Workshopreihe der Personalberatung: Erfolgreiche Strategien für Handwerksbetriebe

Wie man Mitarbeiter finden, ans Unternehmen binden und motivierend führen kann – Dreiteiliges Seminar mit interaktiven Inhalten – Start am 25. September 2025

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeigt in der Workshopreihe „Mitarbeitende binden-finden-führen“ erfolgreiche Strategien für Handwerksbetriebe auf. „Fachkräftesicherung bleibt eine der zentralen Herausforderungen für Handwerksunternehmen“, sagt die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim, Katja Mayer. „In unserer Workshopreihe möchten wir Betriebe dabei unterstützen, praxisnahe Lösungen in den drei wesentlichen Bereichen der Personalberatung zu finden: nämlich beim Binden, beim Finden und beim Führen von Mitarbeitenden.“

Praxiserprobte Maßnahmen

Die interaktive Workshopreihe vermittelt praxiserprobte Werkzeuge, Strategien und Maßnahmen, die die Verantwortlichen in Handwerksbetrieben bei ihrer täglichen Arbeit einsetzen können. In einer kleinen Gruppe werden gezielt Ansätze erarbeitet, um Mitarbeitende langfristig zu halten, gezielt neue Talente zu gewinnen und Teams motivierend zu führen. So stellen sich die Teilnehmenden den Fragen, wie Leistungsträger langfristig ans Unternehmen gebunden werden können, welche Methoden es gibt, um passende Mitarbeitende zu gewinnen und wie sich Teams motivieren lassen, um für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein. Durch interaktive Impulse und praxisorientierte Übungen können die Teilnehmenden selbst steuern, welche Inhalte sie nach der Workshopreihe in ihren Unternehmen umsetzen möchten.

Aufbauendes Konzept

Die Workshopreihe umfasst drei Termine, die als zusammenhängendes Konzept gestaltet sind. Eine Anmeldung gilt für alle drei Workshops, die jeweils donnerstags am 25. September 2025, am 16. Oktober 2025 und am 13. November 2025, immer von 14 bis 17 Uhr, online über MS Teams stattfinden. Für die aktive Teilnahme sind Kamera und Mikrofon erforderlich. Für Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist die Teilnahme an der Workshopreihe kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 25 Betrieben ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmenden erhalten kurz vor jedem Workshop einen persönlichen Zugangslink zur Veranstaltung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
