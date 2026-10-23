Junge Spitzenkräfte: Acht Landessiege für das Handwerk im Kammerbezirk bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk

Auffällig ist dabei die starke Präsenz von Frauen: Acht der 19 Platzierten sind Handwerkerinnen – von der Bestattungsfachkraft über die Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, die Metallblasinstrumentenmacherin und die Maßschneiderin bis hin zur Sattlerin, Buchbinderin und Kauffrau für Büromanagement. Sie zeigen gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen, dass Spitzenleistungen im Handwerk heute selbstverständlich weiblich und männlich sind.
Die Liste der Landessiegerinnen und Landessieger liest sich wie ein Streifzug durch die Vielfalt des Handwerks im Südwesten. Zu den ersten Plätzen zählen:
- Emily Bayer (Kirchentellinsfurt), Bestattungsfachkraft – sie steht für einen Beruf, in dem handwerkliches Können, Organisationstalent und ein hohes Maß an Empathie und Feingefühl zusammenkommen. Als Bestattungsfachkraft begleitet sie Menschen in Ausnahmesituationen und sorgt zugleich dafür, dass Abschiednehmen würdevoll gestaltet werden.
- Max Höritzer (Tübingen), Dachdecker – er steht für ein Gewerk, das bei Themen wie Klimaschutz, Energieeffizienz und Wohnen eine Schlüsselrolle spielt.
- Tamara Prieler (St. Johann), Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei – sie verbindet handwerkliche Tradition mit direktem Kundenkontakt und zeigt, wie wichtig qualifizierte Fachkräfte für die Versorgung vor Ort sind.
- Jonas Schmid (Geislingen), Glaser, Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau – sein Beruf prägt das Erscheinungsbild moderner Architektur und trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei.
- Maximilian Degraf (Albstadt), Hörakustiker – ein Gewerk, in dem Präzision, medizinisches Grundverständnis und der unmittelbare Nutzen für die Lebensqualität der Menschen zusammenkommen.
- Silas Gutekunst (Schenkenzell), Land- und Baumaschinenmechatroniker – als Spezialist für schwere Technik sichert er Funktion und Einsatzbereitschaft von Maschinen, die auf Baustellen und in der Landwirtschaft unverzichtbar sind.
- Maren Kinne (Meßkirch), Maßschneiderin, Schwerpunkt Damen – sie steht für Individualität, Kreativität und hochwertige Verarbeitung in der Bekleidungsbranche.
- Valentin Eugen Schoser (Burladingen), Seiler – ein traditionelles Gewerk mit hoher Spezialisierung, das von Kletter- und Sicherheitstechnik bis zur Landwirtschaft vielfältige Einsatzfelder hat.
Die vollständige Liste der Landessiegerinnen und Landessieger 2026 mit den jeweiligen Ausbildungsbetrieben ist dieser Presseinformation beigefügt.