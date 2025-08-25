Kontakt
Hegau-Jugendwerk Gailingen unter Deutschlands besten Kliniken

Platz 1 in Baden-Württemberg

Das Hegau-Jugendwerk Gailingen zählt zu den besten Kliniken in Deutschland: In der aktuellen Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ des F.A.Z.-Instituts und ServiceValue belegte die Einrichtung in der Kategorie Rehabilitationszentren/neurologische Frührehabilitation in Baden-Württemberg mit 83,2 Punkten den ersten Platz.

Für die Studie wurden bundesweit mehr als 2.300 Krankenhausstandorte untersucht. Grundlage der Analyse sind sowohl objektive Kriterien – etwa medizinische und pflegerische Qualität, Abläufe und Serviceangebote – als auch subjektive Erfahrungen und Bewertungen von Patientinnen, Patienten und Angehörigen. Ergänzend flossen Daten aus dem Bundes-Klinik-Atlas sowie Ergebnisse eines KI-gestützten Social Media Monitorings ein.

„Diese Auszeichnung freut uns sehr und ist eine Bestätigung für die tägliche Arbeit unseres Teams“, so Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin des Hegau-Jugendwerks. „Gleichzeitig ist sie Ansporn, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln, Prozesse zu hinterfragen und im Rahmen der Möglichkeiten noch besser zu werden – immer mit dem Ziel, unseren jungen Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten.“

Hegau-Jugendwerk GmbH

Im Hegau-Jugendwerk bieten wir Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer neurologischen Erkrankung, einem Unfall oder einer frühkindlichen Hirnschädigung eine umfassende Rehabilitation an. Das diagnostische und therapeutische Angebot ermöglicht die nahtlose, kontinuierliche neurologische Rehabilitationsbehandlung von der Frührehabilitation bis zur schulischen und beruflichen Wiedereingliederung. Durch das Leistungsspektrum werden die neurologischen Rehabilitationsphasen B, C, D und E komplett abgedeckt.

Die Behandlung ist an den individuellen Erfordernissen jedes einzelnen Patienten ausgerichtet. Es werden intensive Einzel- und Gruppentherapien unter aktuellen rehabilitationswissenschaftlichen Erkenntnissen angeboten und durch weitere spezielle Angebote wie Unterstützte Kommunikation, Magnetstimulation, Schluckdiagnostik, Tiergestützte Therapie, Musiktherapie etc. ergänzt.

Die Einrichtung liegt in einzigartiger landschaftlicher Lage oberhalb des Rheins, 20 km vom Bodensee entfernt und wurde als bundesweite Modelleinrichtung speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert.

Das Hegau-Jugendwerk ist ein Unternehmen im Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz und verfügt gesamt über 203 Betten.

Wesentliche Bestandteile des Rehabilitationszentrums sind eine staatlich anerkannte Krankenhausschule (SBBZ) und eine berufstherapeutische Abteilung. Rooming-in-Zimmer und Angehörigenzimmer ermöglichen es Eltern bzw. Angehörigen sowie Geschwisterkindern auch während der Rehabilitation nah bei ihrem betroffenen Kind zu sein. Zudem erfahren auch die Eltern bzw. Angehörigen durch eine Angehörigenbetreuung vor Ort kompetente Unterstützung und Hilfestellungen.

