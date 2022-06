Neuer HSV-Hauptpartner HanseMerkur ändert für die Fans Unternehmenslogo auf HSV-Trikot

, Vorstand Vertrieb und Marketing der HanseMerkur: „Auf die HSV-Fans kann man wirklich immer zählen, ob auswärts oder zu Hause. Auch wir stehen seit Jahren und nun als neuer Hauptpartner zu hundert Prozent hinter dem HSV und seinen Anhängern. Und diese Entschlossenheit gibt es hiermit schwarz auf weiß: Ab der kommenden Saison werden die Profis des HSV mit einem schwarzen HanseMerkur-Logo auf der Brust auflaufen. Wir freuen uns auf die neue Saison – Hand in Hand mit den Fans und dem HSV.“, HSV-Vorstand: „Mit der HanseMerkur haben wir seit Jahren einen Partner an unserer Seite, auf den immer Verlass ist. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der HanseMerkur als neuem Hauptpartner in die kommende Saison zu gehen und unseren eingeschlagenen Weg dort fortzusetzen – als ein HSV und dieser starken Bindung zwischen Mannschaft und Fans.“Die HanseMerkur ist ab 1. Juli 2022 Hauptpartner des HSV und schmückt mit ihrem Logo die Brust der Profis ligaunabhängig bis 2025. Damit wurde die bereits seit vier Jahren erfolgreich bestehende Exklusivpartnerschaft mit dem Schwerpunkt Nachwuchsförderung und Familie zielgerichtet erweitert.Neben den Trikots der Profimannschaften, auf denen das Unternehmenslogo in schwarz auf weiß zu sehen sein wird, werden die HSV-Nachwuchsmannschaften und auch HSV-Maskottchen Dino Hermann weiterhin die Corporate-Farben der HanseMerkur auf der Brust tragen.Dievon Eric Bussert und Dr. Thomas Wüstefeld gibt es hier. Der HSV ist als größter Verein in Hamburg ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und das sportliche Aushängeschild der Stadt. Mehr als 87.000 Mitglieder und rund 3 Millionen Fans fördern eine hohe Markenidentität und -wahrnehmung. Die sportliche Heimspielstätte des aktuellen Zweitliga-Fußballteams ist das Volksparkstadion, das über 57.000 Plätze verfügt. Seit 2014 lenkt die HSV Fußball AG die Geschicke des Bundesligaclubs. Vorstände sind Dr. Thomas Wüstefeld und Jonas Boldt. www.hsv.de