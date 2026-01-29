Eine sagenhafte Begegnung mit der Kölner Altstadt
Der Erwerb dieses Kunstwerkes dokumentiert den unermüdlichen Einsatz und die große Leidenschaft der Familie Wichert, über Generationen hinweg die Tradition, Geschichte und Identität der Kölner Altstadt zu würdigen und lebendig zu halten.
Die Vase - eine Vereinigung von Kunst und Kulinarik- verbleibt als Leihgabe der Familie Wichert dauerhaft in den Räumlichkeiten direkt am Rhein und ist somit der Öffentlichkeit zugänglich.
Die Botschaft von Wilhelm Wichert lautet: „Wir möchten alle Kölnerinnen, Kölner
wie Besucher Kölns einladen, diese Vase als kunstvolle Arbeit der Königliche Porzellan Manufaktur-Berlin anzuschauen.“