Das Handwerk bleibt stabiler Ausbildungspartner – unterschiedliche Entwicklung in den Landkreisen
Entwicklung in den Landkreisen
Besonders dynamisch entwickelte sich der Landkreis Tübingen. Dort wurden 424 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das sind 42 mehr als im Vorjahr und entspricht einem Plus von 10,99 Prozent. Auch bei den insgesamt eingetragenen Ausbildungsverhältnissen legte Tübingen deutlich zu: von 810 auf 879, ein Plus von 69 Verträgen beziehungsweise 8,52 Prozent.
Im Landkreis Reutlingen wurden 627 neue Ausbildungsverträge registriert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus von zwölf Verträgen beziehungsweise 1,95 Prozent. Die Gesamtzahl der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse stieg von 1.283 auf 1.353. Das entspricht einem Zuwachs von 70 Verträgen oder 5,46 Prozent.
Auch der Zollernalbkreis liegt bei den Neuabschlüssen leicht über dem Vorjahr. Dort wurden 359 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen, sechs mehr als 2025. Das entspricht einem Plus von 1,70 Prozent. Insgesamt sind im Zollernalbkreis 831 Ausbildungsverhältnisse eingetragen, 24 mehr als im Vorjahr.
Im Landkreis Sigmaringen wurden 275 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Das sind elf weniger als im Vorjahr und entspricht einem Rückgang um 3,85 Prozent. Zugleich stieg die Gesamtzahl der eingetragenen Ausbildungsverhältnisse von 580 auf 616. „Das zeigt, dass man die Ausbildungsbilanz differenziert betrachten muss“, so Nowottny. „Ein Minus bei den neuen Verträgen bedeutet nicht automatisch, dass die Ausbildungsleistung der Betriebe insgesamt zurückgeht.“
Im Landkreis Freudenstadt wurden 230 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen. Nach dem starken Vorjahreswert von 268 Neuabschlüssen bedeutet das einen Rückgang um 38 Verträge beziehungsweise 14,18 Prozent. Bei den insgesamt eingetragenen Ausbildungsverhältnissen bleibt Freudenstadt hingegen im Plus: Die Zahl stieg von 571 auf 581. „Gerade Freudenstadt zeigt, wie stark Jahresvergleiche von einzelnen Jahrgängen und regionalen Besonderheiten geprägt sein können“, sagt Nowottny. „Nach einem sehr starken Vorjahr fällt der aktuelle Rückgang deutlicher aus. Entscheidend ist aber: Die Betriebe bilden weiter aus, und die Gesamtzahl der Ausbildungsverhältnisse ist gestiegen.“
Berufsfelder: Technik stark, Bau regional unterschiedlich
Bei den Berufsfeldern zeigt sich ein gemischtes Bild. Das Berufsfeld Elektro und Metall bleibt mit 821 neuen Ausbildungsverträgen das stärkste Segment im Kammerbezirk. Gegenüber dem Vorjahr kamen elf Neuabschlüsse hinzu. Besonders auffällig ist der Landkreis Tübingen: Dort stieg die Zahl in diesem Berufsfeld von 166 auf 200, ein Plus von 20,48 Prozent. Auch das Berufsfeld Bau und Ausbau legte insgesamt zu – von 437 auf 451 Neuabschlüsse. Regional fällt die Entwicklung jedoch sehr unterschiedlich aus. Im Landkreis Reutlingen stieg die Zahl deutlich von 138 auf 163, während Tübingen in diesem Feld von 94 auf 57 zurückging. Freudenstadt verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 56 auf 41. „Diese Unterschiede machen deutlich, dass regionale Wirtschaftsstrukturen und die Situation einzelner Branchen eine große Rolle spielen“, erklärt Nowottny. „Das Handwerk ist breit aufgestellt. Wenn ein Bereich schwächer läuft, können andere Bereiche gleichzeitig deutlich zulegen.“
Zukunftsberufe bleiben gefragt
Bei den ausbildungsstärksten Berufen liegt der/die Kraftfahrzeugmechatroniker/in weiterhin vorn – mit 261 Neuabschlüssen. Das sind zwar zehn weniger als im Vorjahr, dennoch bleibt der Beruf die Nummer eins. Deutlich zugelegt hat der/die Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik. Hier stieg die Zahl der Neuabschlüsse von 164 auf 198, ein Plus von 34 Verträgen beziehungsweise 20,73 Prozent. Auch der/die Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bleibt stark: Die Zahl der Neuabschlüsse stieg von 180 auf 188. „Gerade die Berufe rund um Energie, Gebäudetechnik, Wärmeversorgung und Klimaschutz zeigen, wie modern das Handwerk ist“, betont Nowottny. „Wer sich heute für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, arbeitet morgen an zentralen Zukunftsthemen mit – von der Wärmewende über die Gebäudesanierung bis zur Energieeffizienz.“ Zuwächse gab es zudem bei den Zimmerinnen und Zimmerern von 123 auf 136 Neuabschlüsse, bei den Friseurinnen und Friseuren von 105 auf 122 sowie bei den Fachverkäuferinnen und Fachverkäufern im Lebensmittelhandwerk von 84 auf 91.
Schulische Vorbildung: Mehr Hauptschulabschlüsse, weniger ohne Abschluss
Auch bei der schulischen Vorbildung gibt es deutliche Verschiebungen. Die Zahl der neuen Auszubildenden mit Hauptschulabschluss stieg von 640 auf 667. Das sind 27 mehr als im Vorjahr. Ebenfalls leicht gestiegen ist die Zahl der Auszubildenden mit Abitur oder Fachhochschulreife – von 362 auf 370. Bei Jugendlichen mit mittlerer Reife gab es ebenfalls ein leichtes Plus: von 741 auf 753. Deutlich zurückgegangen ist dagegen die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss. Sie sank von 161 auf 125. „Das Handwerk bietet jungen Menschen mit unterschiedlichen Bildungswegen attraktive Perspektiven“, sagt Nowottny. „Wichtig ist, dass Jugendliche frühzeitig erleben können, welche Chancen eine Ausbildung bietet. Praktische Berufsorientierung, Betriebsbesuche, Praktika und der direkte Austausch mit Auszubildenden sind dafür entscheidend.“
Berufsorientierung bleibt Schlüssel
Die Handwerkskammer Reutlingen sieht in der Berufsorientierung weiterhin eine zentrale Aufgabe. Schulen, Betriebe, Elternhäuser und Berufsberatung müssten junge Menschen gemeinsam dabei unterstützen, passende berufliche Wege zu finden. „Viele Jugendliche haben noch immer kein realistisches Bild davon, wie modern, technisch und vielfältig das Handwerk heute ist“, sagt Nowottny. „Deshalb brauchen wir mehr echte Einblicke in Betriebe und Werkstätten. Handwerk muss erlebbar werden.“
Alle freien Lehrstellen im regionalen Handwerk sind unter www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche sowie über die kostenfreie App „Lehrstellenradar“ abrufbar. Für das Ausbildungsjahr 2027 sind bereits 113 neue Ausbildungsplätze gemeldet.