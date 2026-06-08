Schluss mit der Zettelwirtschaft: Wie digitale Buchhaltung Betriebe entlasten kann
Kostenfreies Online-Seminar der Handwerkskammer am 18. Juni 2026 zeigt Handwerksbetrieben Wege weg von Papierbelegen hin zu digitalen Prozessen
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie sich Buchhaltungsprozesse im Handwerk rechtssicher und praxistauglich digitalisieren lassen. Eine Fachreferentin gibt einen systematischen Einblick in die Einführung digitaler Buchhaltung, erläutert die dafür notwendigen Schritte im Betrieb und zeigt, welche organisatorischen Anpassungen sinnvoll sind. Behandelt werden unter anderem der digitale Belegaustausch, Aufbewahrungspflichten und die Anforderungen an eine revisionssichere Ablage.
Darüber hinaus informiert das Web-Seminar über aktuelle gesetzliche Vorgaben, die bei der digitalen Buchhaltung zu beachten sind. Dazu zählen steuerrechtliche Anforderungen ebenso wie technische Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit Steuerkanzleien. Ein Schwerpunkt liegt auf der modernen und effizienten Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieben und Steuerberatern. Anhand praxisnaher Beispiele wird aufgezeigt, wie sich Schnittstellen nutzen und Abläufe vereinfachen lassen.
„Viele Betriebe stehen unter hohem Zeitdruck und möchten Belege, Rechnungen und Unterlagen nicht mehr in Papierordnern suchen müssen“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Digitale Buchhaltung kann hier deutlich entlasten, wenn die Prozesse gut geplant sind und zur Betriebsgröße passen.“ Maier betont zugleich die Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen: „Wichtig ist, dass die digitalen Abläufe den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und im Prüfungsfall nachvollziehbar sind.“
Das Web-Seminar findet online statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis 17. Juni 2026 notwendig. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind im entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Handwerkskammer unter www.hwk-mannheim.de/... abrufbar. Für Rückfragen steht technischer Berater Aaron Maier telefonisch unter 0621 18002-146 oder per E-Mail an aaron.maier@hwk-mannheim.de zur Verfügung.