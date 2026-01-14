Kontakt
Zwischen Work-Life-Balance und großen Karriereplänen: So tickt die „Generation Z“

Neues Format für Führungskräfte im Handwerk: Wissensaufbau mit praxisnahen Input-Blöcken und Raum zum Austausch – Termin am 5. Februar in der Handwerkskammer

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald startet ein neues Austausch-Format für Führungskräfte im Handwerk. Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 5. Februar 2026, von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr in den Räumen der Kammer in Mannheim, steht als Auftaktthema die Generation Z im Fokus. „Handwerksbetriebe stehen vor der Herausforderung, Fachkräfte zu gewinnen, auszubilden und langfristig zu halten“, sagen die Experten aus den Bereichen Berufsbildung und Wirtschaftsförderung. „Besonders im Umgang mit den jungen Leuten der Jahrgänge 1995 bis 2010, also den neuen Nachwuchskräften, stoßen viele Betriebe auf Fragen und Unsicherheiten.“ Das Austauschformat mit dem Titel „Gen Z verstehen und motivieren“ ist kostenlos.Geboten wird praxisnahes Wissen in drei kompakten Input-Blöcken:
  1. Gen Z als Fachkräfte
Die Teilnehmenden werden darüber informiert, wer zur Generation Z gehört und welche Eigenschaften diese auszeichnet. Es gibt konkrete Tipps, wie diese Merkmale im Arbeitsalltag berücksichtigt werden können.
  1. Gen Z in der Ausbildung
In diesem Block geht es unter anderem um die optimale Begleitung von Auszubildenden. Von der Nachwuchswerbung über Auswahlverfahren bis hin zu pädagogischen Methoden wie Patenschaften oder Berichtsheft gibt es viele Tipps. Auch die Frage, wie man junge Leute während der Ausbildung sowie beim Übergang zur Fachkraft an den Betrieb binden kann, wird durchleuchtet.
  1. Gen Z und Technik
Hierbei helfen praktische Anregungen, die den Arbeitsalltag erleichtern und Digitalisierung ganz einfach in den Handwerksbetrieb bringen: von Tools zur Zeiterfassung und Terminplanung bis zu digitalen Notizen.Im Anschluss an die Impulse folgt ein offener Austausch. Die Teilnehmenden können eigene Fragen und Probleme zum Thema „Gen Z“ einbringen und profitieren von der Expertise der Berater der Handwerkskammer sowie den Erfahrungen anderer Führungskräfte im Handwerk. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Anmeldung über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Website der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf www.hwk-mannheim.de.2.093 Zeichen (inkl. Leerzeichen) – 287 WörterRegion: Mannheim – Rhein-Neckar- OdenwaldKontakt für Presse-Rückfragen zum Thema:Ansprechpartnerin:Marina LitterscheidtTel. 0621-18002-104Fax 0621-18002-152marina.litterscheidt@hwk-mannheim.de

 

