400 Jahre Reeperbahn: Kiezjungs starten Charity-Stadtführung in Hamburg St. Pauli – Erlöse für CaFée mit Herz
Neue Sonntagstour durch St. Pauli verbindet 400 Jahre Reeperbahn-Geschichte mit sozialem Engagement – Stadtführung in Hamburg zugunsten CaFée mit Herz
Die rund zweistündige Tour verbindet Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Stadtteils. Vom Ursprung als Seilerviertel bis zur heutigen Reeperbahn zeigen die Kiezjungs, wie sich St. Pauli über die Jahrhunderte verändert hat – und stellen gleichzeitig die Frage, wie es weitergeht.
Die Stadtführung startet am Millerntorplatz – dort, wo sich einst das historische Stadttor Hamburgs befand. Hier erzählen die Guides, wo die ehemaligen Wallanlagen geblieben sind und wie sich Hamburg über die Jahrhunderte entwickelt hat.
Anschließend geht es zum Spielbudenplatz. Dort tauchen die Teilnehmer in die Zeit des 19. Jahrhunderts ein: Jahrmärkte, wilde Tiere und der legendäre „stärkste Mann der Welt“ prägten das Bild dieses Ortes. Die Kiezjungs lüften dabei spannende und teils vergessene Geheimnisse rund um diesen historischen Platz.
Weiter führt die Tour vorbei an der Davidwache, der wohl bekanntesten Polizeiwache Deutschlands, mit Einblicken in ihre bewegte Geschichte. Auch die Herbertstraße wird thematisiert – ohne Begehung, aber mit klaren Einordnungen zur Bedeutung dieser Straße sowie ihrer Rolle, unter anderem in der Zeit des Nationalsozialismus.
Den Abschluss bildet die Große Freiheit. Hier erklären die Kiezjungs, woher der Name der Straße stammt, und geben gleichzeitig einen Ausblick darauf, wie sich die Reeperbahn in den kommenden Jahren weiterentwickeln könnte – zwischen Tradition und Veränderung.
„St. Pauli ist mehr als Party und Schlagzeilen. Es ist ein Stadtteil mit Geschichte, mit Haltung – und vor allem mit Menschen, die zusammenhalten“, sagt Sven Jakobsen von den Kiezjungs. „Mit dieser Tour wollen wir genau das sichtbar machen – und gleichzeitig etwas zurückgeben.“
Ein Kiez, der zusammenhält
Im Mittelpunkt steht nicht nur die Geschichte der Reeperbahn, sondern auch der soziale Gedanke:Ein großer Teil der Einnahmen aus den Tickets wird an CaFée mit Herz gespendet.
Die Initiative unterstützt seit vielen Jahren obdachlose und bedürftige Menschen auf St. Pauli.
Die Tour versteht sich damit bewusst nicht nur als Stadtführung, sondern als Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität im Stadtteil.
Termine & Informationen
Die erste Tour startet am 03. Mai 2026.
Weitere Termine folgen an ausgewählten Sonntagen
14. Juni 2026
28. Juni 2026
2. August 2026
13. September 2026
Beginn ist jeweils um 16:00 Uhr.
Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person.
Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter: [url=Kiezjungs Reeperbahn Tour