-Jugendwerks entstanden sind, werden bis Ende Januar 2027 in den Räumen des Bildungszentrums Singen zu sehen sein. Vernissage ist am 1. Oktober um 18.00 Uhr; nach dem Grußwort von Gailingens Bürgermeister Dr. Thomas Auer wird Christine Derschka, Leiterin des Bildungszentrums, die Ausstellung eröffnen. In die Werke führt Nadine Karker, Kunsttherapeutin am Hegau-Jugendwerk, ein.

Die Bilder sind als Einladung „in die Zwischenzeit“ der Patienten zu verstehen – als Einblick in die Zeit zwischen Unfall oder Krankheit und der Rückkehr in Familie und Alltag. Daher rührt auch der Titel der Wanderausstellung. In den Bildern drücken sich die Patienten des neurologischen Fachkrankenhauses und Rehabilitationszentrums nonverbal aus. Die Art und Weise wie dies geschieht hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab, die jeder Künstler mitbringt. Bei der gezeigten Ausstellung geht es nicht um Kunst als Ausdruck des Beherrschens von Maltechniken, sondern um Kunst als Ausdruck von Gefühlen, Erfahrungen und Emotionen.

Bilder sind individuelle Spuren der Patienten auf Papier

Die Bilder sind so vielgestaltig wie die Persönlichkeiten, die Biografien und neurologischen Störungsbilder, die hinter den Werken stehen. Sie sind damit einmalige und individuelle Spuren der Patienten auf Papier. Das Motiv und das beigestellte Zitat verraten viel über die Gefühlslage des einzelnen, die Geschichten der Patienten und die Arbeit in der neurologischen Reha werden so unmittelbar erfahrbar. Die Ausstellung lenkt über die ästhetische Erfahrung hinaus die Aufmerksamkeit auf die Lebenssituation von jungen Menschen mit neurologischen Erkrankungen.

INFO: Am 24. September ist „Day of Art Therapy in Europe“ – der Europäische Tag der Kunsttherapie. Er wurde 2022 von der EFAT (European Federation of Art Therapy) ins Leben gerufen, um auf die besondere Therapieform mit großem Potential aufmerksam zu machen. 

Hegau-Jugendwerk GmbH

Im Hegau-Jugendwerk bieten wir Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer neurologischen Erkrankung, einem Unfall oder einer frühkindlichen Hirnschädigung eine umfassende Rehabilitation an. Das diagnostische und therapeutische Angebot ermöglicht die nahtlose, kontinuierliche neurologische Rehabilitationsbehandlung von der Frührehabilitation bis zur schulischen und beruflichen Wiedereingliederung. Durch das Leistungsspektrum werden die neurologischen Rehabilitationsphasen B, C, D und E komplett abgedeckt.

Die Behandlung ist an den individuellen Erfordernissen jedes einzelnen Patienten ausgerichtet. Es werden intensive Einzel- und Gruppentherapien unter aktuellen rehabilitationswissenschaftlichen Erkenntnissen angeboten und durch weitere spezielle Angebote wie Unterstützte Kommunikation, Magnetstimulation, Schluckdiagnostik, Tiergestützte Therapie, Musiktherapie etc. ergänzt.

Die Einrichtung liegt in einzigartiger landschaftlicher Lage oberhalb des Rheins, 20 km vom Bodensee entfernt und wurde als bundesweite Modelleinrichtung speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert.

Das Hegau-Jugendwerk ist ein Unternehmen im Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz und verfügt gesamt über 203 Betten.

Wesentliche Bestandteile des Rehabilitationszentrums sind eine staatlich anerkannte Krankenhausschule (SBBZ) und eine berufstherapeutische Abteilung. Rooming-in-Zimmer und Angehörigenzimmer ermöglichen es Eltern bzw. Angehörigen sowie Geschwisterkindern auch während der Rehabilitation nah bei ihrem betroffenen Kind zu sein. Zudem erfahren auch die Eltern bzw. Angehörigen durch eine Angehörigenbetreuung vor Ort kompetente Unterstützung und Hilfestellungen.

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