Änderung der Praktikumsrichtlinien: Handwerkskammer ruft Betriebe zur Meldung auf
Neue Vorgaben zur Praktikumsdauer sollen Einstieg ins Handwerk erleichtern und Betrieben frühzeitige Nachwuchssicherung ermöglichen – Kostenfreier Eintrag auf Lehrstellenbörse möglich
Mehr Praxistage möglich
Mit der Neuordnung der Praxiserfahrungstage steigt die Zahl der möglichen Praktikumstage von 10 auf 13 Tage. Zusätzlich werden einzelne Praxistage als neues verbindliches Format eingeführt. Damit erhalten Jugendliche mehr Gelegenheiten, Handwerksberufe im Betrieb kennenzulernen und realistische Einblicke in den Arbeitsalltag zu gewinnen.
Praktika gelten als wichtiger Baustein im Übergang von der Schule in die Ausbildung. Sie ermöglichen eine beidseitige Erprobung: Schülerinnen und Schüler können feststellen, ob ein Beruf ihren Vorstellungen entspricht, Betriebe erhalten einen Eindruck von Motivation und Eignung der Jugendlichen. So lässt sich das Risiko einer späteren Fehlentscheidung bei der Berufswahl oder bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen verringern.
Praktikumsplätze online melden
Die Handwerkskammer stellt Betrieben im Kammergebiet eine Lehrstellenbörse zur Verfügung, in der auch Praktikumsplätze veröffentlicht werden. Praktikumsangebote, die dort eingetragen sind, sind für interessierte Schülerinnen und Schüler zentral auffindbar. Die Meldung der Praktikumsstellen erfolgt unkompliziert über die Kammerseite und ist für Betriebe kostenfrei. Auf Wunsch werden die Ausschreibungen zusätzlich an die Agentur für Arbeit übermittelt, die sie in ihrer eigenen Börse veröffentlicht.
Infos direkt an Jugendliche
Das Team der Berufsorientierung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald verweist bei Schulbesuchen und Ausbildungsmessen gezielt auf die in der Lehrstellenbörse eingestellten Praktikumsangebote. Damit sollen die veröffentlichten Stellen unmittelbar bei der Zielgruppe bekannt gemacht werden. Ergänzend stehen Rahmenbedingungen und Leitfäden zu den Praxiserfahrungstagen auf der Plattform „BO-BW“ des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg zur Verfügung.
Realistische Berufsorientierung
„Praktika im Handwerk ermöglichen eine realistische Berufsorientierung und helfen, Ausbildungsplätze passgenauer zu besetzen“, heißt es aus dem Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer in Mannheim. „Je mehr Betriebe ihre Praktikumsangebote sichtbar machen, desto größer ist die Chance, geeignete Nachwuchskräfte frühzeitig kennenzulernen.“
Kontakt für Beratung und Meldung
Für Fragen zur Meldung von Praktikumsplätzen sowie zu den neuen Rahmenbedingungen stehen das Team der Berufsorientierung und die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer zur Verfügung, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de. Der kostenlose Eintrag von Praktikumsstellen ist für Handwerksbetriebe über die Website der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de/lehrstellenboerse möglich.