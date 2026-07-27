So wertvoll, dass er immer wieder auch gefälscht wird: der Meisterbrief im Handwerk

Die Zahl gefälschter Meisterbriefe und Prüfungszeugnisse nimmt bundesweit zu. Auch der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald werden nach wie vor häufig gefälschte Meisterbriefe und Prüfungszeugnisse vorgelegt. Fast täglich hat der Geschäftsbereich Meisterprüfung mit Hinweisen auf manipulierte Dokumente zu tun.



Geschäftsbereichsleiter Alexander Dirks kann ein Lied davon singen. Regelmäßig wird er in Fälschungsangelegenheiten als Zeuge und Sachverständiger vor Gericht berufen. Die Qualität der Fälschungen, auf die die Handwerkskammer in Mannheim einen Blick wirft, ist dabei recht unterschiedlich. „Häufig lassen sich Fälschungen bereits bei einer ersten Prüfung erkennen“, sagt Alexander Dirks. „Selbst wenn die Dokumente optisch hochwertig erscheinen, enthalten sie oftmals Fehler oder Unstimmigkeiten.“



In Netzwerken organisiert



Dennoch bleibt festzuhalten, dass viele Fälschungen aus professioneller Quelle stammen. Ein Beispiel sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erlangen, die seit 2024 gegen ein bundesweites Netzwerk von Urkundenfälschern vorgeht. Im Januar 2025 organisierte die eigens gegründete Arbeitsgruppe „Fälschung“ eine großangelegte, bundesweite Durchsuchungsaktion mit Schwerpunkt in Bayern. Dabei wurden Wohnungen, Büroräume und Copyshops durchsucht. Der Hauptverdächtige – ein 47-jähriger Mann, der sich als Mitarbeiter einer Handwerkskammer ausgab – flüchtete vor seiner Verhaftung ins Ausland. Seine Lebensgefährtin und ein weiterer Zwischenhändler wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.



Das Ausstellen eines echten Meisterbriefes durch die Handwerkskammer unterliegt strengen, mehrstufigen Kontrollverfahren. Von der Prüfungsabnahme bis zum Druck in einer speziell beauftragten und gesicherten Druckerei werden zahlreiche Arbeitsschritte durch mehrere Mitarbeitende überprüft. Die Dokumente werden den fachlich zuständigen Meisterprüfungsausschüssen sowie den verantwortlichen Führungskräften zur Unterschrift vorgelegt.



Echtheit selbst prüfen



Alexander Dirks ergänzt: „Viele Unternehmen sind unsicher, ob ein vorgelegtes Zeugnis echt ist. Für diesen Fall haben wir auf unserer Website einen Zeugnis-Check-Bot eingerichtet. Betriebe können damit eine erste Echtheitsprüfung selbst durchführen. Im Zweifelsfall hilft der Geschäftsbereich Meisterprüfung aber selbstverständlich immer weiter und hat Zugriff auf sämtliche Unterlagen, um die Echtheit von Meisterzeugnissen zweifelsfrei zu klären.“



Betrug hat rechtliche Folgen



Wer mit einem gefälschten Meisterbrief agiert, muss mit erheblichen rechtlichen Folgen rechnen. Bereits der Kauf gefälschter Urkunden ist strafbar – auch dann, wenn sie noch nicht verwendet wurden. Werden gefälschte Dokumente zur Eintragung eines Betriebs in die Handwerksrolle vorgelegt, drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch langfristige Auswirkungen. Wird der Betrieb auf Grundlage eines gefälschten Meisterbriefes eingetragen, leitet die Kammer unverzüglich die Löschung ein. Damit erlischt die Berechtigung zur Ausübung des meisterpflichtigen Handwerks. Wird das Handwerk dennoch fortgesetzt, kann die zuständige Vollzugsbehörde den Verstoß als Ordnungswidrigkeit verfolgen und die Betriebsschließung anordnen.



„Auch arbeitsrechtliche Konsequenzen sind möglich. Wird der Betrug nachträglich aufgedeckt, droht eine fristlose Kündigung. Arbeitgeber können zudem Schadensersatzansprüche geltend machen“, informiert Alexander Dirks.



Unterstützung der Kammer



Den Handwerkskammern helfen Digitalisierung und Vernetzung, um den Einsatz gefälschter Dokumente zu verhindern. „Mit digitalen Verifikationssystemen und sogenannten Zeugnis-Checks haben unsere Handwerksbetriebe die Möglichkeit, eingereichte Nachweise datenschutzkonform auf ihre Echtheit prüfen zu lassen“, so der Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung in Mannheim. Zudem können sich Arbeitgeber jederzeit direkt an die Kammer wenden. Oft genüge bereits die Übersendung einer Kopie oder eines Scans der Urkunde.



„Das Handwerk lebt von Qualifikation, Qualität und Vertrauen. Gefälschte Nachweise gefährden diese Grundlagen und schaden dem gesamten Berufsstand“, stellt Alexander Dirks abschließend fest. „Fälschungen zahlen sich nicht aus – sämtliche Unterlagen werden überprüft.“



Kontakt zum Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald per E-Mail an: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (