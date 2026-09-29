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Ansprechpartner:in Herr Sebastian Haberling +49 621 18002171
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Vom KI-Überangebot zum ersten Schritt: Kostenloses Webseminar für Handwerksbetriebe

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeigt am 15. Oktober, wie Betriebe Künstliche Intelligenz strukturiert einführen können

(lifePR) (Mannheim, )
Künstliche Intelligenz (KI) verspricht große Veränderungen für das Handwerk, doch angesichts von mehr als 14.000 verfügbaren Tools fehlt vielen Betrieben die Orientierung. Die Folgen reichen von verlorener Zeit über unnötige Kosten bis hin zur vollständigen Zurückhaltung. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet deshalb am 15. Oktober 2026 ein kostenloses Online-Seminar an, das Handwerksbetrieben einen strukturierten Einstieg in die Nutzung von KI ermöglicht.

Prozesse mit KI beschleunigen

Unter dem Titel „Vom KI-Überangebot zum ersten Schritt" zeigt KI- und Prozessberater Jörg Schröder von 16:30 bis circa 18:00 Uhr an konkreten Praxisbeispielen, wie Künstliche Intelligenz Angebotserstellung, Kundenkommunikation, Dokumentation und Baustellenberichte spürbar beschleunigen kann. Die Teilnehmenden lernen zudem die kostenlose BOOSTER-Analyse kennen, die die größten Zeitfresser und Potenziale im Betrieb sichtbar macht. Darüber hinaus werden aktuelle Fördermöglichkeiten vorgestellt, die den finanziellen Einstieg erleichtern.

Ideal für Einsteiger

„Viele Handwerksbetriebe in unserer Region wissen, dass KI wichtig ist, aber nicht, wo sie anfangen sollen. Genau hier setzen wir an – mit klaren, praxisnahen Schritten statt IT-Fachchinesisch", sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer in Mannheim. Das Angebot richte sich bewusst an Betriebe, die bisher noch keine Erfahrung mit KI gesammelt hätten und einen verlässlichen Einstieg suchten.

Die Veranstaltung findet online statt. Zur Teilnahme werden die Browser Google Chrome oder Microsoft Edge benötigt; Mozilla Firefox ist nicht kompatibel. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 14. Oktober 2026 über den entsprechenden Termineintrag auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender erforderlich. Bei Fragen steht Aaron Maier unter Telefon 0621 18002-146 oder per E-Mail an aaron.maier@hwk-mannheim.de zur Verfügung.

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