Sehenswert: Handwerk macht Kunst aus Fliesen mit Nutzwert und für einen guten Zweck

Lange bevor der Mannheimer Maimarkt am Samstag seine Pforten zu einer neuen Saison eröffnet und vom 25. April bis 5. Mai wieder tausende Besucher auf sein Gelände locken wird, feilten fleißige Hände in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bereits am Auftritt. Das Handwerk präsentiert sich diesmal an neuem Standort in Halle 1 und bringt mit, was bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt hat: aus Fliesen gearbeitete Bänke, deren Entstehung man über elf Maimarkt-Tage hinweg live beobachten kann. Die Aktion zeigt nicht nur Handwerk und die Vielfalt seiner Möglichkeiten, sondern auch soziales Engagement. Unter dem Motto „Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein“ können die Bänke nämlich erworben werden. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.



Bänke für Stadt und Land



Ganz ohne Vorbereitung funktioniert die Aktion nicht. In der Werkstatt der Fliesenleger in der Bildungsakademie wird schon seit Wochen der Grundstein dafür gelegt, dass die ersten Bänke gleich zum Eröffnungstag am Samstag alle Blicke auf sich ziehen. In ihrem Jubiläumsjahr spendiert die Handwerkskammer zum 125-jährigen Bestehen der Selbstverwaltung im Handwerk je eine Bank an die Stadt Mannheim und ans Land Baden-Württemberg, die im Anschluss der Allgemeinheit zugutekommen dürfen. Natürlich nicht irgendwelche Bänke, sondern mit Motiv und Farben abgestimmte Designs. Ein Blick in die Fliesenleger-Werkstatt verriet also: Hier ist Spannendes im Gange! Junge Menschen beugten ihre Köpfe über Vorlagen, die sie sorgfältig übertrugen. Auf den Werktischen puzzelten die Azubis dann Fliesen-Bruchstücke zu passenden Motivformen zusammen, bis nach und nach Stadt- und Landeswappen sichtbar wurden. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht und der Vertreter des Landes werden am Eröffnungstag des Maimarkts beim Rundgang durch die Halle des Handwerks ihre Bank mit einer letzten Fliese eigenhändig fertigstellen und damit selbst zum Teil des Spendenprojekts werden.



Azubis zeigen ihr Können



„Die Bänke stehen exemplarisch dafür, dass im Handwerk schon in der Ausbildung großartige Projekte entstehen“, sagt Kammerpräsident Klaus Hofmann. „Der Maimarkt ist für das Handwerk erneut eine Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig, kreativ und bedeutsam Handwerksberufe sind. Junge Menschen haben bei uns beste Chancen auf Karrieren mit sinnstiftenden Aufgaben und Praxisbezug.“ Während die Bänke für Stadt und Land schon fast fertiggestellt mit auf den Maimarkt gebracht werden, kann bei anderen Modellen beobachtet werden, wie sie Schritt für Schritt entstehen. Basis ist ein Grundkörper aus EXP-Bauplatten, der die stabile Grundlage für jede Bank bietet. Auch dieser wurde bereits im Vorfeld in der Bildungsstätte zusammengebaut, sodass Azubis in der Halle des Handwerks dabei beobachtet werden können, wie sie die Bänke befliesen.



Spenden für ein Unikat



Allein der Materialwert einer Bank liegt bei gut 2.000,- Euro. Wären die Bänke Auftragsarbeiten, käme man mit den Arbeitsstunden für die Handwerksleistung und zum Teil aufwändige Motive wohl auf rund 7.000,- Euro. Doch das soll nicht im Vordergrund stehen. „Wir freuen uns, zeigen zu können, was Handwerk kann“, sagt Marcus Braunert, Geschäftsführer und Leiter der Bildungsakademie. „Wenn dann die eine oder andere Bank auf Spendenbasis den Besitzer wechselt – umso besser!“ Jeder könne selbst entscheiden, was ihm eine Bank Wert sei. Dass man sich damit ein limitiertes Exemplar ins Haus oder auf die Terrasse holt, versteht sich von selbst.



Interessierte an einer der limitierten Bänke können sich direkt vor Ort auf dem Maimarkt, Halle 1, informieren oder sich an die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wenden. Kontakt per E-Mail: presse@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (