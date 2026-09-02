Zeugnisübergabe an erfolgreiche Absolventen: Kaufmännisches Wissen stärkt Handwerk

In feierlichem Rahmen verabschiedete die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in ihrer Bildungsakademie die Prüflinge der kaufmännischen Ausbildungsberufe Automobilkaufmann/-frau sowie Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement.



Eingeladen waren die erfolgreichen Prüflinge gemeinsam mit ihren Angehörigen und Ausbildungsbetrieben. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Übergabe der Abschlussbriefe und Prüfungszeugnisse, mit denen die frisch geprüften Fachkräfte offiziell in das Berufsleben entlassen wurden.



Bedeutung für die Zukunft des Handwerks



In seinem Grußwort würdigte Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen sowie das Engagement der Ausbildungsbetriebe und der ehrenamtlichen Prüfer. Er betonte die Bedeutung qualifizierter kaufmännischer Fachkräfte für die Zukunft des Handwerks und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Auch die Unterstützung der Angehörigen sei für den Erfolg unabdingbar.



Auszeichnungen für die besten Prüflinge



Besonders herausragende Prüfungsleistungen wurden im Anschluss mit einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet. Damit setzte die Handwerkskammer ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für die besten Ergebnisse in den Abschlussprüfungen. So durften sich Automobilkauffrau Adeline Schneider, Automobilkaufmann Besmir Mulaj, Kaufmann für Büromanagement Luca Kopp und Kauffrau für Büromanagement Matea Mätze über Auszeichnungen freuen, die ihre besonderen Leistungen hervorhoben.



Prüfer mit Verdienstnadel geehrt



Ein weiterer Höhepunkt der Feierstunde war die Ehrung zweier Prüfer, die in den Ruhestand verabschiedet wurden: Werner Lamadé und Hans Töpfer. Beide waren seit 16 Jahren im kammereigenen Gesellenprüfungsausschuss der Feinwerkmechaniker, Schwerpunkt Feinmechanik, eingesetzt und haben den Ausschuss bereits bei seiner Gründung maßgeblich mit aufgebaut. Für ihre langjährige Mitarbeit in den Prüfungsausschüssen erhielten sie eine Ehrenurkunde sowie eine Verdienstnadel der Handwerkskammer. Mit dieser Auszeichnung dankte die Kammer den Geehrten für ihren wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung.

(lifePR) (