Die Zukunft bleibt handgemacht: Warum KI das Handwerk nicht ersetzt

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Sie schreibt Texte, analysiert Daten, plant Abläufe, unterstützt bei der Kommunikation und erledigt Aufgaben in Sekunden, für die früher deutlich mehr Zeit nötig war. Das sorgt in vielen Branchen für Diskussionen – und auch für Verunsicherung. Doch für das Handwerk gilt: Zukunft bleibt handgemacht.



Im Handwerk gleicht kaum ein Auftrag dem anderen. Eine Altbauwohnung stellt andere Anforderungen als ein Neubau. Eine defekte Maschine zeigt nicht immer den Fehler, den ein digitales System vermutet. Ein Dach, eine Wand, eine Heizungsanlage oder ein Fahrzeug bringen immer individuelle Voraussetzungen mit. Hier braucht es Menschen, die genau hinsehen, abwägen, entscheiden und ihr Können praktisch umsetzen. „Künstliche Intelligenz kann vieles erleichtern und beschleunigen. Aber sie kann keine undichte Leitung abdichten, kein Dach sanieren und keine Wärmepumpe fachgerecht einbauen“, sagt Alexander Wälde, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. „Handwerkerinnen und Handwerker arbeiten nicht nach Schema F. Sie lösen Probleme vor Ort, oft unter wechselnden Bedingungen. Dafür braucht es Fachwissen, Erfahrung, Fingerspitzengefühl und situative Intelligenz. Das kann KI nicht ersetzen.“



Die Handwerkskammer Reutlingen teilt damit die Einschätzung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZDH, der unter dem Titel „Handwerk gibt Perspektive – Zukunft bleibt handgemacht“ deutlich macht, warum das Handwerk auch im Zeitalter von KI und Robotik eine starke Zukunft hat. KI könne im Handwerk unterstützen – etwa bei Angeboten, Materialplanung, Dokumentation oder Kundenkommunikation. Die eigentliche handwerkliche Arbeit aber bleibe in vielen Bereichen schwer automatisierbar. Besonders anschaulich wird das für Alexander Wälde in seinem eigenen Gewerk. Der Präsident der Handwerkskammer ist Friseurmeister – und weiß, dass ein guter Haarschnitt weit mehr ist als ein gerader Schnitt entlang einer Linie. „Künstliche Intelligenz kann vielleicht Frisurentrends anzeigen oder einen Termin vorschlagen“, sagt Wälde. „Aber Haare schneiden? Da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass ein Roboter das bald übernimmt. Spätestens bei der passenden Haarfarbe oder den individuellen Strähnen zeigt sich: Da braucht es Menschen mit Augenmaß – und Kundinnen und Kunden mit Vertrauen.“



Das gilt nicht nur im Friseurhandwerk. Elektronikerinnen und Elektroniker sorgen dafür, dass Gebäude sicher und intelligent vernetzt werden. Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker installieren Heizungen, Bäder und moderne Energiesysteme. Dachdeckerinnen und Dachdecker machen Gebäude wetterfest und bringen Photovoltaik aufs Dach. Kfz-Mechatronikerinnen und Kfz-Mechatroniker halten Mobilität am Laufen. Bäckerinnen, Metzger, Schreinerinnen, Malerinnen, Metallbauer oder Zahntechniker schaffen Produkte und Dienstleistungen, die Können, Präzision und Kundennähe verlangen. Assistenzsysteme können dabei ein wertvolles Werkzeug sein. Sie können Betriebe entlasten, Abläufe vereinfachen und Zeit sparen – etwa im Büro, bei der Terminplanung, bei der Lagerverwaltung oder bei der Erstellung von Angeboten. Richtig eingesetzt, können sie helfen, Bürokratie zu reduzieren und den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. „Wir sollten KI weder überschätzen noch ablehnen“, sagt Wälde.



Für die Handwerkskammer Reutlingen ist diese Botschaft auch ein wichtiges Signal an junge Menschen. Wer sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, entscheidet sich für einen Beruf mit Zukunft, Sinn und sichtbarem Ergebnis. Die großen Aufgaben unserer Zeit – Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung, Mobilität, Sanierung und regionale Versorgung – lassen sich ohne das Handwerk nicht bewältigen. „Wenn eine Wärmepumpe eingebaut, ein Haus energetisch saniert, eine Solaranlage montiert, ein Fahrzeug repariert oder ein Betrieb digitalisiert wird, dann wird Zukunft ganz konkret gemacht“, so Wälde. „Und sie wird von Menschen gemacht, die ihr Handwerk verstehen.“



Das Handwerk steht damit für eine moderne Arbeitswelt, die Tradition und Innovation verbindet. Es bietet jungen Menschen vielfältige Ausbildungswege, Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zum Meisterbrief und gute Chancen auf Selbstständigkeit. Gleichzeitig sichert es regionale Wertschöpfung, Lebensqualität und Versorgung vor Ort. „KI wird vieles verändern. Aber sie macht das Handwerk nicht überflüssig“, sagt Präsident Wälde. „Im Gegenteil: Sie zeigt, wie wertvoll menschliches Können, praktische Erfahrung und Vertrauen sind. Zukunft bleibt handgemacht.“ Hinzu kommt: Das Handwerk bewahrt kulturelles Erbe und jahrhundertealtes Wissen. Ob Kunsthandwerk, Denkmalpflege, Restaurierung oder Instrumentenbau – hier verbinden sich Tradition, Präzision und Erfahrung auf eine Weise, die keine KI ersetzen kann. Auch deshalb gilt: Das Handwerk ist nicht nur Teil unserer Wirtschaft, sondern Teil unserer Identität.

(lifePR) (