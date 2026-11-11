Wo Funktion in Kunst mündet: Nicole Doth ist neue Frauenpersönlichkeit im Handwerk
Präsident Klaus Hofmann übergibt Auszeichnung in der Handwerkskammer in Mannheim – Schreinermeisterin aus Elztal-Dallau verbindet Handwerk, Design und Kunst
Bleibende Qualität
Nicole Doth entwickelt das elterliche Schreinerhandwerk in zweiter Generation weiter und geht dabei eigene Wege. Bereits ihre Eltern verbanden Möbelgestaltung und Kunst miteinander. Nach Ausbildung und Meisterabschluss formte sie daraus ihre eigene Linie: Ihr Team fertigt individuelle Möbel und Innenausbauten und erarbeitet ganzheitliche Raumkonzepte von der ersten Idee bis zur handwerklichen Ausführung. Unter der Marke MÜNCH FURNITURE DESIGN entstehen zudem Designobjekte und Kunstwerke. „In der Functional Art habe ich den Raum gefunden, in dem Handwerk, Design und Kunst für mich selbstverständlich zusammengehören“, sagt Nicole Doth. Arbeiten wie ihr Meisterstück „3hoch2“, die M-BOX „for all nations – what defines home?“ und die Spiegelskulptur „Mirror Throne – Reflection of Diversity“ zeigen, wie Funktion und künstlerischer Ausdruck ineinandergreifen.
Vielfältig und zukunftsfähig
„Nicole Doth zeigt, dass handwerkliche Qualität und künstlerische Eigenständigkeit einander nicht ausschließen“, sagt Kammerpräsident Klaus Hofmann. „Sie verbindet beides überzeugend und macht sichtbar, wie vielfältig und zukunftsfähig das Handwerk ist. Ihr Weg kann Frauen ermutigen, eigene Ideen umzusetzen und Führungsverantwortung zu übernehmen.“
Auch Christiane Zieher, Betriebsberaterin im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer, würdigt den Weg der Preisträgerin: „Gerade als Frau in einem noch immer stark von Männern geprägten Handwerk steht Nicole Doth für Sichtbarkeit, Selbstvertrauen und den Mut, bestehende Rollenbilder zu hinterfragen. Sie geht ihren eigenen Weg außerhalb klassischer Genres – weg vom Schubladendenken und mit dem Mut, Handwerk, Design und Kunst selbstverständlich miteinander zu verbinden.“
Frauen im Handwerk stärken
Und so will auch Nicole Doth mehr als gestalten. „Heute möchte ich meine Position auch dafür nutzen, mehr Frauen für das Handwerk zu begeistern und sie auf ihrem Weg zur Meisterin, Unternehmerin und Führungskraft zu stärken“, sagt sie. Gleiche Chancen, gleiche Anerkennung, weibliche Unternehmensnachfolge und mehr Sichtbarkeit von Frauen im Handwerk – das sind die Themen, für die sie sich stark macht. Ihr Motto: „Don't be afraid of art.“
Zum Wettbewerb
Mit dem Siegel „Persönlichkeit im Handwerk“ werden Handwerkerinnen und Handwerker aus Baden-Württemberg in den monatlich wechselnden Kategorien Frauenpersönlichkeit, Innovator/in und Nachwuchskraft ausgezeichnet. Mehr auf www.selbstaendig-im-handwerk.de.
Auch Christiane Zieher unterstützt Frauen im Handwerk bei der Handwerkskammer in Mannheim. Sie ist unter Telefon 0621 18002-155 und per E-Mail an christiane.zieher@hwk-mannheim.de erreichbar. Die Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer ist für Betriebe per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de zu erreichen.