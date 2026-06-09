Lara Stelte ist Lehrling des Monats Juni

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Lara Stelte aus Baiersbronn zum „Lehrling des Monats“ Juni ausgezeichnet. Die 19 Jährige wird zur Friseurin im ersten Lehrjahr bei Merlory – Black Forest Hairdesign in Baiersbronn ausgebildet.



Dass sie im Friseurhandwerk landet, war zunächst nicht geplant – heute ist für sie klar: „Ich habe meinen Beruf gefunden.“ Den entscheidenden Anstoß gab ihre Mutter. „Sie hat mir ein Praktikum im Friseursalon vorgeschlagen – und ich habe es erst nicht besonders ernst genommen“, erinnert sich Lara Stelte. „Dann hat sie mich einfach angemeldet.“ Aus dem einwöchigen Praktikum im Salon Merlory wurden zwei Wochen, anschließend ein einjähriger Ferienjob. „Da habe ich gemerkt: Die Mischung aus Kreativität, Handwerk und der Arbeit mit Menschen ist genau mein Ding.“ Zuvor hatte sie im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ bereits andere Berufe kennengelernt, etwa in einer Bäckerei und in einem Industriebetrieb – „interessant, aber nichts hat sich so passend angefühlt wie die Arbeit im Salon“.



Besonders schätzt sie den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden und die sichtbaren Ergebnisse ihrer Arbeit. „Ich erlebe jeden Tag unterschiedliche Persönlichkeiten und Geschichten – das macht meinen Beruf unglaublich abwechslungsreich“, sagt sie. „Und ich sehe direkt, was ich geschaffen habe. Am schönsten ist es, wenn Menschen den Salon zufriedener und selbstbewusster verlassen, als sie gekommen sind. Zu wissen, dass meine Arbeit etwas mit ihrem Wohlbefinden macht, ist ein tolles Gefühl.“ Im Salon übernimmt die Auszubildende bereits vielfältige Aufgaben: Sie unterstützt ihre Kolleginnen, betreut Kundinnen und Kunden, führt Colorationen und Glossings durch, färbt Augenbrauen und Wimpern, sorgt mit Pflegeritualen am Waschbecken für Entspannungsmomente und kümmert sich um Warenannahme und Lager. „Die Abwechslung mag ich besonders – kein Tag ist wie der andere“, sagt sie. Am liebsten arbeitet sie im Herrenfach. Weniger Freude hat sie an organisatorischen Tätigkeiten am PC wie der Terminverwaltung, „aber auch das gehört dazu“.



Fachlich zählt Lara Stelte zu den Leistungsstarken. Bereits in der einjährigen Berufsfachschule im Friseurhandwerk war sie Klassenbeste. In der Berufsschule liegt ihr Notendurchschnitt derzeit bei 1,5, in der überbetrieblichen Ausbildung erzielt sie durchweg Noten zwischen „sehr gut“ und „gut“. Ausbilderin und Saloninhaberin Melissa Öhrlein zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung ihrer Auszubildenden: „Lara ist für uns eine echte Vorzeigeauszubildende. Sie hat sich fachlich und persönlich enorm weiterentwickelt. Ihre schulischen Leistungen haben sich grundlegend verbessert, seit sie im Friseurhandwerk angekommen ist.“ Besonders schätzt sie Laras Einsatzbereitschaft: „Sie stellt kluge Fragen, übernimmt Verantwortung, bringt eigene Ideen ein und ist mit ganzem Herzen dabei. Unsere Kundinnen und Kunden mögen ihre freundliche, zugewandte Art, und im Team ist sie voll integriert.“



Über den Salon hinaus engagiert sich Lara Stelte als Ausbildungsbotschafterin der Handwerkskammer Reutlingen. Sie besucht Schulen, berichtet von ihrem Ausbildungsalltag und möchte vor allem junge Menschen erreichen, die – wie sie früher – unsicher sind, welche Richtung sie einschlagen sollen. „Ich will zeigen, wie vielseitig das Friseurhandwerk ist und dass man seinen Weg oft erst findet, wenn man etwas ausprobiert“, sagt sie. Für die Zukunft hat sie klare Pläne: Zunächst möchte sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und anschließend als Gesellin Berufserfahrung sammeln. Langfristig strebt sie die Meisterprüfung an. Privat ist ihr ein guter Ausgleich wichtig – in ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit Familie und Freunden.



Der Ausbildungsbetrieb von Lara Stelte, Merlory – Black Forest Hairdesign, wurde 2021 von Friseurmeisterin Melissa Öhrlein in Baiersbronn gegründet. Der Salon steht für modernes Friseurhandwerk mit hohen Qualitätsansprüchen und einem klaren Leitgedanken: „Heimat, Handwerk und Herz“. Zum Angebot gehören individuelle Haarschnitte, moderne Farbtechniken, typgerechte Beratung und hochwertige Pflegerituale in einer ruhigen, wertschätzenden Salonatmosphäre. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung: Das Team setzt auf eine enge Begleitung der Auszubildenden und einen Austausch auf Augenhöhe – Erfahrungen der Älteren und neue Impulse der jungen Generation werden bewusst miteinander verbunden.



Zur Auszeichnung „Lehrling des Monats“



Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können solche Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie ganz allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“ soll der Vorbildcharakter von jungen Erwachsenen hervorgehoben werden. Sie dient als Ansporn für andere, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Besonders gewürdigt werden kann darüber hinaus beispielsweise auch ein über die Ausbildung hinausgehendes ehrenamtliches Engagement. Kurzum: Gesucht werden junge Persönlichkeiten, die in besonderer Weise geeignet sind, Vorbild für andere Lehrlinge und „Werbeträger“ für eine handwerkliche Ausbildung zu sein. Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen werden von den 14.000 Handwerksbetrieben zurzeit über 4.400 Lehrlinge ausgebildet.

(lifePR) (