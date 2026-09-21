Rund 650 Besucher beim Tag des Handwerks in der Bildungsakademie der Handwerkskammer

Der Tag des Handwerks in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat am Samstag, 19. September, rund 650 Gäste angezogen. Von 10 bis 16 Uhr nutzten Jugendliche, Eltern, Familien und Quereinsteiger die offenen Werkstätten im Gebäude an der Mannheimer Gutenbergstraße, um sich über Handwerksberufe, Ausbildungswege und Karrieremöglichkeiten zu informieren und Handwerk hautnah zu erleben. Auch der Mannheimer Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Fulst-Blei besuchte die Veranstaltung.



„Wir sind rundum zufrieden", sagte Kammerpräsident Klaus Hofmann. „Der Aktionstag hat genau das erreicht, was wir wollten: handwerkliche Ausbildung in den Fokus rücken, Informationen weitergeben, Lust auf unsere Berufe machen und den Gästen dabei einen schönen Tag bieten."



Vielfalt des Handwerks



In 13 Werkstätten konnten die Besucher verschiedene Handwerksberufe kennenlernen und selbst ausprobieren. Das Angebot reichte von Feinwerkmechanik und virtuellem Schweißen mit VR-Technologie über das Biegen und Verlöten von Kupferherzen im Bereich Sanitär, Heizung, Klima bis hin zum Reifenwechsel und zur Druckverlustprüfung in der Kfz-Werkstatt. In der Konditor-Werkstatt wurden Hefezöpfe geflochten und Macarons dekoriert, in der Friseur-Werkstatt verschiedene Flechttechniken geübt und im Bau-Bereich Fliesen als Mosaik verlegt sowie mit Kelle und Wasserwaage Steine gesetzt. Auch die Fahrzeuglackierer-Werkstatt zog Besucher an, die dort nach eigenen Ideen Airbrush-Bilder gestalteten oder per VR-Brille virtuell lackierten.



Selbst gemachtes Eis probiert



Besonderes Highlight war das gewerkeübergreifende Projekt „E-Hörnchen 2.0": In der Elektro-Werkstatt aus Kabeln und Steckverbindungen in Form gebogen, in der Schreiner-Werkstatt mit einem Baum versehen und in der Maler-Werkstatt farbig vollendet, nahmen zahlreiche Besucher das selbstgemachte Eichhörnchen am Ende des Tages stolz mit nach Hause. In der Konditor-Werkstatt gab es zudem bei zwei Vorführungen unter dem Motto „Viva el Gelato" einen Einblick in die italienische Eisherstellung – inklusive Verkostung.



Sieben Challenges sorgten für zusätzlichen Ansporn und Wettbewerbsstimmung. Bei der Boxenstopp-Challenge traten Besucher jeden Alters beim Reifenwechsel auf Zeit gegeneinander an. In der Konditor-Werkstatt galt es bei der Teig-Challenge, schneller als der Bäckermeister einen Dreistrangzopf zu flechten. Weitere Wettbewerbe fanden in der Elektro-Werkstatt, der Fahrzeuglackierer-Werkstatt, der Metall-Werkstatt und der SHK-Werkstatt statt. Für die Schnellsten und Geschicktesten gab es jeweils kleine Preise.



Information und Praxis



„Das übergreifende Konzept beim Tag des Handwerks in der Bildungsakademie bewährt sich", betonte Hauptgeschäftsführer Jens Brandt. Die Handwerkskammer bündelte das Know-how verschiedener Bereiche kompakt an einem Ort. Das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung sowie der Berufsorientierung stand als Ansprechpartner für alle Fragen bereit. Der Bildungsservice informierte über weiterführende Karrierewege wie die Meisterqualifikation. In den Werkstätten vermittelten die Ausbilder mit vielfältigen Mitmach-Aktionen die Begeisterung für ihren jeweiligen Beruf. Ergänzt wurde das Angebot durch die Innungen für Elektro- und Informationstechnik Kurpfalz, des Kraftfahrzeuggewerbes Rhein-Neckar-Odenwald und für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Mannheim sowie die Raumausstatter-Innung und die Sattler-Innung Rhein-Neckar. Betriebe vor Ort vermittelten zudem den direkten Kontakt zum Ausbildungsplatz.



Attraktiv für viele Interessen



Der Aktionstag sprach alle Altersgruppen an – von Kita-Kindern, die in der Maler-Werkstatt pinselten, über Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach dem passenden Praktikums- oder Ausbildungsplatz bis hin zu Quereinsteigern, die sich beruflich neu orientieren wollten. Speziell für neue Auszubildende, die gerade ins erste Lehrjahr gestartet sind, bot ein Welcome-Day mit geführten Rundgängen die Möglichkeit, die Bildungsakademie als künftigen Ort der überbetrieblichen Ausbildung kennenzulernen und erste Kontakte zu Mitauszubildenden zu knüpfen.



Termin-Tipp: Last-Minute-Ausbildungsbörse



Wer noch kurzfristig auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im Handwerk ist, kann bei der Last-Minute-Ausbildungsbörse der Handwerkskammer im Stadthaus N1 (Erdgeschoss, ehemalige Gravis-Fläche) vorbeischauen. Dort unterstützt die Handwerkskammer vom 22. bis 24. September sowie vom 29. September bis 1. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr, junge Leute, die noch ohne Lehrstelle sind.

(lifePR) (