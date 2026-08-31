Ausbildungsstart 2026: Das regionale Handwerk gewinnt weiter Nachwuchs
Besonders gefragt sind weiterhin technische und bauhandwerkliche Berufe. An der Spitze steht der Kraftfahrzeugmechatroniker mit 235 neuen Lehrverträgen. Es folgen die Elektroniker mit 184 Verträgen sowie die Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit 170 Verträgen. Stark vertreten sind außerdem die Zimmerer mit 135 Verträgen, die Friseure und die Maler und Lackierer mit jeweils 102 Verträgen sowie Tischler und Schreiner mit 88 Verträgen. Die Zahlen zeigen, wo Zukunft im Alltag konkret wird: bei Mobilität, Energie, Klimaschutz, Wohnen, Versorgung und Gestaltung. Die Statistik macht zugleich deutlich, wie breit die handwerkliche Ausbildung aufgestellt ist. Insgesamt verteilen sich die neuen Ausbildungsverträge auf 75 Ausbildungsberufe. Neben den großen Berufsbildern finden sich auch kleinere und spezialisierte Gewerke, etwa Gold- und Silberschmiede, Musikinstrumentenmacher, Naturwerksteinmechaniker, Schornsteinfeger oder Orthopädietechnik-Mechaniker. „Diese Vielfalt ist eine große Stärke des Handwerks“, sagt Nowottny. „Sie bietet ganz unterschiedlichen Talenten einen passenden Weg – praktisch, kreativ, technisch, kaufmännisch oder gestalterisch.“
Ein Blick auf die Schulabschlüsse zeigt, dass die duale Ausbildung im Handwerk jungen Menschen mit unterschiedlichen Bildungsbiografien offensteht. Der größte Anteil der neuen Auszubildenden bringt die Mittlere Reife mit. Sie machen mit 716 Verträgen rund 41 Prozent aus. 601 Auszubildende haben einen Hauptschulabschluss, das entspricht gut 34 Prozent. Gleichzeitig entscheiden sich auch viele junge Menschen mit Hochschulzugangsberechtigung für das Handwerk: 226 Auszubildende haben Abitur, weitere 104 die Fachhochschulreife. Zusammen sind das fast 19 Prozent. „Das Handwerk ist für Abiturienten ebenso attraktiv wie für Realschulabsolventen oder Hauptschülerinnen und Hauptschüler, betont Nowottny. „Entscheidend sind Interesse, Motivation und die Bereitschaft, etwas anzupacken. Eine Ausbildung im Handwerk kann der Startpunkt für Meisterbrief, Selbstständigkeit, Betriebsübernahme oder ein anschließendes Studium sein. Auch internationale Nachwuchskräfte tragen zur Fachkräftesicherung bei. 105 neue Ausbildungsverhältnisse entfallen auf junge Menschen mit den in der Statistik gesondert ausgewiesenen Staatsangehörigkeiten, darunter Syrien, die Ukraine und Afghanistan. „Ausbildung ist ein wichtiger Integrationsmotor“, sagt Nowottny. „Sie eröffnet Perspektiven und hilft den Betrieben, ihren Fachkräftebedarf langfristig zu sichern.“
Dass noch mehrere hundert Ausbildungsplätze offen sind, sieht die Handwerkskammer als Chance für alle, die sich noch nicht entschieden haben oder kurzfristig umorientieren möchten. Viele Betriebe seien weiterhin gesprächsbereit. Auch Einstiegsqualifizierungen könnten jungen Menschen helfen, einen Betrieb und ein Berufsfeld kennenzulernen und anschließend in eine reguläre Ausbildung zu wechseln. „Niemand sollte denken, der Zug sei abgefahren“, sagt Nowottny. „Wer jetzt noch einen Ausbildungsplatz sucht, sollte sich unbedingt melden. Unsere Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater unterstützen Jugendliche, Eltern und Betriebe dabei, zusammenzufinden. Im Handwerk zählt nicht nur der Lebenslauf, sondern vor allem, ob jemand Lust hat, mit Können, Kopf und Händen die Zukunft mitzugestalten.“
Kurzentschlossene finden in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer noch viele Ausbildungsstellen, die sie ab dem 1. September oder später antreten können. Die Ausbildungsberaterinnen und -berater der Handwerkskammer unterstützen Jugendliche, Eltern und Betriebe dabei, zusammenzufinden.
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