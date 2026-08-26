Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1070953

Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) Vahrenwalder Straße 7 30165 Hannover, Deutschland http://www.visit-hannover.com/presse
Ansprechpartner:in Frau Ela Windels +49 511 12345140
Logo der Firma Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

EXIT x Electric Sunday: Internationales elektronisches Musikfestival in Hannover

Historischer Kuppelsaal wird zum immersiven Dancefloor

(lifePR) (Hannover, )
Kölsch, Brina Knauss und Henrik Schwarz live: Am Freitag, 30. Oktober 2026, präsentieren EXIT und Electric Sunday erstmals eine gemeinsame Boutique Electronic Experience im ikonischen Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) – veranstaltet von der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Drei international renommierte Künstler der elektronischen Musik treffen dabei auf eine der außergewöhnlichsten Veranstaltungslocations Deutschlands. Das Event verwandelt den historischen Veranstaltungssaal in einen besonderen Ort für elektronische Musik: Licht, Visuals, Sound und Architektur verschmelzen zu einer außergewöhnlichen Inszenierung. Die monumentale Kuppel wird dabei zum Bestandteil eines immersiven Erlebnisses, das weit über den klassischen Clubabend hinausgeht.

EXIT x Electric Sunday findet am 30. Oktober 2026 im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) statt. Einlass ist ab 21 Uhr. Tickets sind ab 35 Euro zzgl. VVK ab sofort buchbar hier.

Internationales Line-up

Rune Reilly Kölsch gehört zu den international erfolgreichsten Künstlern der elektronischen Musik. Der dänische DJ und Produzent steht für emotionale Melodien, treibende Energie und atmosphärische Sets. Seine Auftritte führen ihn auf die größten Festivals und in renommierte Clubs weltweit – zuletzt im Juli 2026 auf die Mainstage des Tomorrowland.

Brina Knauss zählt zu den international gefragten Künstlerinnen im Bereich Melodic House und Techno. Die Slowenin verbindet emotionale Melodien mit hypnotischen Sounds und präziser elektronischer Ästhetik. Auftritte bei Tomorrowland, Awakenings, Afterlife und im [UNVRS] auf Ibiza sowie Releases bei ZAMNA Records und Cercle unterstreichen ihre internationale Präsenz.

Henrik Schwarz LIVE steht für elektronische Musik mit Einflüssen aus Jazz, Soul und Klassik. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet der deutsche Produzent House und Techno mit Improvisation und Konzertästhetik. Im Kuppelsaal ist er nicht im DJ-Set, sondern live zu erleben – ein besonderes Format für einen besonderen Raum.

Mehr Informationen unter www.hvg-events.de/electric-sunday

Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)

Die im Juni 2008 gegründete Hannover Marketing und Tourismus Gesellschaft (HMTG) hat das Ziel der überregionalen Vermarktung der 21 Kommunen der Region Hannover. Ziel ist die Imageverbesserung und die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover.

Die kommunikativen Inhalte der Marketing- und Werbeausrichtung sollen insbesondere sein:

- Der Raum Hannover als Wirtschaftsstandort
- Der Raum Hannover als Lebens- und Erholungsstandort
- Der Raum Hannover als Kultur- und Sportstandort
- Der Raum Hannover als Wissenschaftsstandort

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.