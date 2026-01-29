Kontakt
Eine sagenhafte Begegnung mit der Kölner Altstadt

Unter dem Motto „Eine sagenhafte Begegnung mit der Kölner Altstadt“ luden die Gastgeber Wilhelm H. Wichert und Familie Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus in das historische Haxenhaus zum Rheingarten in die weihnachtlich geschmückten Räume zu einem Event der besonderen Art : In Anwesenheit von Sebastian Henninger (Head of Retail and Sales, KPM Berlin) und Daniel Lambert (Manager KPM Store Köln) fand die Enthüllung einer einzigartig bemalten Vase statt, präsentiert von der Münchner Kunsthistorikerin Dr. Magdalena Kraemer-Noble und geschaffen als Unikat von Matthias Dotschko, Malermeister und Bereichsleiter der Berliner Manufaktur. Er hat die Uferpromenade, einschließlich der Frankenwerft 19, dem Haxenhaus, in feinen Schattierungen von Sepiabraun wiedergegeben, die in spannungsreichem Kontrast zum Hellblau des Himmels und dem Blaugrau des Rheins stehen. Die Darstellung der üppigen Baumalleen, dahinter die Bauten von Groß Sankt Martin und dem Kölner Dom als Wahrzeichen der Stadt ziehen sich wie ein breiter Fries um den bauchigen Körper der Vase. Dieses Stück ist das Resultat höchster Handwerkskunst von KPM Berlin seit über 260 Jahren „Handmade in Berlin“, mit einer Fertigung von allein 17 Arbeitsschritten, strengen Qualitätskontrollen und tagelanger Feinarbeit bis zum „Gesamtkunstwerk“.

Der Erwerb dieses Kunstwerkes dokumentiert den unermüdlichen Einsatz und die große Leidenschaft der Familie Wichert, über Generationen hinweg die Tradition, Geschichte und Identität der Kölner Altstadt zu würdigen und lebendig zu halten.

Die Vase - eine Vereinigung von Kunst und Kulinarik- verbleibt als Leihgabe der Familie Wichert dauerhaft in den Räumlichkeiten direkt am Rhein und ist somit der Öffentlichkeit zugänglich.  

Die Botschaft von Wilhelm Wichert lautet: „Wir möchten alle Kölnerinnen, Kölner

wie Besucher Kölns einladen, diese Vase als kunstvolle Arbeit der Königliche Porzellan Manufaktur-Berlin anzuschauen.“

Haxenhaus zum Rheingarten

Unter dem Motto „Tradition schmeckt“ ist das Haxenhaus in der Kölner Altstadt mit seinen Haxen-Spezialitäten, seiner hausgemachten Bratwurst, verfeinerten, regionalen Gerichten und Kulturellen Veranstaltungen seit 38 Jahren als historisches Wirtshaus bekannt. Direkt am Rhein und fußläufig vom Köln Dom ist das Haxenhaus sehr gut besucht und beliebt.

