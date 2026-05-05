Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1059746

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald B 1 1-2 68159 Mannheim, Deutschland http://www.hwk-mannheim.de
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
Logo der Firma Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Wenn sich Leidenschaft ihren Weg bahnt: Ohne Bohrmaschine wäre alles halb so schön

Hannes Marx gewann Fotowettbewerb der Handwerkskammer Mannheim in der Kategorie Gesellenstück / #zeigsallen geht in die nächste Runde: Jetzt mitmachen und Foto einsenden

(lifePR) (Mannheim, )
Gesellenstücke beherbergen die Kunstfertigkeit und das Wissen einer ganzen Lehrzeit. Schade, dass nicht jeder diese tollen Arbeiten zu Gesicht bekommt, fand die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald und kreierte kurzerhand einen Wettbewerb, der den Abschlussarbeiten eine Bühne bietet. Unter #zeigsallen findet seither Jahr für Jahr ein Contest statt, bei dem sich Gesellen und Meister in jeweils eigenen Kategorien mit ihren Prüfungsstücken präsentieren können. Das Publikum entscheidet, wer am Ende in seinem Bereich zum Sieger gekürt und mit einem Sachpreis in Höhe von 300,- Euro belohnt wird. Auch in diesem Jahr ruft die Handwerkskammer wieder zum Mitmachen auf. Auf www.hwk-mannheim.de/zeigsallen können noch bis zum 31. August 2026 Fotos hochgeladen werden.

Kleiderschrank als Gesellenstück

Im vergangenen Jahr war Hannes Marx der glückliche Gewinner in der Kategorie „Gesellenstück“. Der junge Schreiner überzeugte nicht nur mit handwerklichem Können, sondern auch mit Kreativität und großem Engagement. Für sein Gesellenstück, einen Kleiderschrank mit praktischen Details wie einem Hosenauszug, warb er über WhatsApp und Instagram. Freunde und Bekannte voteten kräftig mit, sogar seine Fußballmannschaft half beim Abstimmen. Sein Gesellenstück sprach einfach für sich. Die Idee dazu entstand ganz pragmatisch: „Ich habe mir überlegt, was ich in meinem Zimmer brauche – und daraus ist dann der Kleiderschrank entstanden. Er hat jetzt alles, was ich benötige“, sagt Hannes Marx. Besonders ist die Materialauswahl. So verwendete der junge Schreiner Spanplatten mit Astlöchern, die er sorgfältig bearbeitete. Unter Zuhilfenahme von Spachtelmasse entstand eine glatte Oberfläche. Hinzu kamen farbige Akzente, um dem Möbelstück einen individuellen Look zu geben.

Handwerk lag immer schon im Blut

Dass Hannes Marx irgendwann in einem Handwerksberuf landen würde, überraschte niemanden. „Während andere sich ein Spielzeug gewünscht haben, wollte Hannes eine Bohrmaschine“, erinnert sich seine Oma mit einem Lächeln. Der Weg und die Leidenschaft zeichneten sich also früh ab. Die Berufsentscheidung fiel schließlich nach zwei Praktika in Schreinereien: Holz statt Motoröl. Besonders schön: Die Praktika machte er gemeinsam mit seinem besten Freund. Beide wurden für die Ausbildung im gleichen Betrieb angenommen und jetzt als Gesellen auch übernommen.

Erfolgreich nicht nur bei #zeigsallen

Die zwei Wochen Bauphase für das Gesellenstück beschreibt Hannes Marx als „die stressigsten meines Lebens“. Doch die Mühe habe sich gelohnt: Neben dem Erfolg beim Fotowettbewerb der Handwerkskammer #zeigsallen kam er mit seiner Arbeit auch auf den zweiten Platz bei der Schreiner-Innung und erreichte den ersten Platz beim Zuschauer-Voting in Buchen, wo die Gesellenstücke in einer Bank ausgestellt wurden.

Im nächsten Schritt zum Meister

Seine Zukunft sieht Hannes Marx natürlich weiterhin im Handwerk: Gemeinsam mit einem Kollegen möchte er irgendwann die Meisterausbildung beginnen. „Aber nicht sofort“, sagt er. Erst einmal will er noch ein wenig Berufserfahrung sammeln. Und seine Leidenschaft im Schreinerhandwerk weiter genießen. Was ihn daran so begeistert bringt er knapp auf den Punkt: Man sehe direkt, was man geschaffen habe. Und: „Man hat halt was davon.“ Ganz praktisch und pragmatisch eben.

Weitere Informationen und Teilnahmemöglichkeit beim Fotowettbewerb #zeigsallen auf der Website der Handwerkskammer: www.hwk-mannheim.de/zeigsallen. Kontakt zu Themen rund um die Ausbildung im Handwerk unter E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de und zur Meisterfortbildung unter E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.