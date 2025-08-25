Hegau-Jugendwerk Gailingen unter Deutschlands besten Kliniken
Platz 1 in Baden-Württemberg
Für die Studie wurden bundesweit mehr als 2.300 Krankenhausstandorte untersucht. Grundlage der Analyse sind sowohl objektive Kriterien – etwa medizinische und pflegerische Qualität, Abläufe und Serviceangebote – als auch subjektive Erfahrungen und Bewertungen von Patientinnen, Patienten und Angehörigen. Ergänzend flossen Daten aus dem Bundes-Klinik-Atlas sowie Ergebnisse eines KI-gestützten Social Media Monitorings ein.
„Diese Auszeichnung freut uns sehr und ist eine Bestätigung für die tägliche Arbeit unseres Teams“, so Barbara Martetschläger, Kaufmännische Direktorin des Hegau-Jugendwerks. „Gleichzeitig ist sie Ansporn, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln, Prozesse zu hinterfragen und im Rahmen der Möglichkeiten noch besser zu werden – immer mit dem Ziel, unseren jungen Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten.“