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Wenn Stress im Handwerk den Alltag bestimmt: Kurs zeigt Wege zu mehr Zufriedenheit

Online-Seminar der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 17. Juni 2026 – Konkrete Ansätze und Tipps auch für Verantwortliche in kleineren Unternehmen

(lifePR) (Mannheim, )
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet in Zusammenarbeit mit Handwerk BW am Mittwoch, 17. Juni 2026, von 11 bis 13 Uhr das Web-Seminar „Stress verstehen, (mit) Stress umgehen – Mehr Zufriedenheit im Arbeitsalltag“ an. Das kostenfreie Online-Angebot richtet sich an Führungskräfte im Handwerk sowie an Unternehmerinnen und Unternehmer. Anmeldungen sind bis 12. Juni 2026 möglich.

Praxisnahe Anregungen

Im beruflichen Alltag im Handwerk treffen hohe fachliche Anforderungen, Termindruck und Personalknappheit häufig aufeinander. Das Web-Seminar zeigt auf, wie Beschäftigte und Führungskräfte mit diesen Belastungen konstruktiv umgehen können. Im Mittelpunkt stehen die Themen positive Haltung, Selbstwirksamkeit und Dankbarkeit. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Anregungen, wie sie ihre persönliche Widerstandskraft stärken und Zufriedenheit im Arbeitsalltag fördern können.

Mit Struktur Gesundheit stärken

Referent ist der Sport- und Gesundheitswissenschaftler Dr. Fabian Krapf (IFBG), der sich in seiner Promotion mit Fragen der Gesundheitspsychologie beschäftigt hat. Gemeinsam mit Expertinnen der Handwerksorganisation vermittelt er Methoden und Übungen, die im betrieblichen Alltag unmittelbar anwendbar sind. Ziel ist es, Handwerksbetriebe in der Region bei der Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben zu unterstützen und gesundheitsförderliche Strukturen zu stärken.

Ressourcen gut einteilen

„Viele Führungskräfte im Handwerk verspüren eine starke Belastung durch volle Auftragsbücher, Fachkräftemangel und organisatorische Anforderungen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Umso wichtiger ist es, Wege aufzuzeigen, wie sie sowohl ihre eigenen Ressourcen als auch die ihrer Mitarbeitenden besser wahrnehmen und gezielt stärken können. Das Web-Seminar bietet hierfür konkrete Ansätze, die sich auch in kleineren Betrieben umsetzen lassen.“

Die Teilnahme am Web-Seminar ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 12. Juni erforderlich und über den Termineintrag auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender möglich.

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