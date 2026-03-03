Am 8. März wählen gehen – für ein starkes Handwerk in Baden-Württemberg
„Kommenden Sonntag werden die politischen Weichen für die nächsten fünf Jahre gestellt – und damit auch dafür, wie die Landespolitik künftig mit dem Handwerk in Baden-Württemberg und in unserer Region zusammenarbeitet“, erklärt Alexander Wälde, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen. „Wer von Mittelstands- und Handwerkspolitik spricht, muss die Lebenswirklichkeit unserer Betriebe im Blick haben. Unsere Unternehmen brauchen ein Umfeld, in dem sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können – durch weniger Bürokratie, bessere Bedingungen für Fachkräftesicherung, eine Unterstützung bei der Digitalisierung und verlässliche Perspektiven in der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitspolitik.“
Der Dachverband Handwerk BW hat mit der Kampagne „26 für 26“ bereits im vergangenen Herbst 26 konkrete Forderungen an die Landespolitik formuliert. Sie zeigen auf, wie Handwerk und Mittelstand gestärkt werden können. Besonders wichtig ist dabei der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen: „Die Politik muss ihr Handeln konsequent an Betrieben bis 250 Mitarbeitenden ausrichten“, so Wälde. „Dort schlägt das Herz des Handwerks, dort entstehen Arbeits- und Ausbildungsplätze und dort wird Wertschöpfung vor Ort geschaffen.“
Wälde betont die Bedeutung der Wahlbeteiligung – insbesondere auch innerhalb des Handwerks: „Rund jede zehnte wahlberechtigte Person in Baden-Württemberg ist im Handwerk tätig – als Unternehmerin, Unternehmer oder Beschäftigte. Das ist eine enorme Gruppe, die Erwartungen an die Zukunft hat und diese auch zum Ausdruck bringen sollte. Diese Stimmen machen einen Unterschied. Bringen wir unsere Erfahrung, unsere Verantwortung und unsere Perspektive ein – indem wir wählen gehen.“
Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ruft Wälde dazu auf, die demokratischen Strukturen zu stärken: „Gerade in Zeiten multipler Krisen ist es entscheidend, unsere Demokratie aktiv zu unterstützen. Die Landtagswahl ist ein zentraler Moment, um mitzuentscheiden, welchen Kurs unser Land einschlägt. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger in der Region: Gehen Sie am 8. März wählen – für ein starkes, handwerksfreundliches Baden-Württemberg.“
Die Forderungen „26 für 26 – So gelingt der Politik ein Meisterstück“ von Handwerk BW finden Sie unter www.handwerk-bw.de/ltw2026.