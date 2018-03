Internationale Aktivitäten der Städtekooperation "9 Städte + 1 in Niedersachsen" fruchten

Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg und Wolfenbüttel vermarkten sich gemeinsam mit der Autostadt in Wolfsburg im Ausland und verzeichnen dort deutliche Zuwächse.



Mehr als 1 Millionen Übernachtungen aus dem Ausland registrierte das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 2017 in den Mitgliedsstädten der Kooperation „9 Städte + 1 in Niedersachsen“, das bedeutet eine Steigerung von mehr als 4 Prozent im Vergleich zu 2016. Insgesamt verzeichneten die Städte fast 5,5 Millionen Übernachtungen. Der Auslandsanteil bei den Übernachtungen beträgt fast 20 Prozent. „Diese Zahlen zeigen die Bedeutung des Städtetourismus bei der internationalen Vermarktung des Landes Niedersachsen und den Erfolg der langjährigen Arbeit der Städtekooperation“, erläutert Hans Christian Nolte, Sprecher der Kooperation und Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).



Bereits zu Beginn des Frühlings kann auf einige erfolgreiche Projekte der Kooperation im Jahr 2018 zurückgeblickt werden. So präsentierten sich die „9 Städte + 1“ auf den wichtigsten Reisemessen in den Niederlanden und in Dänemark, nahmen an der Germany Travel Show in London und an der Internationale Tourismusbörse (ITB) in Berlin teil. Pünktlich zur ITB ist dann auch die Broschüre „Your perfect day – Ihr perfekter Tag“ erschienen. Auf 24 Seiten werden hier spezielle Tipps für den Besuch der Städte und der Autostadt in Wolfsburg gegeben. Rund 30.000 Exemplare der Broschüre lagen zum ITB Start eingeheftet in einer Broschüre der Hannover Marketing und Tourismus GmbH in den ICE Zügen auf dem Weg nach Berlin aus. Auch wurde auf das Projekt auf 24 Großflächenplakaten in der Bundeshauptstadt hingewiesen.



Die Auslandsmarketing-Kooperation „9 Städte + 1 in Niedersachsen“ wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet. Die Zusammensetzung der Städte ist seitdem unverändert. 2011 trat die Autostadt in Wolfsburg als Partner der Kooperation bei. Wichtigstes Ziel der Aktivitäten ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Mitgliedsstädte in den europäischen Nachbarländern.

