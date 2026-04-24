Hegau-Jugendwerk: Rehabilitanden gestalten Kunst mit Tiefgang
Frühreha: Die zentralen Lebensthemen auf einer unperfekten Metallplatte präsentiert
Zentrale Lebensthemen
Auf den ersten Blick wirkt die Metallplatte unperfekt: Die Linien sind nicht ganz gerade, die Abstände der handgeschriebenen Buchstaben variieren. Doch genau diese Individualität ist gewollt. Das Werk thematisiert die zehn „Zentralen Lebensthemen“ aus dem Konzept der Basalen Stimulation. Dieses Konzept unterstützt schwer beeinträchtigte Menschen dabei, Gesundheit, Wohlbefinden und Teilhabe im Alltag zu finden.
Das Besondere an dem Projekt: Die auf dem Metall verewigten Sätze wie „Das eigene Leben spüren“, „Sicherheit erleben & Vertrauen aufbauen“ oder „Den eigenen Rhythmus entwickeln“ beschreiben die Welt konsequent aus der Perspektive der Patienten. Es geht nicht um pflegerische Abläufe, sondern um die Bedürfnisse, Gefühle und Ziele der Betroffenen in einer schwierigen Lebensphase.
Symbol für Menschlichkeit
Durch die handwerkliche Arbeit der Rehabilitanden ist ein Symbol für Menschlichkeit entstanden, das den Bereich nicht nur optisch aufwertet. Eine begleitende Informationstafel lädt Patienten und Angehörige aktiv zum Dialog ein: „Welches Thema ist für Ihr Kind im Moment besonders wichtig? Welches Thema würden Sie für sich selbst aktuell wählen?“ So wird das Kunstwerk zu einer Brücke für den Austausch über Gedanken und Gefühle, die im Klinikalltag oft im Vordergrund stehen.